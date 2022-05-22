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День рождения Будды в Ташкенте. Станет ли Узбекистан "буддистской Меккой"?
01:12 24.05.2022

День рождения Будды в Ташкенте
Станет ли Узбекистан "буддистской Меккой"?

АНДРЕЙ КУДРЯШОВ

15 мая буддисты Узбекистана отпраздновали день рождения Будды Сиддхартхи Гаутамы. Около сотни его последователей посетили единственный в Центральной Азии действующий буддийский храм Чаынса ("Сострадание"), находящийся в Сергелийском районе Ташкента на улице Нурли Хает. В этот же день состоялся официальный прием с участием представителей дипломатического корпуса, Комитета по делам религий и лидеров религиозных конфессий. На нем обсуждалась и судьба самого храма, которому из-за строительства новой наземной линии метро угрожает снос.



Заместитель настоятеля храма Александр Хегай рассказал о том, что в Южной Корее традиционно день рождения Будды отмечается 8 мая, но из-за того, что настоятель - монах самого большого в Южной Корее буддийского ордена Чоге Янг Ки Хун - по своему рангу должен был в этот день находиться на родине, празднование в Ташкенте перенесли на неделю позже.

Буддизм зародился в середине первого тысячелетия до нашей эры в Северо-Восточной Индии, а эпоха его распространения по континенту приходится на период Кушанского царства - крупной античной империи, существовавшей в I-III веках нашей эры на территории современного Узбекистана, Афганистана, Пакистана и Северной Индии. Об этом свидетельствует множество артефактов, найденных археологами в начале 2000 годов в Сурхандарьинской области.

Всего на территории Узбекистана обнаружено около 20 уникальных буддийских памятников. Самые известные из них - 13 метровая ступа Зурмала и храмовый комплекс Фаязтепа, расположенные вблизи Термеза.

По мнению настоятеля ташкентского храма Янг Ки Хуна, являющегося учеником знаменитого археолога Эдварда Ртвеладзе и проживающего в Узбекистане уже 33 года, в эпоху Кушанского царства в монастырях Коратепа и Фаязтепа проживало около 40 тысяч буддийских монахов. Кроме буддизма Махаяны, преобладавшего в Сурхандарье, в Ферганской долине были обнаружены свидетельства тибетского буддизма. Именно с территории современного Узбекистана буддизм махаяны по Великому Шелковому пути к V-VI векам нашей эры добрался до Китая, Кореи, Вьетнама и Японии.

"Многие ученые знают историю Узбекистана, но не знают историю буддизма, или наоборот - знают буддизм, но не знают историю Узбекистана. На этом стыке знания нашего настоятеля являются уникальными, – считает Александр Хегай. – Поэтому сейчас, в пору бурного развития туризма в республике, Узбекистан для буддистов всей Юго-восточной Азии может стать туристической Меккой".

В этой перспективе ташкентских буддистов особенно беспокоит судьба их храма, который ведет свою историю с 2001 года. По словам Хегая, храм, следуя нуждам верующих, уже неоднократно менял локацию, переезжая в разные районы Ташкента. В 2014 году в Сергелийском районе, неподалеку от ташкентского аэропорта, на личные средства настоятеля Янг Ки Хуна было выстроено современное вместительное здание храма, что было продиктовано увеличивающимся количеством прихожан.

С 2021 года, когда в Ташкенте началось строительство очередной наземной линии метро, которая в будущем соединит Сергелийский район и массив Куйлюк, здание храма находится под угрозой сноса.

Опоры строящейся линии уже подошли вплотную к храму, почти нависли над ним.

В 2017 году храм Чаынса уже находился под угрозой ликвидации из-за расширения автомобильной дороги. Но благодаря вмешательству ташкентского городского хокимията и лично хокима (мэра) Ташкента Джахонгира Артыкходжаева, в план автотрассы были внесены незначительные изменения, которых хватило для того, чтобы сохранить жизнь духовному прибежищу буддистов.

"Вопрос сноса нашего храма пока остается открытым и, как я понимаю, будет решаться на уровне правительства, - говорит Александр Хегай. - Поскольку сейчас в республике есть большой потенциал для развития буддийского туризма, возможно, что-то изменится. Во всяком случае, мы на это надеемся. Но если снос неизбежен, у нас уже есть эскиз нового храма, который мы хотели бы возвести при помощи государства. Это будет полезно и эффективно для экономики и имиджа Узбекистана в мировом масштабе".

По словам Александра Хегая, текущий год знаменателен сразу несколькими датами: 30-летие установления дипломатических отношений Узбекистана с Южной Кореей, 85 лет со времени насильственной депортации корейцев с Дальнего Востока в Узбекистан и 60 лет со дня рождения настоятеля храма Янг Ки Хуна.

***

Буддизм - пятая по численности мировая религия, которую исповедуют 521 млн человек. По данным ЮНЕСКО, дата ее возникновения - 543 год до н.э. Буддизм - официальная религия в Таиланде, Камбодже, Бутане и Лаосе. Больше всего ее последователей живет в Китае, Вьетнаме, Мьянме, Тибете, Шри-Ланке, Южной Корее, Тайване, Японии, Индии, Индонезии, Сингапуре и Малайзии.

В Узбекистане буддизм – четвертая по распространенности религия после ислама, христианства и иудаизма. Согласно докладу Госдепартамента США о свободе вероисповедания в мире за 2004 год (более свежих данных не нашлось), буддизм в Узбекистане исповедуют 0,2% населения, большинство из которых - этнические корейцы.

Андрей Кудряшов

Источник - fergana.site
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