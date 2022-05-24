Как выживала Алма-Ата при семи предыдущих градоначальниках. Ч. 4, - Е.Косенко

11:06 24.05.2022 Как выживала южная столица при семи предыдущих градоначальниках. Часть четвертая

Как выживала южная столица при семи предыдущих градоначальниках. Часть четвертая

Сейчас это может показаться странным, но с Виктором Храпуновым горожане прощались весьма неохотно. Впрочем, объяснения этому весьма простые.



Во-первых, еще свежи в памяти были времена Шалбая Кулмаханова и позднего Нуркадилова, когда инфраструктуре Алматы уделялось, мягко говоря, далеко не самое пристальное внимание, а при Храпунове по крайней мере регулярно проводились уборки снежных завалов, возродилось уличное освещение и начала упорядочиваться работа общественного транспорта.



А во-вторых, большинство "темных дел" и откровенных правонарушений проводились в тиши кабинетов и достоянием широкой общественности не становились.



Масштабы творимого многими тогдашними городскими чиновниками и членами их семей беспредела стали известны гораздо позже, а на публике эти же должностные лица были весьма корректны и зачастую даже убедительны в своих разъяснениях.



Соответственно, и появление Имангали Тасмагамбетова на посту акима было встречено городом с некоторой настороженностью. Годовой период руководства Атырауской областью в памяти алматинцев запечатлелся не сильно, и в основном все вспоминали его как министра образования и культуры, главу правительства и даже первого секретаря ЦК ЛКСМ Казахстана. То есть, не сильно соответствующим стандартам "крепкого хозяйственника".



Судя по всему, понимал это и сам Тасмагамбетов, потому что буквально с первых недель своего пребывания на посту руководителя мегаполиса начал активно доказывать, что "настоящим комсомольцам любое дело по плечу".



Все во имя, все на благо…



Первым делом подвергся серьезной ревизии ранее утвержденный Генеральный план развития Алматы. По сути, в перекроенном генплане от старых проектов остались лишь метро и развязки, а прибавились (точнее утроились по масштабам) реконструкция и строительство автодорог, благоустройство дворов многоэтажных домов, облагораживание фасадов существующих зданий и концепция новой жилищной программы в целом.



По словам самого акима, главным отличием новой программы от старой является отход от "точечной" застройки в пользу комплексной, что не только решит вопрос дефицита жилья, но и снимет спорные вопросы, раздражающие горожан:



"Прежде всего, это, конечно, задача довести уровень обеспеченности населения жильем до современных стандартов. На сегодня в городе насчитывается 21,5 миллиона квадратных метров жилищного фонда. И задача стоит таким образом, что если на одного человека сейчас приходится 18 кв. метров жилья, то мы планируем довести этот показатель до 22 квадратных метров. Безусловно, это потребует строительство достаточного количества многоквартирных современных домов. И чтобы достичь этого показателя, нужно чтобы жилфонд города достиг примерно отметки 27,5–28 млн. квадратных метров. Это первая задача.



Вторая задача связана с тем, чтобы очень грамотно и эффективно реализовать Генеральный план развития нашего города. Он подразумевает, прежде всего, комплексную застройку. Если до определенного времени шла стихийная, точечная застройка, когда появлялись, как вы сказали, определенные дома в тех местах, где они не должны быть, то сегодня Генеральным планом развития Алматы и теми правилами, которые определены, ведение такой точечной застройки практически запрещено, кроме тех объектов, которые уже начали возводиться или тех, которые получили в свое время соответствующие разрешительные документы.



Что такое комплексная застройка? Комплексная застройка предполагает строительство объектов в соответствии с Генеральным планом на площади не менее 5–10 гектаров земли, это минимум. При комплексной застройке решается ряд социальных программ и задач, связанных со строительством детских садов, поликлиник, школ. Если при точечной застройке появляются здания, не согласованные с жителями района, не рассчитанные по плотности населения на выделенный под строительство участок земли, и, естественно, появляются проблемы, то здесь на большой территории появляется целая застройка, огромный микрорайон, современный, который оснащен всей социальной инфраструктурой. При такой комплексной застройке решаются все градостроительные нормы, сохраняется стиль, которые не нарушают общего архитектурного облика города…" – увлеченно рассказывал Имангали Тасмагамбетов журналистам весной 2005 года.



