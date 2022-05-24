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На мировом рынке чипов разгорается война, - В.Прохватилов
08:18 24.05.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 24.05.2022

После начала специальной военной операции на Украине тайваньская компания TSMC прекратила поставки чипов в Россию

Слово chip в переводе с английского означает "огрызок, ошметок, маленький кусок". От этого же слова происходят и картофельные чипсы, и имя известного грызуна из американского мультфильма.

Чип – это интегральная схема, то есть программируемый модуль, имеющий собственную память и логику. Можно сказать, что чип – это примитивный микрокомпьютер, выполняющий ряд простых операций. Основу любого чипа составляют полупроводники и транзисторы, реализующие логику его работы и позволяющие хранить на чипе определенную информацию.

"Контроль производства чипов в XXI веке вполне может оказаться равноценным контролю за поставками нефти в XX столетии. Страна, которая регулирует этот процесс, может задушить военную и экономическую мощь других государств", – пишет на военном портале War on the Rocks "крестный отец" Силиконовой долины Стивен Бланк.

Объем мирового рынка полупроводниковых приборов в 2021 году составил $555 млрд – на 26,2% больше, чем в 2020 году, а объем рынка потребительской электроники – более $1 трлн. В то время как рынок нефти и газа в среднем ежегодно растет на 12,3%, чипы уже называют "новой нефтью".

Крупнейшим в мире производителем микросхем является Тайваньская госкорпорация TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), занимающая 55,9% мирового контрактного рынка. Кроме нее, на Тайване успешно работают такие производители чипов, как UMC (8,5 процента рынка), ProMOS, Winbond и ряд других, что делает Тайвань мировым лидером по выпуску полупроводниковых микросхем.

Словосочетание "контрактный производитель" означает, что предприятие работает в тесной связке с другими промышленными фирмами, заинтересованными в изделиях, производимых на его мощностях.

В микросхемах Тайваня заинтересованы практически все мировые заводы высокотехнологичной продукции, будь то автопроизводство, самолетостроение, приборостроение или сборка компьютеров. Как отмечает DigiTimes, усилия TSMC и других тайваньских производителей по расширению собственных мощностей позволят острову не только сохранить свое доминирование на мировом рынке, но и увеличить его.

Чипы, которые производит TSMC, присутствуют практически во всем: смартфонах, персональных компьютерах, планшетах, серверах, базовых станциях и игровых консолях, интернете вещей, цифровой бытовой электронике, автомобилях и почти всех системах вооружений, построенных в ХХI веке. Около 60% чипов, производимых TSMC, создаются для американских компаний.

Тайваньские компании создают чипы, используя технологию экстремальной ультрафиолетовой литографии (Extreme ultraviolet lithography, EUV) на установках, называемых степперами, которые производятся только одной компанией: Advanced Semiconductor Materials Lithography (ASML), расположенной в голландском городе Вельдховен.

Технология EUV была впервые разработана в Ливерморской национальной лаборатории США в процессе совершенствования систем ядерного оружия. Акционерный капитал ASML контролируют американские финансовые монстры Black Rock, Fidelity, Morgan Stanley и британский инвестфонд Capital Research and Management Company.

Установка EUV стоит более $120 млн и весит 180 тонн. Даже при такой цене в очереди на продукцию ASML стоят годами! Ведь в год таких машин производится всего несколько десятков штук.

Сегодня ASML продает машины только пяти производителям микросхем. Три крупнейших – Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, Samsung и Intel – составили в 2021 году почти 84% ее бизнеса. По подсчетам компании TSMC, в ее собственности находится 50% всех машин для литографии в жестком ультрафиолетовом диапазоне (EUV).

"Несколько десятилетий в отношениях между США и Китайской Народной Республикой (КНР) важнейшим вопросом, подпитывающим противоречия двух государств, является Тайвань, эта историческая часть единого Китая, которая отделилась от континентальной его части после Второй мировой войны", – отмечает профессор Валентин Касатонов.

Торговая война между США и Китаем, которая развернулась в последние годы, не могла не коснуться конкуренции в производстве чипов. Американцы вознамерились захватить весь мировой экспорт микросхем, где абсолютным мировым лидером является Тайвань. В начале 2020 года США начали фонтанировать санкциями против китайских IT-гигантов Huawei и ZTE. В мае администрация Дональда Трампа поручила Министерству торговли США "стратегически блокировать приобретение компанией Huawei чипов, напрямую использующих программное обеспечение и технологии США". Это постановление направлено конкретно против TSMC, которая являлась основным поставщиком передовых чипов для Huawei.

В результате TSMC перестала принимать от Huawei новые заказы на производство чипов.

Американцам этого показалось мало, и они выкрутили руки островитянам, принудив их построить в США завод по производству чипов. В мае 2020 года TSMC анонсировала строительство фабрики стоимостью $12 млрд в Аризоне, где будет производить некоторые из самых передовых микросхем. Впрочем, это скорее символический шаг со стороны тайваньцев, потому что американская фабрика вчетверо меньше, чем крупнейшие заводы TSMC, а ее производство составит всего 3% от мощностей Тайваня.

В 2018 году правительство Нидерландов предоставило компании ASML, лидирующей в выпуске оборудования для фотолитографии, лицензию на продажу ее наиболее передовой машины для EUV-литографии компании Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), крупнейшему производителю полупроводниковой продукции в Китае.

Администрация Трампа надавила на Нидерланды, чтобы заблокировать эту сделку. Тогдашний госсекретарь Майк Помпео лично лоббировал это решение в правительстве Нидерландов, познакомив голландского премьер-министра с секретным отчетом американской разведки. Давление сработало. Правительство Нидерландов не продлило экспортную лицензию ASML, и машина не была отправлен в КНР.

В феврале 2022 года компания ASML заявила, что подозревает китайский стартап Dongfang Jingyuan Electron в нарушении прав на ее интеллектуальную собственность. Ранее еще одна китайская компания, XTAL, также обвинялась в краже интеллектуальной собственности ASML и проиграла суд в США, который обязал китайскую компанию выплатить голландцам $845 млн.

Генеральный директор ASML Петер Веннинк скептически относится к попыткам США лишить Китай доступа к передовым технологиям. Веннинк не сомневается, что на разработку собственного литографического оборудования у Китая уйдут годы, но рано или поздно цель будет достигнута.

После начала специальной военной операции ВС РФ на Украине компания TSMC прекратила поставки чипов в Россию, что создало существенные сложности в реализации российской программы импортозамещения. Производство чипов российской разработки осуществлялось как раз в этой тайваньской компании. Процессоры "Байкал" и "Эльбрус" были призваны стать альтернативой западным чипам Intel и AMD. "По российской индустрии эти ограничения ударят довольно сильно, в то время как для TSMC последствия будут незначительными, так как доля России в мировом объеме продаж микрочипов – 0,1%", – пишет Forbes.

Однако в Тайване решение компании о введении санкций раскритиковала оппозиционная партия Гоминьдан. Официальный представитель партии Ли Гуйминь отметила, что Тайвань обладает ограниченными природными ресурсами, а Россия поставляет на остров необходимый для производства чипов газ неон.

Между прочим, после начала российской спецоперации на Украине цена на неон подскочила в девять раз. Это расширяет пространство возможностей для России как крупнейшего производителя неона и ряда других необходимых в производстве чипов материалов. В условиях жесткой конкуренции на мировом рынке полупроводников цена на сырье для их производства становится критически важной

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1653369480


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