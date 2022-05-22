США колонизируют восточную Сирию

01:22 24.05.2022

Артемий Шарапов



Власти США приняли ряд мер, направленных на упрочнение их оккупационного режима в ряде районов на севере и северо-востоке Сирии. Вашингтон активно привлекает иностранных инвесторов к покупке сирийских государственных активов, тем самым превращая оккупированные территории Сирии в де-факто свою сырьевую колонию. Кроме того, США снимают санкции с оккупированных ими территорий, намереваясь переманить на них часть население других территорий Сирии.



Правительство США принимает меры для укрепления своего военного присутствия на территории Сирии. Несмотря на то, что правительство страны смогло вернуть под свой контроль ряд территорий страны, некоторые районы все еще находятся под иностранной оккупаций. В частности, северные провинции страны находятся под контролем боевиков, поддерживаемых турецкой армией, а восток страны находится под американской оккупацией.



Формально США вступили в сирийский конфликт для борьбы с террористами ИГ (деятельность организации запрещена на территории РФ) и оказания помощи силам местного курдского ополчения. В действительности, борьба с терроризмом была использована Вашингтоном как предлог для фактической оккупации территорий сирийских провинций Эль-Хасака и Дейр-эз-Зор на востоке страны.



На оккупированных территориях было создано марионеточное правительство так называемых "Сирийских демократических сил" и парамилитарные формирования "Касд", сформированные на базе курдского ополчения. Американцы покупают лояльность местных племенных элит, продавая незаконно добываемую на оккупированных районах нефть.



Единственной проблемой, которая потенциально угрожает американской оккупации, является крайне низкая заселенность оккупированных районов. Недостаток рекрутов привел к тому, что проамериканское ополчение "Касд" вынуждено прибегать к насильной мобилизации беженцев и даже несовершеннолетних детей обоих полов.



Однако в Белом Доме, похоже, нашли решение этой проблемы. В среду 11 мая исполняющая обязанности помощника госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Госдеп снимет наложенные на Сирию санкции с территорий, которые были оккупированы американской армией. По словам Нуланд, компании, желающие инвестировать в экономическое развитие региона, получат специальную лицензию, которая освобождает их от выполнения санкций.



Данное решение направлено на то, чтобы переманить на оккупированные США территории население и бизнес из районов, которые находятся под контролем правительства Башара Асада.



Напомним, что с 2012 года Белый Дом ввел десятки санкций против практически всех секторов сирийской экономики. В страну запрещены поставки практически любой иностранной продукции, включая лекарства и медицинскую технику. Экономика страны переживает жесточайший кризис, а иностранные инвесторы, опасаясь санкций, не спешат вкладываться в местные предприятия.



Таким образом, решение о частичном снятии санкций для восточной Сирии де-факто создает ситуацию, при которой граждан страны вынуждают переносить бизнес и выводить средства из и без того обескровленной страны. С другой стороны, США фактически устраивают распродажу активов, принадлежащих Сирии, не имея на то никакого права. А охраной этих активов должны будут заниматься отряды "Касд", которые смогут восполнить нехватку людей за счет мигрантов из западной Сирии, которые потянутся в свободные от санкций районы.



Комментируя решение Белого Дома, министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад назвал их "оккупацией". Однако в Дамаске уверены, что в обозримой перспективе США оставят восточную Сирию точно также, как ранее оставили Ирак и Афганистан. Тем более что на оккупированных США территориях набирает силу антиамериканское вооруженное движение, которое ставит целью, в том числе уничтожение американских предприятий на сирийской земле. А готовы ли Штаты к партизанской войне а-ля Афганистан или Ирак? Вопрос риторический.