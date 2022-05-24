 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Армия Z прогрызает оборону укров у Красного Лимана и Северодонецка. Освобожден Светлодарск
09:52 24.05.2022

Критическое положение украинской группировки на Донбассе: Риторика Киева меняется
24.05.2022 Сергей Вредников

карты здесь - https://www.politnavigator.net/kriticheskoe-polozhenie-ukrainskojj-gruppirovki-na-donbasse-ritorika-kieva-menyaetsya.html

Бравада, раздававшаяся из Киева последние дни, начинает меняться осторожным признанием надвигающейся катастрофы для ВСУ на Донбассе – в ближайшие дни Украина вслед за Мариуполем может потерять контроль над Северодонецком в Луганской области.

Владимир Зеленский во время прямого включения с участниками конференции в Давосе начал рассказывать, что соотношение сил на Донбассе 1 к 20 не в пользу ВСУ.

"Нам нужно мощное оружие, которое даст возможность не терять столько людей. Потому что в современной войне борются люди против техники. …Нам не хватает техники, потому что мы боремся против такого большого по размеру государства и такой большой армии. У них в 20 раз больше техники! Сейчас на Донбассе один к двадцати!", – говорил Зеленский, который накануне проговорился, что ВСУ ежедневно теряют до ста человек (на самом деле, по мнению наблюдателей, неофициальные потери куда больше).

В не менее удрученном настроении находятся и маститые киевские пропагандисты. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ситуация вокруг Северодонецка грозит обернуться вторым Мариуполем.

"Там уже в каком-то смысле Мариуполь на начальных фазах. Взятие Северодонецка – это обрушение крупного узла нашей обороны, последнего, наверное, в Луганской области. Последнего с опорой на крупные населенные пункты. И все, дальше не так далеко восточная граница Луганской области. Мало того, что наши войска попадут в окружение, можно заявить, что вышли на границу Луганской области в рамках очередной пиар-кампании. Это будет второй крупный успех русских войск после Мариуполя, который скажется на подъеме их морали, очень поможет российскому руководству для внутрироссийской риторики. А для нас – просядет моральная составляющая наших войск и населения", – сказал Арестович на канале бежавшего в Литву либерального адвоката Марка Фейгина.

Не блещет оптимизмом и медиа-шарлатан Дмитрий Гордон – он признал, что Россия контролирует земли уже пяти областей Украины.

"Оккупирована Херсонская область полностью, части Донецкой и Луганской областей, часть Харьковской области, большая часть Запорожской области. Говорить о том, что мы что-то получили, нельзя. Конечно, получил Путин. На сегодняшний день Путин получил много", – признал киевский пропагандист Дмитрий Гордон в эфире "Politeka".

Данные о тяжелой ситуации для ВСУ подтвердил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, на Донецком и Луганском направлении в последние сутки продолжались ожесточенные бои, украинские формирования отрезаются от путей снабжения, рискуя оказаться сначала в оперативном, а после и в полном окружении.

Продолжается штурм Северодонецка – города, который после потери Луганска киевский режим наделил статусом главного в бывшей Луганской области Украины. Войска освободителей уже смогли закрепиться в городской черте и продвигаются вглубь застройки.

Что касается Мариуполя, то он уже перестал быть зоной боевых действий. Все артиллерийские подразделения переброшены на усиление других участков фронта. Территорию и помещения завода "Азовсталь" продолжают зачищать и разминировать.

Безсонов подтвердил появляющуюся в сети информацию о штурме города Красный Лиман, в результате которого Союзные силы уже вошли на северную окраину населенного пункта и закрепились.

"Мы не справимся с российской авиацией, – пишет в Twitter работающий на украинской стороне канадский журналист Нил Хауэр. – Сегодня уже было пять авиаударов, самолеты летели прямо над нами. У нас недостаточно сил, чтобы отразить российскую атаку…

Наблюдаю за залпом российской реактивной артиллерии по Лиману примерно с 10 км. Мы видели разрывы снарядов, поражающих украинские позиции", – сообщает журналист.

Также о штурме Красного Лимана сообщает военкор Александр Коц.

"Противник действительно деморализован, у него много 200-х, он оттягивается в западном направлении. Мы контролируем большУю часть города, но пока не весь Красный Лиман. К утру ситуация может измениться", – написал военкор.

Безсонов обратил внимание на появляющуюся в СМИ информацию, что главнокомандующий ВСУ Залужный попросил у президента Зеленского разрешения на вывод группировки из Северодонецка и Лисичанска, чтобы избежать окружения.

Военкор Евгений Поддубный подтверждает успехи в районе Красного Лимана и Северодонецка.

"Оборона формирований режима сыпется. И это похоже на психологический надлом. Скотское отношение к личному составу всегда заканчивается именно так. Киевский режим сам себя закапывает. Но огромное дело и огневое поражение. Артиллерия союзных сил последние дни работает, как оркестр…

Тактика "малых котлов" себя оправдывает и дает больше результатов, чем движение армиями и корпусами. Меньше потерь среди личного состава союзных сил от арт. воздействия, больше толку от действий танков и пехоты малыми группами", – пишет Поддубный.

По его данные, союзники установили огневой контроль над трассой Лисичанск – Артемовск (Бахмут), которую использовали соединения ВСУ для переброски сил и средств в Северодонецк.

"Теперь вот это проблематично. Противник ищет маршруты объезда", – комментирует военкор кадры из мчащегося по трассе автомобиля сквозь разрывающиеся снаряды.

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Утром 24 мая над зданием горадминистрации Светлодарска был поднят российский флаг. Таким образом, еще один город в ДНР, до последнего времени оккупированный украинскими военными, переходит под контроль союзных сил.

Напомним, вчера "Русская Весна" сообщала о продвижении подразделений Армии ДНР и России в пригородах Светлодарска. Под контроль защитников Донбасса перешел поселок Мироновский, также был установлен огневой контроль над трассой Артемовск - Светлодарск.

Перед этим ВСУ в тщетных попытках остановить наступление ВС РФ и НМ ДНР на Светлодарск взорвали мост через реку Лугань.

https://rusvesna.su/news/1653377009

Источник - politnavigator.net
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