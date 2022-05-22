В Бишкеке задержаны подозреваемые в наркоторговле. Среди них сыновья бывших чиновника и политика

01:18 24.05.2022

"Сводка" (АКИpress) – Задержаны подозреваемые в наркоторговле, сообщили 23 мая в пресс-службе ГУВД Бишкека.



Так, в Карагачевой роще оперативники столичного отдела по борьбе с организованной преступностью задержали двоих парней - К.А., 2000 года рождения, и А.К., 1998 года рождения. Как отметили в милиции, молодые люди подняли "закладку".



Во время досмотра у К.А. нашли сверток, обмотанный скотчем, внутри которого находилось синее вещество крестообразной формы. В этом свертке было пять пакетов, общий вес вместе с упаковкой составил 521 грамм. По предварительным данным, изъятое вещество является психотропное вещество - Альфа-PVP.



Также в ходе обыска были обнаружены свертки и вещества растительного происхождения со специфическим запахов, весы, зип-пакеты, желтые термоусадки для фасовки, приспособления для употребления наркотиков и грибы сорта Colombian Rust Spore.



Кроме этого, один из задержанных А.К. указал место "закладки" с веществом со специфическим запахом весом 45 граммов, который был обмотан в прозрачный пакет.



Общий вес изъятых наркотиков и психотропных веществ составил 1 кг 665 граммов. По данным милиции, наркотики оцениваются в сумму более 2,5 млн сомов. В рамках следствия назначены экспертизы.



По этому делу оперативники задержали в Бишкеке еще одного подозреваемого Т.У., 1999 года рождения.



По версии следствия, трое подозреваемых создали организованную преступную наркогруппировку и открыли интернет-магазин в Telegram, через который продавали наркотики и психотропные вещества в Бишкеке.



Задержанных водворили в ИВС, а затем суд заключил их в СИЗО-1. Ведется следствие.