Горожане поверили. Тем более, что остальные пункты обновленной программы тоже вроде как начали выполняться.



Уже в апреле 2005 года была торжественно презентована первая очередь трехуровневой автотранспортной развязки на пересечении Саина-Райымбека (окончание строительства развязки стоимостью более 6 миллиардов тенге было намечено на июль этого же года).



Чуть позже, на очередном брифинге, аким сообщил, что началась реализация принятой в январе 2005 года программы "Алматинские дворы 2005–2007", и на конец апреля приведено в порядок 20 дворов, а еще в 60 уже ведутся активные работы.



– В настоящее время в городе насчитывается 2476 дворов. После наших требований КСК было приведено в порядок более 40% дворовых территорий, однако из-за нехватки средств состояние большинства дворовых территорий по-прежнему неудовлетворительное. Наша цель – создание комфортных условий для отдыха населения возле своих домов, активного досуга детей по месту жительства. Для этого надо оборудовать все дворы детскими, спортивными, бельевыми и контейнерными площадками, провести озеленение и освещение дорог, оборудовать автостоянки. Стоимость программы 6 миллиардов 200 миллионов тенге. Финансирование будет производиться из разных источников – бюджета города, средств самого населения, привлеченных средств бизнеса. Но было бы желательно, а реализация программы пошла бы быстрее, если бы сами алматинцы активно учувствовали во всех начинаниях, поддерживали бы программы, которые разрабатываются в каждом КСК, лично бы приводили в порядок подъезды своих домов, – призвал градоначальник к сознательности горожан.



Горожане внимательно внимали громадью планов, а заодно с интересом наблюдали за кипучей деятельностью градоначальника, который самолично инспектировал участки работ.



– Я сам сажусь за руль особенно в субботу или в воскресенье, без помощников, без охраны, а охраны у меня вообще нет, и еду по городу. И сам попадаю в такие закоулки, в которые никогда не попадал как официальное лицо. Понимаете, по-другому я на смогу достоверно узнать, как выполняются те или иные программы. Если опираться на ту информацию, которую мне кладут на стол, то можно оторваться от реальности. Поэтому я сам стою в пробках, сам стараюсь попасть абсолютно во все самые отдаленные, самые труднодоступные места города. Все хочу увидеть своими глазами… – рассказывал Имангали Тасмагамбетов сотрудникам СМИ (здесь надо отметить, что буквально в первые же месяцы работы нового акима было сформировано что-то вроде "акиматовского пула" журналистов, который ежедневно следовал за главой города буквально по пятам и выдавал подробные и, мягко говоря, комплементарные отчеты о всех происходящих переменах:



"Имангали Тасмагамбетов опять идет по дворам своего города. Сегодня срок, к которому районные акимы должны были навести чистоту, потратив на это три миллиона тенге. Такую сумму мэр выделил на облагораживание каждого алматинского двора. В микрорайоне Аксай мэру все понравилось, и он с удовольствием общался с жильцами тех дворов, которые посетил.



Когда же служебная машина мэра въехала в первый же двор Медеуского района, Тасмагамбетов нахмурился:



– Вася, иди сюда! Журналисты, вот запишите, что аким Медеуского района Василий Крылов не справился с работой. Он приглашает меня посмотреть только на часть работы, которую он сделал. Я не пойду! Потому что показухой не занимаюсь!



После этих слов мэр уехал, а жильцы расстроились:



– Как уехал? Мы так ждали его! Мы очень хотели его увидеть и купили цветы ему подарить. Как же так?



Впрочем, градоначальник пообещал вернуться во этот двор позже и посмотреть исправился ли аким Крылов.



– Тогда и поговорим с жителями обо всем, что их волнует и цветы будут к месту. Их мне еще заслужить надо… – говорит Имангали Нургалиевич".



