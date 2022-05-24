Что, сынку, помогли тебе твои ляхи, или Поцелуй Дуды, - А.Кренгель

11:35 24.05.2022

АГНИЯ КРЕНГЕЛЬ | 24.05.2022 |



Речь Посполита будет прирастать Галичиной, пока не прирастет Украиной



План Юзефа Пилсудского и Збигнева Бжезинского идет к воплощению: Речь Посполита вот-вот восстановит свое владение от Балтийского моря до Черного; поляки будут занимать на Украине выборные должности, назначаться в органы государственной власти на руководящие должности на оборонные предприятия, получать доступ к секретным данным. А шляхта получит, наконец, возможность отомстить казакам за былые поражения! Спасибо президенту Зеленскому, округляющему свои банковские счета на службе Украины! Нет, зря украинцы отказались от Гоголя в угаре их национализма! Уж Николай Васильевич как провидец предупредил бы их...



Помните (да простят мне указание на тот очевидный факт, как иудеи на службе у казачества опутывают сетями все вокруг)? "…У пана хорунжего – я все скажу пану – нет и одного червонного в кармане. Хоть у него есть и хутора, и усадьбы, и четыре замка, и степовой земли до самого Шклова, а грошей у него так, как у козака, – ничего нет. И теперь, если бы не вооружили его бреславские жиды, не в чем было бы ему и на войну выехать. Он и на сейме оттого не был". Да, знакомы нам эти безденежные (или просто очень жадные) паны хорунжие, которым нужнее гроши, чем суд над преступниками…



Слова классика сегодня кому-то покажутся неполиткорректными, но оттого они не менее пророческие: "Этот жид был известный Янкель. Он уже очутился тут арендатором и корчмарем; прибрал понемногу всех окружных панов и шляхтичей в свои руки, высосал понемногу почти все деньги и сильно означил свое жидовское присутствие в той стране. На расстоянии трех миль во все стороны не оставалось ни одной избы в порядке: все валилось и дряхлело, все пораспивалось, и осталась бедность да лохмотья; как после пожара или чумы, выветрился весь край. И если бы десять лет еще пожил там Янкель, то он, вероятно, выветрил бы и все воеводство". Сегодня такое выветривание зовется коррупцией и мягкой экспансией.



Философский вопрос о том, предвидит ли искусство будущее или только осмысливает прошлое, в наше время имеет насущное значение. Парадигма меняется на глазах. В восприятии Гоголя все казацкие заповеди говорили о свободном народе, не подчиняющемся вечно пытавшимся захватить их землю туркам и ляхам, а сегодня ляхов приветствуют в Раде, словно панов. Своих новых панов, а не просто заезжих богатых гостей.



Политическое значение поцелуя Иуды по имени Дуда сложно переоценить. Он будет стоить Украине не только Галичины, но и многих других территорий, прав и свобод.



Хотелось бы, однако, узнать не только о политических, но и о культурных последствиях этого судьбоносного объятия польского и украинского президентов. Введут ли польский язык в школах? Сделают ли его вторым (а то и первым, чем черт не шутит!) государственным? Начнут ли изучать историю Речи Посполитой как части Великой империи протоукров? Станут ли воспитывать потомков протоукров в духе почтения к польской шляхте (хотя что там воспитывать – воспитали уж)?



Специфика культурных пертурбаций в том и заключается, что они меняют не идеологию государственную – они меняют национальное сознание народа в целом. Воспитание молодежи в духе польского империалистического национализма ввергнет Украину в еще большую зависимость, чем та, в какой пребывает эта страна сейчас. Это будет подчинение не только европейским ценностям и указаниям из Европы и Америки, но и указаниям Варшавы, которой до сих пор Украина вроде бы не подчинялась.



Польский национализм, транслирующий идею возрождения Речи Посполитой, по сути, не что иное, как периферийный реваншизм. И политическая жизнь Польши ничем не отличается от украинской: она заключается в трепетном исполнении воли Вашингтона и Лондона. И если сейчас Украина приносит оммаж Соединенным Штатам и Британии, то, принеся оммаж Польше, свободнее бывшая Малороссия не станет. Принцип "Вассал моего вассала – не мой вассал" давно почил в бозе. Украина всего лишь умножит число своих панов, чьи приказы ей теперь надлежит выполнять.



И сколько ни утверждай Украина, что консолидация с Польшей позволит ей "просочиться" в Евросоюз, хоть бы и по частям, законопроект об особом правовом статусе поляков на территории Украины говорит обратное. Суть его проста: законопроект позволит полякам получить де-факто и де-юре те же возможности, что и гражданам Украины на Украине. А в Польше никаких особых прав никто украинцам не даст. Зеркального действия закон не получит. Грядут утрата суверенитета и подготовка к вводу польских военных на территорию Украины.



Ну и полонизация культуры, разумеется. Украинизация быта (то есть снижение уровня жизни и криминализация обстановки) в Польше, а заодно и в Европе путем въезда в страны ЕС миллионов украинских беженцев – это отнюдь не то же самое, что полонизация украинской культуры. Второе даже опаснее для страны, чем введение польских войск на Западную Украину, потому что и действовать будет дольше, и разрушит украинскую самость изнутри.