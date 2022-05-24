Власти Таджикистана назвали имена еще 27 задержанных в ГБАО участников акций протеста

10:20 24.05.2022

МВД Таджикистана обнародовало второй список задержанных жителей Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), участвовавших 15-18 мая в митингах в Рушанском районе.



В списке приведены имена и фамилии 27 человек. Все они, по утверждению МВД, являются членами одной из трех преступных группировок – Холбаша Холбашева, Едгора Гуломхайдарова или Кулмамада Паллаева.



Ранее МВД опубликовало список из 19 участников митингов в ГБАО, которые, как отмечается в сообщении, добровольно сдались властям. Большинство представлены членами "преступной группы Холбаша Холбашева" - генерала Погранвойск Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана, задержанного 17 мая. Он является супругом журналистки и правозащитницы Улфатхоним Мамадшоевой, которую власти обвинили в публичных призывах к свержению власти и задержали.

Ситуация в ГБАО обострилась 16 мая. Жители Хорога, административного центра региона, попытались собраться на митинг в центре города, но правоохранительные органы этому воспрепятствовали, применив резиновые пути и слезоточивый газ, а также, по утверждениям очевидцев, огнестрельное оружие.



18 мая в Рушанском районе ГБАО, где, по информации властей, около 200 человек заблокировали трассу Душанбе - Хорог, началась антитеррористическая операция. По сообщению МВД, в ходе операции погиб офицер одной из силовых структур, 13 военнослужащих получили тяжелые ранения. Также были убиты 8, ранены 11 и задержаны десятки "членов террористических групп".



24.05.22