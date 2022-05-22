 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Нужно ли казахстанцам получать прививку от оспы обезьян?
00:11 24.05.2022

Алан ИСАЕВ

Целое поколение граждан на постсоветском пространстве выросло без прививки от натуральной оспы. Поэтому все, кто родился позже 1979 года, уязвимы перед новым штаммом оспы обезьян.

Дело в том, что прививка от натуральной оспы эффективно защищает в том числе и от оспы обезьян.

Впрочем, разработчик казахстанской вакцины от коронавируса Кайсар ТАБЫНОВ считает, что искать прививку от вируса пока рано.

Пока еще рано говорить о каком-либо прививании от данного вируса. Инфекция не приобрела такой масштаб. Всего было выявлено 92 зараженных человека по всему миру. Сейчас вспышку можно предотвратить превентивными мерами,
- поведал Экспресс К Кайсар ТАБЫНОВ.

Оспу обезьян уже выявили в США, Канаде, Испании, Португалии, Великобритании, Франции, Италии, Швеции, Австралии, Израиле и Швейцарии.

Оспа обезьян самих животных не поражает. Обезьяны являются всего лишь носителями вируса. И могут заражать человека. При этом летальность у людей доходит до 10%. Напомним, что летальность омикрон-штамма коронавируса составляет 0,5% (ранних штаммов - 2%).

Инкубационный период у оспы обезьян доходит до 21 дня. Может попасть в организм через слизистые и открытые раны. Болезнь начинается с лихорадки, болей в спине, голове и мышцах, увеличения лимфатических узлов, температуры и сыпи.

Одно совершенно точно: оспа обезьян вряд ли повторит подвиг COVID-19, который заразил полмиллиарда человек и унес 6,2 млн жизней по всему миру. Оспа обезьян не подвержена мутациям и не так легко передается. Нужно буквально находиться в одной постели с носителем.

Тем временем люди реагируют на очередное чудище с юмором: "Пневмония летучих мышей, оспа обезьян, чума ящериц, сифилис черепах, гонорея сусликов, аллергия утконосов и шизофрения медуз. Доколе?"

Соцсети также пестрят мемами на данную тему.

Не дремлют и конспирологи. Оспу обезьян называют новой выдумкой от глобалистов. А еще сразу вспомнили статью в New York Times от 1987 года, которая обвинила прививку от оспы в том, что в Африке появился вирус СПИДа. Человечество избавилось от заразной и опасной оспы, но свято место пусто не бывает, и поэтому пробудило не менее опасный смертельный вирус.

Тем временем ученые заявили, что, скорее всего, оспа обезьян передается половым путем. Именно этим объясняется тот факт, что большая часть людей, заболевших в Великобритании, оказались геями.

ВОЗ уже успела провести экстренное заседание на данную тему и успокоить человечество.

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1653340260


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