Нелегалы грозят обрушить рейтинги президента США, - Д.Моисеев

00:36 24.05.2022

23.05.2022



Суд не позволил Байдену отменить решения Трампа по мигрантам

Данила Моисеев



Приток мигрантов-латиноамериканцев может вскоре побить новые рекорды.

В понедельник Белый дом собирался указом от 1 апреля Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) отменить законодательство об иммиграции, ужесточенное во время пандемии Дональдом Трампом и известное как Раздел 42. Против этого решения, из-за которого в страну может прибыть до 18 тыс. нелегалов в ближайшее время, по опросам Politico, выступили 55% американцев. Их, по сути, поддержал и федеральный судья Окружного суда Западного округа Луизианы Роберт Саммерхейс, временно приостановивший решение Белого дома. При этом, несмотря на засилье латиноамериканских нелегалов, украинцы испытывают большие трудности с получением убежища, которое им обещал предоставить президент США Джозеф Байден.

Проблема нелегальной миграции остается одной из самых актуальных в американской повестке. Сразу после прихода к власти Джозефа Байдена на границу с Мексикой хлынули потоки нелегалов, надеявшихся на приют в Соединенных Штатах. Призывы вице-президента Камалы Харрис не пересекать границу с США выглядели смехотворными, как и попытки Вашингтона улучшить жизнь в самих латиноамериканских странах выделением скромных сумм правительствам этих стран с коррумпированными политиками. Разница в уровне жизни между США и ее соседями слишком велика, чтобы миграционные потоки прекратились.



Сейчас ситуация может еще больше обостриться после возможной отмены так называемого Раздела 42, введенного при Трампе во время пандемии. Суть нововведений заключалась в том, что формально из-за тяжелой ситуации с COVID-19 нелегалов пограничники могли быстро выдворять из США. Практически же мало кто сомневался в том, что Трамп просто хотел уменьшить поток мигрантов, а не делал это из-за своих волнений по поводу заболеваемости.



Однако в итоге этот спорный по содержанию раздел оказался эффективен в ограничении нелегальной миграции. Именно по этой причине большинство американцев и не хотят его упразднения, отмечает Politico. После отмены введенной при Трампе практики 18 тыс. нелегалов могут оказаться в США уже в ближайшее время – такова оценка Министерства внутренней безопасности. Поэтому многие штаты намерены бороться с решением Байдена. И формально они могут это сделать и достичь успеха.



"Поскольку речь идет об указах, то судья может и отменить соответствующее решение, если на то имеются юридические основания. Поэтому суд действительно в данной ситуации может иметь влияние", – отмечает директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Рогулев. В разговоре с "НГ" эксперт подчеркнул, что законодательство об иммиграции находится в кризисе в Соединенных Штатах уже довольно долгое время, и определенные реформы в этой сфере назрели. Поэтому и проблемы в получении убежища украинцев тоже логичны даже с юридической, а не только с политической точки зрения. "При этом сейчас очень многие мигранты, уезжающие в США, – это выходцы из Китая и Индии", – подчеркнул эксперт.



Напомним, что спустя месяц после начала конфликта России и Украины Байден пообещал принять 100 тыс. украинцев. Реальность оказалась несколько иной. К середине апреля страна приняла в качестве беженцев 12 украинцев. Сообщило об этом агентство Reuters. Впрочем, частично это оправдывается тем, что в США долго ожидают запросов на получение визы. Но в целом точно нельзя говорить, что Вашингтон делает все от себя зависящее для принятия украинских беженцев.



Однако у них формально есть определенное преимущество перед латиноамериканцами. Fox News отмечает, что по Разделу 42 во время правления Байдена уже были сделаны исключения практически всем потенциальным мигрантам, кроме граждан Мексики, Гватемалы, Гондураса, Сальвадора, Гаити и ряда африканских стран. То есть, по сути, отмена этого раздела скорее сыграет против мигрантов из Восточной Европы, поскольку вместо них в страну могут принять беженцев из вышеперечисленных стран. Кстати, показательно, что против решения администрации Байдена выступили приграничные с Мексикой штаты – Техас, Аризона. Они были в числе 20 штатов, обратившихся за помощью в суд. И судья Роберт Саммерхейм посчитал, что этим штатам действительно может быть нанесен непоправимый ущерб.



Но и сейчас ущерб получается немалый. Смягчение миграционной политики Байдена привело к тому, что нелегалы еще активнее хлынули на границу с Мексикой, ведь шанс быть выдворенным с момента потери власти Трампом снизился. Fox News также подчеркивает, что из-за наплыва нелегалов казна теряет все больше денег: для контроля над границей теперь требуется еще больше людей.



Однако по гуманным соображениям выдворять всех пытающихся пересечь границу людей тоже вроде бы нельзя. Например, правозащитная организация Human Rights First утверждает, что более 10,2 тыс. человек, выдворенных из США в Мексику, стали жертвами тяжких преступлений, таких как изнасилование, ограбление и похищение. Причем речь идет о времени, когда Трамп президентом уже не был.



В итоге администрация Байдена оказывается под ударом в любом случае. Наплыв нелегалов сам по себе угрожает остаткам скромных рейтингов демократов. Ведь если всех подряд принимать в страну, то это возмутит более консервативную общественность, а если многих выдворять, то тогда могут возмутиться избиратели левых взглядов и просто не прийти голосовать за демократов, которые осенью поборются с республиканцами за места в законодательных органах страны.



В этом смысле судейский запрет может сыграть на руку Байдену: ведь формально он попытался отменить решения Трампа, против которых выступали левые, а на практике избежать неприятных последствий, которые могут возникнуть, если Байден действительно осуществит свои намерения.