Обширная цитата из репортажа, вышедшего 15 апреля 2005 года на одном из телеканалов, приведена не случайно – она помогает вспомнить атмосферу того времени, а точнее тот масштаб PR-сопровождения, который сопутствовал практически всему периоду работы Тасмагамбетова на посту акима. При этом, основная канва не менялась годами:



"Как можно не любить этот город? После ветреного Атырау я вообще чувствую себя здесь как в раю. Работы у меня много, задачи большие. Мне хотелось бы, чтобы Алматы, как он того и заслуживает, стал цивилизованным во всех отношениях городом… Я демократичен и люблю все делать сам. В этом смысле присутствие охраны меня утомляет, понятно, что это предписание мер безопасности и приходится с этим мириться. Но мне нравится самому ощущать эмоции и иметь чувственные представления от каких-то действий. Например, я очень люблю ездить за рулем по самым отдаленным уголкам города. Автомобиль "VolksvagenTouareg". Когда шел активный ремонт дорог, поздним вечером я садился за руль и выезжал на строительные работы. Рабочие узнавали меня, беседовали, охотно рассказывали о проблемах и трудностях. А бригадиры лично отчитывались буквально за каждый участок, за каждый километр. Я творческий человек и рамки чиновничьего кабинета для меня слишком тесны, хочу все пробовать и делать сам. Я не могу сидеть на месте или быть сторонним наблюдателем, мне надо двигаться, участвовать в процессе, что-то совершать. Дороги – это только первый этап, у меня очень большие планы…" – это уже фрагмент из интервью "глянцевому журналу" образца лета 2006 года.



Алматинцы смотрели, читали, слушали по радио и продолжали умиляться. Тем более, что помимо "лирики" градоначальник приводил и вполне убедительные цифры достижений:



"Если до меня, в 2004 году, из 1800 километров дорог с твердым покрытием было отремонтировано 15 километров, то только за 2005-й год мы провели капитальный ремонт 150 километров. По международным стандартам ежегодно должен производиться капитальный ремонт не менее 10% от существующего дорожного покрытия города. В 2006 году мы даже перевыполнили план, обновили покрытие 170 километров, плюс к этому отремонтировали 60 километров внутридомовых дорог, о которых в последние годы даже не вспоминали. При этом, Центр не выделял каких-то дополнительных средств в бюджет Алматы, все это сделано за счет внутренних резервов. Нелегко конечно, бывает, но мы справляемся…"



Помимо уже существующих дорог, в 2005 году началось строительство БАКАД.



"Протяженность кольцевой дороги составит 64 километра, здесь мы планируем построить семь развязок на основных магистралях, выходящих из города. Это важнейший инфраструктурный проект и было бы желательным, если бы финансирование его строительства происходило из государственного бюджета. Но если БАКАД будет стоить миллиард долларов и этих средств в бюджете страны не найдется, то я не исключаю что мы привлечем к проекту частного, возможно иностранного инвестора. Уже подписано соглашение с Инвестиционным фондом Казахстана об оказании помощи в поиске потенциального инвестора. Для возврата вложенных средств частный инвестор может сделать платным проезд по БКАД, это нормальная практика. Главное, мы сделаем важнейшее дело для города…" – продолжал охотно делиться грандиозными планами аким, то в одном, то в другом интервью периода 2005–2006 годов.



Когда все причины объективные



А чуть позже, уже в 2007 году, тональность выступлений стала немного меняться, и, в частности, появились аргументы, оправдывающие, скажем так, не сильно качественный дорожный ремонт:



"Да, жалобы на покрытие есть. Дело в том, что два года подрядчик дает нам гарантию на свое дорожное покрытие. А дальше никто не возьмется гарантировать. Есть европейский стандарт, к которому мы должны стремиться. Но для этого надо затратить на один километр 1,5 миллиона евро. У нас в городе две тысячи километров дорог. Из них одна тысяча – магистральные. Значит, нужно выложить 1,5 миллиарда евро из бюджета только на асфальтирование. Таких денег у нас нет. В конечном счете мы кладем малокачественный асфальт на старое основание. Ничего не поделаешь…"



Тогда же некоторые эксперты начали обращать внимание и на качество вводимых развязок (в ноябре 2007 года была открыта десятая по счету развязка, расположенная на пересечении проспектов Аль-Фараби – Достык стоимостью в 2,6 миллиарда тенге).



