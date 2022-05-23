В Японии боятся военного сближения Москвы и Пекина, - А.Кошкин

08:19 24.05.2022 АНАТОЛИЙ КОШКИН | 23.05.2022



К визиту Байдена в Токио, или Когда в международных отношениях повышается роль фактора силы



Тема российско-китайского военного сотрудничества давно волнует японских политиков, ибо объединение военных потенциалов двух стран в случае возникновения серьезного вооруженного конфликта в Северо-Восточной Азии чревато для Страны восходящего солнца быстрым разгромом. Отсюда непрекращающиеся усилия по подрыву стратегического партнерства КНР и России.



Судя по тону статей на данную тему, в Японии внимательно следят за тем, как реагирует Пекин на обострившееся противостояние России и коллективного Запада, не заинтересованного в быстром урегулировании на Украине.



Глава Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Марк Милли, обращаясь к выпускникам военной академии в Вест-Пойнте, заявил: "Мы сталкиваемся сейчас с двумя мировыми державами – Россией и Китаем", которые намерены "изменить нынешний порядок, основанный на правилах [на американских правилах. – А.К.]… Мир имеет потенциал серьезного международного конфликта между великими державами… Этот потенциал растет, а не снижается".



В связи с высказываниями американского генерала представляет интерес размещенная в Yahoo News Japan статья почетного профессора японского университета "Цукуба" директора Института изучения проблем Китая в глобальном аспекте Хомарэ Эндо "Китай и Россия – не военные союзники, но их отношения из-за войны не ослабнут". Автор статьи недавно опубликовала книгу "Стратегия Китая в отношении России в условиях войны на Украине. Как меняется мир".



Профессор Эндо пишет: "Китай не мог присутствовать на саммите военного альянса ОДКБ, который созвал Владимир Путин 16 мая. Китай не состоит с Россией в военном союзе. Он не подписывал военных соглашений ни с одной страной, кроме КНДР. Он нейтрален в военном отношении и независим от НАТО с момента образования этой организации...



В 1950 году был заключен Советско-китайский договор о дружбе и союзе, который был одновременно военным союзом и договором об экономическом сотрудничестве, но срок его действия истек в 1980 году…



Некоторые японцы считают, что статья 9 нынешнего продленного в прошлом году китайско-российского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничествеявляется де-факто оборонным соглашением, но это не так. Она гласит: "В случае возникновения ситуации, которая, по мнению одной из Договаривающихся Сторон, может создать угрозу миру, нарушить мир или затронуть интересы ее безопасности, а также в случае возникновения угрозы агрессии против одной из Договаривающихся Сторон Договаривающиеся Стороны незамедлительно вступают в контакт друг с другом и проводят консультации в целях устранения возникшей угрозы".



"Вступают в контакт друг с другом и проводят консультации" означает, что стороны просто проводят переговоры и между ними нет никакого оборонного соглашения, считает японский политолог.



В связи с этим приведем мнение российского политолога доктора политических наук Владимира Павленко, который так характеризует данный пункт соглашения: "И здесь самое время привлечь внимание к еще одному важнейшему положению Совместного заявления. "Не являясь военно-политическим союзом… российско-китайские отношения превосходят такую форму межгосударственного взаимодействия. Они не носят конъюнктурного характера… и не направлены против третьих стран…"… Что это означает? Что эти отношения глубже просто союзнических, предполагающих механическое сложение военно-промышленных потенциалов. Речь идет о большем. О проведении такой совместной политики, которая направлена не столько на победу в будущей войне, сколько на ее предотвращение… с помощью твердого принуждения потенциального агрессора к миру… Как это выглядит в тексте итогового документа? А вот так: "В международных отношениях повышается роль фактора силы. В числе негативных факторов – также… бесцеремонное вмешательство во внутренние дела суверенных государств, произвольное применение санкций в одностороннем порядке, расшатывание нормативно-правовых основ системы международных отношений, включая сферу контроля над вооружениями. Эти действия осложняют процесс урегулирования международных конфликтов и проблем. Возрастают угрозы терроризма, экстремизма и сепаратизма, особенно на территориях соседних государств и регионов. Россия и Китай имеют единое понимание о необходимости формирования более справедливого демократического миропорядка. В этих целях Сторонам следует усиливать внешнеполитическую координацию, отстаивать общие интересы на мировой арене, поддерживать общемировой и региональный баланс сил. С усилением глобальной турбулентности возрастает актуальность российско-китайского стратегического взаимодействия".



