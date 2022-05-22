 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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На границе Кыргызстана и Узбекистана обнаружен подземный тоннель
01:20 24.05.2022

"Сводка" (АКИpress) – Сотрудники ГКНБ 20 мая в селе Тельман Кара-Суйского района выявили подземный тоннель общей длиной 270 метров, связывающий Кыргызстан и Узбекистан.

Тоннель был вырыт на глубине 15 метров, размеры входа составили 1,8 м на 1,5 м. Расстояние от входа до линии границы составило 40 м.

В отношении хозяина участка "М.А.М." планируется проведение повторного исследования на вменяемость в связи с тем, что данное лицо в настоящее время находится в психиатрической больнице Кызыл-Жар в Жалал-Абадской области.

В настоящее время осуществляется выемка орудий и предметов преступления.

Источник - АКИpress
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