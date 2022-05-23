Тайны казахских амазонок (Степные фурии)

12:18 24.05.2022 Археология дает наиболее полное представление о том, кем были и как жили представительницы прекрасного пола в различные исторические эпохи на территории современного Казахстана. А также о том, существовали ли амазонки в степях Евразии, чем отличались от остальных жрицы и когда начали появляться женские балбалы.



Древние жрицы



– Какие находки на территории Казахстана дают нам представление о женщинах прошлого?



– За последние годы появились археологические материалы, позволяющие совершенно на новом уровне всесторонне исследовать положение женщины в различные исторические эпохи, – рассказывает Бакыт ХАСЕНОВА, археолог, старший научный сотрудник Государственного историко-культурного музея-заповедника "Бозок".



– Речь идет о богатейших погребениях, получивших в средствах массовой информации звучные эпитеты, – Таксайская жрица, Урджарская принцесса. Они содержат уникальные сведения о костюме, предметном мире, статусе женщины эпохи раннего железного века.



Еще одной сенсацией стало обнаружение богатого женского погребения в мавзолее Болган-ана в Карагандинской области.



Учеными в сжатые сроки была выполнена большая работа, и на данный момент мы имеем великолепные научные реконструкции костюма знатных женщин эпохи раннего железного века, Средневековья, которые экспонируются в музеях, то есть практически за небольшое время эти находки стали достоянием самой широкой публики.



Научная реконструкция – это большая и ответственная задача, с которой наши исследователи блестяще справились. Погребение Таксайской жрицы было исследовано Я. А. Лукпановой, Урджарской принцессы – Т. Н. Смагуловым, реконструкция костюма осуществлялась в реставрационной лаборатории "Остров Крым" под руководством К. Алтынбекова. Реконструкция костюма женщины монгольского времени по материалам из мавзолея Болган-ана была выполнена Т. Н. Крупой и С. А. Пилипенко, раскопки проводились А. Е. Касеналиным и С. Есеновым.



Хотелось бы отметить интересные, с моей точки зрения, моменты. Как удалось выяснить исследователям, судя по составу сопроводительного инвентаря, данные погребения эпохи раннего железного века принадлежали женщинам, осуществлявшим какую-то ритуальную деятельность. То есть они были шаманками, персонами, выполнявшими некие ритуалы, востребованными в обществе, к которому принадлежали.



Несмотря на обилие золотых высокохудожественных изделий, конечно, обладавших высоким престижем, ключом к разгадке рода деятельности Таксайской жрицы являются некоторые предметы, помещенные в погребение. Речь идет о клыках и зубах волка, вставленных в специальные оправы из золота, а также отрубленных лапах 2 хищников. О высокой ценности зубов этого животного говорит то, что для вставки в оправу из золота были использованы даже небольшие зубы. Лапы лежали среди других ритуальных предметов в деревянном коробе.



Волк занимает важное место в духовной жизни тюркских и монгольских народов. Образ опасного и смелого хищника воспет в различных легендах, сказках, эпосах.



Шаманы Центральной Азии и Сибири делились на несколько категорий по наличию большей или меньшей магической силы, зависящей от мощи покровителя из животного мира. Ими могли быть: змея, птица, олень, медведь/волк, тигр/орел. Шаманы волка и медведя принадлежали к особой переходной стадии от второго к высшему уровню, так как были не только целителями и способными видеть недоступное человеческому глазу, но и, прежде всего, воинами и предсказателями. Отчаянная смелость, выносливость, острый ум, строгая дисциплина, преданность – все эти качества, присущие волку, стали причиной его почитания. Кочевники считали хищника главным тотемом-прародителем и старались уподобиться ему, копируя повадки и даже голос. Известно, что боевые кличи многих тюркских племен звучали, как волчий вой.



Особый интерес в костюме Урджарской принцессы представляет многократное повторение образа папоротника. Он присутствует в погребении и реально: на голове у таинственной женщины парик с длинными косами, выполненными из листьев этого растения, в левой руке – букет. Особая роль папоротника в погребальном пространстве Урджарской принцессы раскрывается с разных позиций. По подолу ее рубахи выполнена линия из стилизованных нераспустившихся листьев папоротника, расположенных друг за другом. Спираль, которую они образуют, возможно, воплощала идею развития, вечного движения и символизировала Солнце.