Однако для японского профессора важнее не толкование договора, а акцентирование положений, выгодных его стране. Поэтому Хомарэ Эндо указывает: "Фраза "не направлено против третьих государств" означает, что стороны не заключили военный союз для защиты друг друга от третьих стран. Другими словами, суть в том, что Китай и Россия не будут объединяться для борьбы с другими странами, поэтому Российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, что очевидно, не представляет из себя военный союз".



Далее профессор Эндо ссылается на апрельскую публикацию в американском журнале The National Interest статьи посла Китая в США Цинь Гана "После кризиса на Украине". Цитируем посла по Yahoo News Japan: "После распада СССР США и Китай, которые посетил президента Борис Ельцин в 1992 году, подтвердили отсутствие враждебного отношения к России. В то время отношения Россия – Китай и Россия – США находились на одном уровне. В течение последующих 30 лет китайско-российские отношения активно развивались, но принцип отсутствия союза, конфронтации и нацеливания на третьи страны не изменился. Китай был и будет независимой великой державой, свободной от любого внешнего давления, самостоятельно оценивающей плохое и хорошее, а также определяющей свою собственную позицию".



Отмечая, что некоторые японские СМИ с радостью подхватили слова Цинь Гана о том, что Китай и Россия не являются союзниками, и заговорили об ухудшении китайско-российских отношений, профессор Эндо не согласна с такой оценкой. Не соглашается она и со словами бывшего посла КНР на Украине Гао Юйшеня: "Есть журналисты, которые радуются словам экс-посла КНР на Украине Гао Юйшэня о том, что Россия потерпит поражение и что отношения между двумя странами уже не те, но это, вероятно, потому что они не понимают происходящее между Китаем и Россией".



Профессор Эндо вновь отсылает читателя к статье посла Цинь Гана в The National Interest, особенно к той ее части, где китайский дипломат говорит о Шанхайской организации сотрудничества. "В 1996 году, когда президент Клинтон объявил в Детройте о графике расширения НАТО на восток, Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан подписали в Шанхае Соглашение об укреплении доверия в военной сфере в приграничной зоне. Они решили вопрос о границах Китая с бывшими советскими республиками и положили конец размещению миллионной армии на китайской границе, тем самым заложив основу для Шанхайской организации сотрудничества и установив принципы взаимного доверия, выгоды, равенства, консультаций, уважения различных народов и общего развития. Результатом стали долгосрочные добрососедские отношения и мир между Китаем, Россией и странами Средней Азии. История учит нас, что разный выбор приносит разные плоды".



Эндо понимает, что упоминание о ШОС в статье, предназначенной в первую очередь американской публике, не случайно. Она указывает: "Важно отметить, что этот "шанхайский дух" зародился в первую очередь в противовес расширению НАТО на восток и что Индия теперь входит в группу. Процесс вступления Индии в ШОС является одним из плодов более чем 15 китайско-индийских встреч на высшем уровне, о чем я пишу в своей книге "Стратегия Китая в отношении России в условиях войны на Украине"".



Свою статью Хомарэ Эндо приурочила к визиту в Японию президента США Джозефа Байдена 22-24 мая, который, как она считает, "будет развивать тему укрепления антикитайской, а также антироссийской коалиции усилиями Японии, США, Австралии и Индии, но, возможно, сперва необходимо остановиться и понять отношения между Китаем, Россией и Индией".



Призывая японцев не выдавать желаемое за действительное, профессор Эндо предупреждает от того, чтобы в оценке отношений Китая с Россией "закрывать глаза и не видеть правды". Свою статью она завершает словами: "Японский народ должен взглянуть в лицо реальности и внимательно проанализировать будущее Японии, которое определит визит Байдена". Источник - фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1653369540





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