– При строительстве развязок допускаются и нарушения. Во-первых, каждая из них, как, впрочем, и все, что строится в Алматы, возводится за стремительно короткие сроки. И это не может не сказываться на их качестве. Вторая проблема – затопляемость тоннелей. Во время дождей машины на развязках буквально уходят под воду. К тому же водители убеждены в том, что развязки не решают в полной мере проблему заторов. Если и есть польза от них, то она незначительна. Для разгрузки улиц нужны другие альтернативные решения, в первую очередь необходимо скорее запустить метро… – озвучил свое мнение на общественных слушаниях в акимате в ноябре 2007 года строитель Данияр Артыкбаев.



– Отдельно хочу остановиться на программе снижения транспортной нагрузки. В ее рамках всего за три года в развитие транспортной инфраструктуры привлечено почти 106 миллиардов тенге, в том числе 83,4 миллиарда бюджетных средств. За это время в Алматы было построено 10 транспортных развязок, пробиты три улицы, всего отремонтировано 630 км дорог. Такого в городе не было за всю историю дорожного строительства. Насчет метро согласен и отмечу, что его строительство идет полным ходом. В этом году из республиканского бюджета выделено 20 миллиардов тенге. В целом, работы осуществляются согласно утвержденному графику. Сейчас есть другая проблема. Половина строящихся развязок – это инвестиционные проекты. Они сооружаются за счет частных инвесторов – местных строительных корпораций. Несколько развязок, которые планировалось ввести в действие в этом году, пока находятся в стадии строительства, там существуют проблемы со сносом. На одном участке, предстоит выкупить и снести 103 домостроения, на другом – 92. И здесь есть сложности. Все надо понимать и оценивать в комплексе, а не по каким-то отдельным деталям… – в ответ посоветовал шире смотреть на окружающую действительность аким.



Вопрос со сносом домов и выкупом участков действительно был достаточно животрепещущим. На этом этапе происходило некоторое торможение, в том числе и тех проектов, которые попадали в категорию приоритетных, например, строительство Восточной объездной дороги (ВОД):



– По мере возможности решаем эти вопросы. Но на 100% сказать, что они решены, я не могу. Восточную объездную дорогу, как все помнят, мы начали строить в прошлом 2007 году. При этом, ввод в эксплуатацию изначально планировался то же на 2007 год, однако в последствии из-за возникших проблем со сносом старых строений, попадающих под "красные линии", был перенесен на май текущего года.Скажу прямо – минувшей осенью строительство ВОД вообще приостановилось. Дело в том, что инвестором по сносу являлась компания "Куат", которая, как и все строительные фирмы, переживает не самые лучшие времена в связи с известным кризисом в данном секторе экономики. А инвестиционный проект большой – необходимо снести строения 740 собственников. В настоящее время снесены дома лишь около 80 владельцев. Но в этом году работы будут продолжены. Думаю, с владельцами домов найдут возможность договориться... – докладывал в начале 2008 года заместитель директора Департамента пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы Айтказы Арыкбаев.



Доклады-докладами, но в реалии в сфере строительства к этому времени в городе сложилась весьма непростая обстановка.



Печальные итоги самозахватов



С одной стороны, все выглядело вполне благополучно – в 2006 году произошло торжественное открытие ТРЦ "MEGA Alma-Ata" площадью 80 тысяч квадратных метров. Коллекцию городских монументов пополнила композиция "Рассвет свободы", посвященная 20-летию декабрьских событий, торжественно было объявлено о скором начале строительства "Ледового дворца" на 16 тысяч мест, полным ходом шло создание весьма актуального для мегаполиса мусороперерабатывающего завода.



Но с другой стороны, в городе весьма ощутимо стала нагнетаться социальная обстановка, связанная со сносом домов и изъятием земельных участков.



В июле 2006 года произошли серьезные волнения на окраине Алматы – в микрорайоне "Шанырак", заполненном так называемым "самостроем".



