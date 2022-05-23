Эрдоган ставит Западу ультиматум, - "НГ"

00:29 24.05.2022

Пустить Швецию и Финляндию в НАТО турецкий лидер пообещал после отмены "политики двойных стандартов"

Геннадий Петров

23 мая 22



Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резкими обвинениями в адрес НАТО. Фактически он поставил в зависимость снятие своего вето на вступление в альянс Швеции и Финляндии от изменения политики Запада в отношении Анкары.

Раскритиковать НАТО Эрдоган решил на верфи в районе Гельджук в северо-западной провинции Коджаэли. Там он принял участие в церемонии открытия очередного этапа его любимого проекта – "Национальные подлодки Турции". В присутствии президента на воду была спущена вторая субмарина турецкого производства. Учитывая, что в тот же день правительство страны рассматривало вопрос о вето на присоединение к НАТО Швеции и Финляндии, можно сказать, что турецкий лидер решил, не дожидаясь запланированного обращения к нации, публично озвучить свои условия Западу.



Эрдоган говорил весьма резко. Он обрушился на "ряд государств", которые отозвали свои системы ПВО из Турции и в то же время бесплатно передавали оружие "террористам" – то есть Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее сирийским прокси. "Турцию, находящуюся на передовой борьбы с нелегальной миграцией и терроризмом, пытались опоясать с юга зоной, подконтрольной террористам. Террористы Фетуллаха Гюлена, которые в ночь на 15 июля [2016 года] убили 251 мирного жителя Турции, пользуются поддержкой ряда стран Европы", – сказал Эрдоган.



Напомним, что проповедник Гюлен, получивший убежище в США, считается турецкими властями организатором попытки переворота в стране в 2016 году. Но все попытки Турции добиться выдачи самого проповедника и гюленистов из государств Евросоюза и Америки не увенчались успехом. Доказательства причастности этих людей к террористической деятельности, предоставляемые турецкими властями, всякий раз убедительными не признаются. Да и то, что в стране действует смертная казнь, сговорчивости европейской и американской Фемиде не добавляет.



В длинном списке озвученных Эрдоганом "прегрешений" Европы и США перед Турцией он назвал проблемы с выдачей его согражданам американских и европейских виз, в то время как "террористы" без проблем получали убежища в странах Евросоюза и Соединенных Штатах, и непонимание турецкой позиции во время войны в Карабахе в 2020 году, а также действий Анкары в Сирии и Ливии. "Беспилотные летательные аппараты турецкого производства, о которых сегодня слагают песни в Украине, в период карабахской войны извращенно преподносились в качестве машин смерти против невинных людей. Те, кто сегодня приветствует роль Турции в НАТО, еще вчера жестко критиковали позицию Анкары, в том числе из-за шагов в Ливии и Сирии", – негодовал Эрдоган.



Турецкий президент фактически предъявил нечто вроде ультиматума союзникам по НАТО. Эрдоган настаивает, что не может быть никаких санкций против его страны и "предвзятого отношения в сфере безопасности и обороны". А что должно быть – так это "уважение справедливых требований национальной безопасности Турции" со стороны НАТО.



По словам Эрдогана, он теперь ждет не "бесполезных заявлений", а конкретных действий. До тех пор Турция не собирается снимать свое вето на прием Швеции и Финляндии в НАТО.



Речь Эрдогана, конечно, не стала сюрпризом. Претензии такого рода он выдвигал и ранее, пусть не так резко и развернуто. Швеция и Финляндия уже не раз давали понять, что не пойдут на выполнение турецких требований – не будут выдавать гюленистов и деятелей курдского движения, а шведы не снимут эмбарго на поставку оружия Турции. Правда, сейчас ситуация принципиально иная. Швеция и Финляндия твердо намерены вступить в НАТО, а само НАТО, в том числе ключевая страна альянса – США, твердо намерены их туда принять. Впрочем, вряд ли турецкий лидер рассчитывает, что его требования будут выполнены в полном объеме.



Ведущий научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктор Надеин-Раевский в комментарии "НГ" заметил, что у Эрдогана, когда он выдвигает условия, как правило, не бывает какой-то одной цели. Он старается действовать сразу по нескольким направлениям, рассчитывая, что где-нибудь ему да будет сопутствовать успех. "Самое главное для него в данном случае – показать роль Турции на международной арене. Для Эрдогана крайне важно утвердить положение своей страны как мировой державы, с позицией которой считаются", – сказал эксперт.



По мнению Надеина-Раевского, турецкий лидер надеется, что США так или иначе смогут надавить на Швецию и Финляндию и заставить их пойти на удовлетворение тех или иных турецких требований.



Следует, однако, заметить, что и положение самого турецкого лидера сейчас нельзя назвать устойчивым и неуязвимым для давления. Экономическая ситуация в Турции сложная. Рейтинг Эрдогана падает, а в следующем году – всеобщие выборы. В выходные об этом напомнили турецкие противники президента. Оппозиция провела многотысячный митинг в Стамбуле. В турецких СМИ прогнозировалось, что там о своем намерении баллотироваться в президенты объявит один из главных оппонентов Эрдогана, лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу. Этого не произошло. Тем не менее противоборство турецкого лидера с Западом будет проходить на непростом для Эрдогана внутриполитическом фоне. А это повышает шансы, что его вето на вступление в НАТО Швеции и Финляндии все-таки получится отозвать.