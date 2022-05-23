Главную собаководку КазМВД уличили в коррупции. Крала у собак?

11:02 24.05.2022

За свои деяния начальник кинологического центра МВД РК Анель БОЛГУМБАЕВА получила условный срок, передает Экспресс К.

Осужденная БОЛГУМБАЕВА подозревалась в том, что в 2021-2022 годах осуществила денежные поборы со своих подчиненных на общую сумму 1 675 000 тенге, выданную последним в качестве премиальных выплат.



19 мая приговором Турксибского районного суда по городу Алматы БОЛГУМБАЕВА осуждена к ограничению свободы на 2 года с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах.



Приговор не вступил в законную силу.



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