Для эпохи Средневековья мы получаем уже другую информацию. Судя по находкам этого времени, таким как, например, погребение из мавзолея Болган-ана, важным является демонстрация социального положения женщины. В погребении был обнаружен головной убор, известный, судя по данным письменных источников, под названием боктаг, или бокка. Это особый головной убор, характерный для конкретного исторического периода – эпохи образования и существования Монгольского государства, и являющийся символом принадлежности женщины к правящей элите.



За саукеле – табун лошадей



– Какие изменения прослеживают ученые в положении женщин через археологические находки? Можно ли говорить, например, что в эпоху Средневековья это положение стало лучше или хуже?



– Как я уже говорила выше, судя по данным археологических источников, действительно, происходят определенные изменения в символике предметного мира женщин разных эпох. Какую именно информацию несли в себе эти изменения, необходимо всесторонне изучать.



На данном этапе мы можем предположить, что женщины занимали более активную социальную позицию именно в эпоху Средневековья. Во все времена в женских погребениях практически отсутствуют предметы, связанные со значительной милитаризованностью степного населения, каковыми являются холодное оружие (мечи, сабли, кинжалы), а также пояса, украшенные металлическими деталями. Не несут в себе гендерной информации даже многие предметы украшений, а также конское снаряжение. Например, даже такой, казалось бы, сугубо женский аксессуар с позиций сегодняшнего времени, как серьги, в эпоху раннего железного века, Средневековья был неотъемлемой частью облика мужчины-воина.



Уверенно мы можем говорить о том, что для бронзового, раннего железного века выделяется группа женщин, осуществляющих какие-то ритуальные действия.



В составе сопроводительного инвентаря этих погребений отсутствуют предметы, символизирующие власть. Ритуальная деятельность уже не столь явно читается в археологических материалах в последующую эпоху – в Средневековье. Но и здесь мы не видим символов власти.



Важно также отметить, что на сложение облика женщины в прошлом влияло скорее не положение в обществе, а ее возраст, место в шкале фертильности. По достижении определенного возраста, когда девушка могла вступать в брак, и на протяжении всего периода, когда она была способна к деторождению, ее облик оформлялся наибольшим количеством деталей. Мы знаем, по данным этнографии, что вес украшений достигал нескольких десятков килограммов, а, например, стоимость саукеле – головного убора невесты – оценивалась в табун лошадей. Когда женщина вступала в старческий возраст, опять же, как свидетельствуют данные этнографии, костюм становился максимально простым и наименее украшенным.



Например, в казахской этнографии известны случаи, когда женщина преклонного возраста вплетала в косу ключ от сундука, и он становился ее единственным украшением. Об эпохе Средневековья есть сведения, что костюм женщины зрелого возраста, далекой от фертильного периода, также отличался богатством оформления. То есть необходимо продолжение исследований, и важно выяснить, почему данные этнографии и археологии в данном случае не совпадают.



Амазонки: миф или реальность?



– Верите ли вы в существование так называемых амазонок, предположительно проживавших на нынешней территории Казахстана? Американский археолог Джанин Дэвис-Кимбалл много об этом писала и даже приезжала к нам для исследований.



– Для меня представление об амазонках – жительницах степных просторов, бесстрашных и на равных с мужчинами сражавшихся на быстрых конях, также свидетельство романтизированного отношения западных исследователей к Востоку – непостижимому, привлекательному, непонятному и загадочному. Впервые сведения об амазонках появились в работах античных авторов – Геродота и Страбона. В европейской истории они связаны с освоением новых пространств. Неслучайно даже крупнейшая река Южной Америки и мира получила название Амазонка. Еще один фактор, уже в Новейшее время периодически возрождающий миф об амазонках, – это, конечно, борьба женщин за равноправие.



Геродот сообщает, что амазонки вместе со скифскими юношами основали страну, которая называлась страной савроматов. Далее греческий автор поясняет, что амазонки сами выезжают на охоту, принимают участие в военных походах и носят мужскую одежду. В археологии степной Евразии идея о пережитках матриархата у сарматских племен – потомков савроматов, была высказана советским ученым Б. Н. Граковым в статье 1947 года. Статья вызвала большой резонанс, и долгое время именно в таком русле интерпретировались женские погребения эпохи савроматов. