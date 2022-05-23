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Мирзиеев: На развитие спорта выделили 4 трлн сумов, а результаты не оправдали затрат
10:22 24.05.2022

За последние пять лет в Узбекистане на развитие спорта власти направили 4 трлн сумов (свыше $363 млн), однако результаты не оправдали затрат. Об этом заявил президент страны Шавкат Мирзиеев 23 мая на совещании по приоритетным задачам улучшения спортивного образования, отбора одаренных спортсменов и создания их резерва, а также подготовки тренеров.

На часть выделенных средств было построено и введено в эксплуатацию 118 новых крупных спортивных объектов, еще 110 реконструировано. В текущем году на спортивную сферу выделено 2,3 трлн сумов ($209 млн, это в пять раз больше, чем в 2017 году), из них 1,2 трлн ($109 млн) предназначены для спортивных учебных заведений.

В стране запущены новые пятиэтапные соревнования по вовлечению молодежи в занятия спортом с участием молодежных лидеров всех махаллей, учителей физкультуры и тренеров спортивных школ. В апреле-мае соревнования охватили более 3 млн молодых людей.

"Однако результаты в спорте не соответствуют созданным условиям", - заявил Мирзиеев.
Он отметил недостаточность охвата учреждениями спортивного образования олимпийских дисциплин. В 190 из 279 детско-юношеских спортивных школ страны готовят только по 10 из 36 олимпийских видов спорта. В результате, несмотря на то, что государство обеспечивает все организационные и финансовые условия для участия в международных соревнованиях, на чемпионатах Азии и мира по олимпийским видам спорта призерами становятся всего 5-6 спортсменов из Узбекистана.

"Ни один хоким (глава администрации) области, района или города не смог наладить системную работу по всем видам спорта", - посетовал Мирзиеев.

Отдельно он высказал разочарование андижанской, бухарской и ферганской школ бокса, представители которых завоевали медали на Олимпиадах в Сиднее и Рио-де-Жанейро: сегодняшние их результаты не впечатляют.

"Теперь будет внедрена совершенно новая система подготовки и отбора спортсменов", - сказал президент.
Новая система предполагает, что в каждой махалле в апреле-июне и сентябре-декабре будут проходить соревнования, победители и призеры будут включены в специальный электронный список и получат возможность бесплатно заниматься с квалифицированными тренерами в местной спортшколе. В зависимости от уровня физической подготовки и разряда они будут переходить в следующий этап подготовки. Спортивные школы станут базой для определенных олимпийских видов спорта.

👉 Заработная плата тренеров будет увеличена на 35%.

👉 Директорам школ, тренерам и другим специалистам, показавшим хорошие результаты, будет выплачиваться дополнительная 50-процентная надбавка.

👉 Тренеры, чьи воспитанники победят на чемпионатах области по игровым видам спорта, получат надбавку в 5%, а на чемпионате страны - 20%.

Министерству развития спорта и хокимам регионов поручено добиться вовлечения в регулярные занятия массовым спортом 43% молодежи, это более 6 млн человек. В спортшколах должно учиться не менее 520 тысяч человек.
Кроме того, президент распорядился, чтобы в 69 районных спортшколах готовили спортсменов не менее чем по 20 олимпийским видам спорта, в 47 спортшколах – не менее чем по 15, в оставшейся 91 - по 10 видам спорта. До конца года многофункциональные спортивные площадки должны быть построены в 508 махаллях.

Что касается спортивных колледжей, то они будут реорганизованы в центры подготовки спортсменов по олимпийским и паралимпийским видам спорта.
При них будут созданы олимпийские школы для учащихся 5-9 классов, олимпийские и паралимпийские колледжи - для учащихся 10-11 классов и 1-2 курсов. В эти учебные заведения будут приниматься молодые люди, показавшие хорошие результаты в спортшколах и на соревнованиях.

При Министерстве развития спорта будет образован Совет тренеров из ведущих тренеров и международных экспертов, который будет отбирать в колледжи молодежь, достигшую наивысших результатов на соревнованиях. Выпускники колледжей в дальнейшем смогут продолжить обучение в Институте высшего спортивного мастерства. Таким образом будет создана непрерывная система подготовки профессиональных спортсменов.

Перед Министерством развития спорта поставлена задача определить 20 перспективных олимпийских видов спорта и создать по ним региональные опорные базы.
Со следующего учебного года Университет физической культуры и спорта будет готовить специалистов по спортивному питанию, инженерии и кардиотренировкам, а также спортивной медицине и фармакологии - на базе Медицинской академии. Ежегодно не менее 20 тренеров, спортивных врачей и других специалистов будут отправлять за рубеж для повышения квалификации.

23.05.22

Источник - fergana.site
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