История микрорайонов "Шанырак" и "Бакай" началась еще в бытность главой городской администрации Заманбека Нуркадилова, который великодушно разрешил нескольким тысячам приезжих из разных регионов страны (в основном, с юга) разместиться на земельных участках, расположенных на окраине города. Узаконивались эти участки и строения на них весьма своеобразно (от "никак" до полуфиктивных справок, полученных за небольшую мзду от чиновников районного масштаба).



Получив столь проблемное наследство, какие-то косметические меры пытался принять сменивший Нуркадилова Виктор Храпунов. По крайней мере, в 2007 году он выдвинул журналистам свою версию предыстории событий:



"Земли передали, а финансов для обустройства не было выделено совсем. Когда в 1997–1998 годах мы начали заниматься этим вопросом, то выяснили, что вокруг города Алматы выделено около 12 тысяч земельных участков, как правило, социально незащищенным слоям населения. Мы убедились в том, что в этих микрорайонах нет дорог, нет линий электропередач, нет водопроводных сетей, нет канализации, нет уличного освещения, нет объектов соцкультбыта, нет школ и так далее. Самозахваты, конечно же, были. Например, участок земли, предназначенный для трамвайных путей, был захвачен и застроен временными жилыми домами.



Были и казусные моменты. Когда мы начали заниматься этим микрорайоном, увидели, что у людей есть акты на руках, выданные Каскеленским районом, хотя такового уже не существовало. Мы же, начав заниматься решением этой проблемы, обнаружили, что коррумпированными чиновниками незаконно раздавались и самовольно распродавались земли, по которым, по нашим, планам, должны были пробиваться улицы. А люди уже успели построиться! Поэтому был составлен план по переселению этих людей на другие участки, но многие отказывались…"



Тасмагамбетов взялся за искоренение самостроя всерьез. В течение практически всего 2005-го и первой половины 2006 года проходили судебные заседания по признанию незаконности как захвата земель, так и строительства на них. И в начале июня 2006 года во исполнение решений судов были снесены 350 незаконно построенных домов в микрорайоне "Бакай". 14 июля аналогичная операция должна была быть проведена в соседнем микрорайоне "Шанырак".



Однако население микрорайона, и без того не отличавшееся повышенной законопослушностью, начало возводить баррикады и к моменту прибытия полицейских и строительной техники их уже ожидала полуторатысячная изрядно заведенная толпа. В ходе начавшихся столкновений получили травмы 28 сотрудников полиции, а 24-летнего следователя Бостандыкского РУВД Асета Бейсенова разбушевавшиеся "шаныраковцы" привязали к столбу в полусотне метров от готовых пойти в наступление его коллег, облили бензином и подожгли.



Конечно, впоследствии прошли судебные заседания над наиболее активными участниками волнений, многие были осуждены на солидный срок заключения. Еще позже начался не менее массовый процесс легализации, по итогам которого в срочно созданном Алатауском районе города было узаконено более 5000 участков, а около 300 так и остались в "подвешенном состоянии"…



Государственный интерес или "государственное рейдерство"?



Не лучше была атмосфера и в центре города. В том же 2006 году произошло довольно значимое открытое противостояние общественности и бизнеса, связанное с борьбой за памятники архитектуры. Речь шла о строительстве пятизвездочного отеля "Rixos", мало того что абсолютно не вписывавшегося в окружающее пространство, но и запланированного через снос единственного в этом районе действующего Дворца школьников (бывший районный Дом пионеров, работавший с 1936 года и располагавшийся в по-своему уникальном архитектурном сооружении). Впрочем, ни протесты, ни пикеты активистов, ни попытки достучаться до президента путем целой серии "открытых писем", ни попытки подать в суд ни к чему не привели...



Довольно долгое время были малорезультативны попытки тысяч жителей города противостоять и развернувшейся в городе деятельности КГП "Алматыжер".



Коммунальное государственное предприятие "Алматыжер" было создано еще в 2003 году, до этого эта организация существовала как "Алматыжеркадастр". Пару лет ее деятельность была не сильно заметна, а по-настоящему "звездный час" наступил в 2005 году, после утверждения нового Генерального плана. В соответствии с внесенными в устав изменениями, отныне КГП "Алмтаыжер" стал выступать как "координатор процесса изъятия и регулятор отношений между государственными органами, застройщиками и собственниками земли".



