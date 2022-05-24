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Лаврушки. Советник постпредства РФ в ООН Бондарев выступил с критикой "российской агрессии"
00:21 24.05.2022

В МИД РФ оказался один предатель. Украинцы недовольны
24.05.2022 Анатолий Лапин

Советник постоянного представительства России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Борис Бондарев раскритиковал спецоперацию на Украине, заявил, что ему стыдно за свою страну и уволился из постпредства.

Письмо, составленное Бондаревым, в своем блоге опубликовал международный юрист при ООН Гиллер Нойер, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

Советник постоянного представительства России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Борис...

В своем заявлении дипломат обвиняет Россию в "агрессии" и считает, что у нее нет перспектив.

"За двадцать лет моей дипломатической карьеры я видел разные повороты нашей внешней политики, но никогда мне не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года. Агрессивная война, развязанная Путиным против Украины, а фактически против всего западного мира, является не только преступлением против украинского народа, но и, возможно, самым серьезным преступлением против народа России, с жирной буквой Z перечеркивает все надежды и перспективы на процветающее свободное общество в нашей стране", – говорится в письме.

Бондарев также обвиняет МИД России в непрофессионализме, а лично министра в деградации.

Примечательно, что еще несколько дней назад глава дипломатического ведомства Сергей Лавров похвастался, что в МИД не оказалось предателей:

"Предателей среди дипломатов найти не удалось. Хотя такие попытки предпринимались из-за границы и внутри страны".

О Бондареве известно, что на дипломатической службе он находился с 2002 года, а советником постпредства в Женеве стал в 2019-м.

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"Это единственный предатель в рядах МИД России, которого западным спецслужбам удалось найти за 3 месяца. У нас крепкий и хороший МИД. А Бондарев этот, наверное, еще и уволился за пару недель до своего увольнения за коррупцию.

С предателями это почти всегда так бывает. Но почти полное отсутствие предателей в России среди высшей бюрократии свидетельствует о консолидации российской элиты вокруг Путина в условиях гибридной войны против всей России. Предателей почти нет", – пишет в своем блоге российский политолог Сергей Марков.

Поступок Бондарева горячо приветствовали в евродипломатии и предложили учредить отдельную программу, чтобы стимулировать на подобное других работников МИД РФ.

"Швейцарская полиция должна предоставить ему немедленную защиту. Ему нужна финансовая поддержка, и должна быть программа, побуждающая больше российских дипломатов делать то же самое"", – написал Нойер в своем блоге.

При этом, несмотря на громкий "каминг-аут" Бондарева и его слова в адрес всей страны, ее президента и министра иностранных дел, его выступление не устроило украинских представителей. Так, бывший депутат Рады, пропагандист и советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко раскритиковал Бондарева за то, что тот молчал слишком долго:

"Советник миссии России при ООН в Женеве Борис Бондарев написал эту бумажку и подал в отставку. Он сказал, что единственной целью тех, кто развязал эту войну есть желание остаться у власти навсегда. Любопытно, а в 2014 году ему не было стыдно за свою страну?".

Источник - politnavigator.net
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