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Time: Запад закрывает глаза на поражение Украины. Это опасно
12:13 24.05.2022

Time
США

Украине хуже, чем вы думаете

Запад был приятно удивлен, что борьба на Украине не окончилась сразу, пишет автор "Тайм". Но отсутствие победных реляций из Киева в Москву поначалу не означает победы Украины. Автор на цифрах показывает: продолжение конфликта - это безумие, оплаченное Западом.

Это истина, которую я не буду повторять в деталях из-за ее очевидности: столь многие из нас верили в подавляющее превосходство России над украинскими силами в начале боевых действий, что уже сам факт - украинцы пока не проиграли - может рассматриваться как некая победа со стороны Украины.

Но сюрприз, которым стала для нас разница между нашими ожиданиями и неожиданной стойкостью украинских военных, - этот сюрприз часто толкает нас к слишком благостному взгляду на ситуацию. Мы трактуем события так, будто чаша весов склоняется в пользу Украины, а это просто неправда. На самом же деле Украина находится в куда худшем положении, чем принято считать. Для того, чтобы Украина победила, понадобится просто ужасающее количество военной помощи и прямой нашей поддержки.

Конечно, вызвать симпатию к Украине легко. В драке мы всегда сочувствуем слабому. Нам нравится коротышка, сражающийся с верзилой всем смертям назло. Победа коротышки порождает в нас надежду на нашу собственную победу над большим и жестоким миром, а сочувствие слабой стороне конфликта позволяет нам тешить себя мыслью, что мы ведем себя достойно с моральной точки зрения. Именно поэтому украинскому президенту Владимиру Зеленскому удалось столь успешно взывать ко всему миру, да еще который день. Его решимость бросить вызов могучему противнику дала нам то, что мы давно искали: вот он, отважный малыш, борьбу которого с опасным драчуном нам всем можно поддержать. Подзуживая сегодня украинцев на дальнейшую борьбу, несмотря на явное превосходство россиян, мы можем немного затупить уколы нашей собственной совести по поводу того, что в начале года мы просто бросили украинцев. Несмотря на все наши обещания "поддержки", защиты и "гарантии безопасности", мы просто бросили украинские войска умирать в одиночестве - в снегу и грязи.

К сожалению, руководство господина Зеленского и целый водопад военной помощи из-за рубежа - все это не спасло Украину от огромных потерь - и в армии, и в экономике. Тот факт, что Киев так и не был взят, а российские войска перенаправили свою ударную силу на восточную часть Украины, - это всего лишь легкая завеса. За этой завесой суровая реальность: Украина сегодня в куда худшем положении, чем об этом сообщают наши масс-медиа. [...]

Россия сегодня контролирует значительно большую часть украинской территории, чем до 24 февраля. Армия Путина контролирует Херсон и то, что осталось от Мариуполя. Если до 24 февраля украинские войска держали в руках около 60% Луганской области, то теперь русские отобрали у киевских властей 80% региона. Под контролем российской армии 70% Запорожской области. В целом это означает, что если после 2014 года под Россией оказалось 7% Украины (включая Крым), то сейчас Россия контролирует 14% бывшей советской УССР.

При взгляде под этим углом нынешняя ситуация "отсутствия победы России" больше все-таки выглядит как поражение Украины, чем как какой-то успех Киева. Украинское минобороны не дает официальные цифры боевых потерь, чтобы не снизить боевой дух, но эксперты считают, что украинцы потеряли не менее 11 000 убитыми и 18 000 раненными. После двух с половиной месяцев войны потеря как минимум 10% 250-тысячной украинской армии является несомненно деморализующим фактором. [...]

Тот относительный успех Украины, о каком все-таки можно говорить, имеет в своем основании в первую очередь массовые поставки оружия от 31 правительства западных стран. Британия послала противотанковые и противокорабельные ракеты, а также средства ПВО. Словакия пожертвовала на борьбу с Россией произведенную самой Россией систему С-300. А больше всех прислали США: дроны, гаубицы, ракеты, противотанковое оружие, и это еще не полный перечень. Эти вооружения позволили Украине максимизировать преимущества от того, что борьба идет на ее территории. Эти же вооружения позволили украинцам использовать военные слабости России, явные упущении в планировании и подготовке ее военной операции. Тем не менее даже при изобилии иностранного оружия украинское министерство обороны и бойцы-добровольцы не для прессы признают: они не в состоянии "переварить" такое количество военной помощи. Такое количество оружия и программного обеспечения для него требует все нового и нового обучения, а возможностей для него нет. Даже в тех случаях, когда Запад присылает инструкторов, для обучения нужно время. Прибытие 16 000 иностранных бойцов-добровольцев может показаться в таких условиях весьма полезным моментом, но почти все они не имели в прошлом ни боевого опыта, ни адекватного обучения. В большинстве случаев все они оказались "лишними ртами" в украинской армии. В бою от них толку было мало, что подтверждают сотрудники украинского министерства обороны и некоторые из действующих "на поле боя" иностранных добровольцев. [...]

Белый Дом, если верить прессе, рассматривает возможность прощения украинского суверенного долга. Это, конечно, будет воспринято с радостью в резиденции украинского президента на улице Банковой в Киеве. Помогут и 15 миллиардов евро, которыми Еврокомиссия собирается покрыть выплаты, которые Украина должна была сделать по своему долгу в течение ближайших месяцев. Но улучшение ситуации с долгом не вернет назад 6 миллионов женщин и детей, которые бежали с Украины за границу. А если бы разрешили уезжать мужчинам, то нет сомнений в том, что количество бегущих как минимум удвоилось бы.

Тем не менее идут сообщения: по 25-30 тысяч человек каждый день возвращаются на Украину. Это внушает надежду на лучшее будущее для страны, но напомним: Украина и до нынешнего обострения военных действий сталкивалась с жуткой проблемой "утечки мозгов". Ставшая после победы демократии в 2014 году беднейшей страной Европы, Украина дала другим странам Старого Света крупнейшую миграционную волну, уступающую только эмигрантским диаспорам из Марокко и Турции. По данным Международной организации труда, 4,8 миллиона рабочих мест уже потеряны на Украине, а если война продолжится, их будет уже в ближайшее время 7 миллионов.

Что же после этого будет ждать независимую Украину? Ныне живущие на положении беженцев матери и дети интегрируются в общества и в школы в тех зарубежных странах, куда они уехали. А потом к ним присоединятся мужья и отцы. Некоторые вернутся на Украину, но множество наверняка сделают комфорт семьи и возможности детей более важным приоритетом, чем благополучие отправившей их в изгнание страны.

Сурия Джаянти (Suriya Jayanti) – специалист по энергетической политике. В течение десяти лет она работала в качестве дипломата США, включая период, когда она возглавляла энергетический отдел в американском посольстве в Киеве, Украина.

Источник - ИноСМИ
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