В августе 2005 года в ходе расширенного заседания акимата по реализации новой градостроительной концепции, Имангали Тасмагамбетов торжественно благословил обновленное КГП на решительные и благородные действия:



– Действовать только в интересах жителей города! Следить за законностью каждого постановления! Не допускать произвола!..



Затем последовало более детальное разъяснение принципов деятельности КГП и от его сотрудников:



– Все слышали поручение акима действовать в интересах жителей города. Изучая и используя опыт крупных городов мира, коллектив нашего предприятия придерживается именно этого направления. Наша организация – это всего лишь исполнитель решений акимата по изъятию или выкупу участков городской территории, определенной под новую застройку. В наши задачи входит обеспечение порядка и законности в этой процедуре. Генплан определил районы сноса до 2020 года, в соответствии с градостроительными расчетами, акимат проводит тендер среди застройщиков на предложенные проекты, а мы уже работаем непосредственно с инвесторами и собственниками на конечном этапе.



Инвестор, как правило, работает с кредитными средствами и стеснен в сроках. От этого договоренность с каждым собственником становится очень напряженным делом. Но что делать, Генплан – это и есть государственные нужды. А осуществить его, решить многие проблемы нашего города, можно только привлекая инвестора. Процедура изъятия в рыночных условиях – это совершенно не то, что снос жилья раньше. До включения "Алматыжер" в процесс изъятия (выкупа) земель под надобности Генплана в этом вопросе наблюдались нарушения со стороны застройщиков. Давление на собственника было незаконным: различные аферы, подселение буйных соседей в соседние квартиры, порча недвижимости и даже криминальные "наезды". Эти факты известны. Мы стараемся держать под контролем весь процесс, обеспечивая порядок и юридическую чистоту сделки между инвестором и алматинцами… – успокаивал общественность начальник отдела изъятия КГП "Алматыжер" Нургали Ахпанбетов.



Первый краткий отчет о работе КГП "Алмтыжер" Имангали Тасмагамбетов дал уже в 2006 году:



– Сегодня в городе на 400 участках ведутся работы по изъятию земельных участков. Принято 354 постановления, а это более трех тысяч гектаров земли, или 10% площади города. Из них 300 гектаров изымаются на муниципальные нужды – строительство больниц, школ, дорог, развязок и т.д. Уже выполнено 280 постановлений по изъятию земель общей площадью 1500 гектаров. На этих площадях работает 350 застройщиков...



Количество застройщиков поистине впечатляло. Еще больше впечатляло и то, что как выяснилось, для последующей застройки ими был намечено практически полный снос центральной части города, включая целый ряд исторических зданий (печальный пример Дворца школьников уже наглядно был перед глазами).



Да и практическая деятельность сотрудников КГП несколько отличалась от теоретических постулатов.



Так, чуть было не вылетели на улицу более двухсот воспитанников областного детского дома №1 (чье здание располагалось на участке в верхней части города, и который приглянулся одной из строительных компаний).



Акиматом Алматы было вынесено постановление об изъятии этого участка в связи с "государственной надобностью", после чего администрация детского дома получила уведомление от КГП о необходимости в кратчайшие сроки покинуть здание. Куда? Об этом не говорилось.



Растерянная директор обратилось сначала с официальными жалобами, затем пошла в СМИ. Разразился нешуточный скандал.



Министр образования и науки Жансеит Туймебаев пообещал лично разобраться в ситуации, а сотрудник областного департамента образования Анатолий Рудер заявил о незаконном изъятии земли, обвинив КГП "Алматыжер" в попытке отдать землю под коммерческую застройку.



– Государственными нуждами тут и не пахнет, – заявил в те дни журналистам Анатолий Рудер.



Против действий "Алматыжер" единым фронтом выступили глава Агентства по управлению земельными ресурсами Бахыт Оспанов, омбудсмен Болат Байкадамов и несколько мажилисменов, написавших депутатские запросы в правительство и прокуратуру. А выступивший в СМИ депутат Сергей Киселев вообще назвал происходящее "государственным рэкетом".



Вступилась и область. Тогдашний заместитель акима Алматинской области Серик Муканов рассказывал журналистам о своем участии в битве за детский дом:



– Два дня я пытался достать заместителя директора "Алматыжер" Михаила Коржова, который уклонялся от любых контактов. В итоге, мне даже пришлось угрожать…



Уже на пороге начала судебных заседаний городской акимат все-таки пошел на попятную и отозвал свое распоряжении об изъятии земли. Точнее, директору департамента архитектуры и градостроительству Султану Баймагамбетову было дано указание "исключить из зоны изъятия вышеуказанную территорию и предоставить застройщику новую схему земельного участка". Заодно в акимате сообщили, что аким Тасмагамбетов оказывается вообще не знал о существовании предписания о принудительном выселении детского дома и назвали все произошедшее "недоразумением".



А суды меж тем только набирали обороты.



Достаточно резонансным стало дело по заявлению о принудительном лишении прав на частную собственность и принудительном выселении инвалида второй группы Андрея Крылова и его семьи в интересах застройщика ТОО "TSC Курылыс", но настоящую бурю в СМИ вызвало известие о самоубийстве 48-летнего полковника в отставке Марата Бисембаева, отчаявшегося получить достойную компенсацию от компании застройщика и также подлежащего принудительному выселению.



– Распространяемая СМИ информация о подоплеке этой трагедии, то есть о якобы мизерной суммы компенсации, неверна в корне, – опровергал появившийся вал негативных публикаций первый заместитель директора КГП "Алматыжер" Михаил Коржов. – Действительно, денежный спор привел к судебной тяжбе между собственником квартиры, с одной стороны, и строительной компанией-застройщиком "Темир плюс" и предприятием "Алматыжер" – с другой. Но до решения суда в чью-либо пользу было еще далеко. В этом споре главными действующими лицами были собственник жилья и компания-застройщик "Темир плюс", а специалисты "Алматыжер" лишь подготавливали документы в суд. Кстати, оценка своей квартиры Бисебаевым совершенно не соответствовала и не соответствует сегодня реальной динамике цен на алматинском рынке недвижимости...



Постепенно редкий месяц стал обходиться без очередной акции протеста со стороны той или иной группы жильцов, получивших "письма счастья" о потенциальном выселении, а 260 членов гаражного кооператива "Автомобилист" вообще устроили настоящий митинг, потребовав ликвидации "Алматыжер", как организации, "грубо нарушающей конституционные права и свободы жителей города.



Нарастающее противостояние местных властей и горожан постепенно заметили в столице, и решили вмешаться.



В апреле 2007 года в городском акимате состоялось расширенное совещание по вопросам реализации генерального плана развития Алматы с участием тогдашнего премьер-министра Карима Масимова, заместителя генерального прокурора Асхата Даулбаева, председателя Агентства по управлению земельными ресурсами Бахыта Оспанова и других ответственных чиновников, специально прибывших из Астаны.



– С 2004 по 2006 годы в Алматы со стороны местных исполнительных органов власти выявлено 12 тысяч нарушений земельного законодательства и более 700 нарушений иного законодательства, – сообщил в своем выступлении Асхат Даулбаев.



– Основная масса этих нарушений – это самовольный захват земель, который длился на протяжении нескольких лет и не получал соответствующей оценки со стороны местных исполнительных органов. Это привело к тому, что нынешнее руководство акимата вынуждено в открытую сталкиваться с этими проблемами и решать их, порой, не самыми популярными способами. Кроме того, среди характерных нарушений – факты ущемления прав граждан при предоставлении под строительство объектов не выкупленных, не изъятых в установленном порядке участков. Также допускаются нарушения при предоставлении земельных участков гражданам под индивидуальное жилищное строительство. Не менее актуальным для Алматы является вопрос изъятия земельных участков для государственной надобности в целях реализации генерального плана города. Но при этом земли изымаются у одних землепользователей и передаются другим под строительство коммерческих объектов, таких как торговые центры, отели, жилые комплексы. Наличие в этом государственной надобности вызывает большие сомнения, – отметил заместитель генерального прокурора.



А председатель Агентства по управлению земельными ресурсами Бахыт Оспанов и вовсе заявил, что возложенные на КГП "Алматыжер" обязательства незаконны:



– На мой взгляд, возложенные на данную организацию обязательства уполномоченного государственного органа по изъятию для государственных нужд является незаконным. В случае, когда на территории, выбранной под размещение объекта строительства, расположены жилые дома или другие здания, подлежащие сносу или переносу, заказчик сам представляет договор, заключенный с каждым из собственников недвижимости об условиях компенсации убытков собственнику, причем здесь какие-то посредники, которые решают кому и сколько надо начислять?



За КГП попытался вступиться сам аким, в очередной раз призвавший "смотреть на проблему комплексно":



– КГП "Алматыжер" выступает лишь как координатор процесса. Представляете, 350 застройщиков придут на одну территорию и будут, откровенно говоря, "биться" за нее, при этом государство как бы стоит в стороне. Я могу принять такую схему, при которой застройщик сам будет решать вопросы с собственником. Но в этом случае резко возрастет цена изымаемой сотки земли, а в последующем естественно и цена квадратного метра в городе. С другой стороны, есть правовые коллизии, которые надо устранять в вопросах четкого законодательного уточнения. В данной правовой ситуации получается, что реализация Генплана Алматы и есть государственные нужды. Если будут изменены законодательные нормы, вопросов возникать не будет...



Однако, запущенный маховик по обличению "Алматыжер", судя по всему, было уже не остановить.



Если совсем вкратце, то в декабре 2007 года тогдашний генеральный прокурор Рашид Тусупбеков заявил, что деятельность "Алматыжер", которая сводится к посредничеству между строительными фирмами и гражданами, прямо противоречит действующему законодательству. По словам прокурора, застройщик должен самостоятельно достичь соглашения с собственником об условиях компенсации убытков. В середине февраля 2008 года был вынесен протест на постановление горакимата "Правила предоставления прав на земельные участки в городе Алматы", который был акиматом отклонен.



В конце марта Алматинская прокуратура направила в специализированный межрайонный экономический суд города иск о признании недействительным данного постановления. Правда, уже через неделю иск был отозван, и "Алматыжер" еще некоторое время продолжало свою деятельность.



Однако, сразу после отставки Имангали Тасмагамбетова, произошедшей в апреле 2008 года, по делу "Алмтаыжер" начались судебные слушания по иску Агентства по защите конкуренции и в ноябре 2008 года, решением Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы деятельность государственной компании "Алматыжер" была все-таки признана незаконной.



Как удовлетворенно заявила в те дни представитель Агентства по защите конкуренции Маржан Ордабай:



– После вступления в законную силу решения суда компания "Алматыжер" будет обязана полностью прекратить осуществление деятельности по оказанию услуг по изъятию (выкупу) земельных участков для государственных надобностей…



Впрочем, мы забежали немного вперед, а возвращаясь к деятельности правительственной комиссии, стоит упомянуть и сделанные оргвыводы



После ознакомления с отчетом о выявленных комиссией нарушениях в ходе прошедшего в ноябре 2007 года заседания Совета безопасности президент Назарбаев объявил Имангали Тасамгамбетову строгий выговор за "непрепятствие незаконному строительству".



Более строгие последствия ждали тогдашнего главы МЧС Храпунова, которого признали зачинателем многих из этих строек. Ему пришлось расстаться с креслом.



А вот чиновники меньшего ранга и вовсе отделались легким испугом. Например, один из заместителей городского акима хоть и был освобожден от должности (как и было велено), но довольно быстро перебрался в кресло главы городского департамента архитектуры и градостроительства.



Еще чуть позже, заместитель директора КГП "Алмтаыжер" Михаил Коржов (фигурировавший почти во всех наиболее громких скандалах, связанных с этим предприятием) получил должность главного инспектора акимата по вопросам развития энергетического комплекса, коммунального хозяйства и благоустройства. И так далее…



Продолжение следует



Автор:

Косенко Евгений

24.05.2022 Источник - turanpress.kz

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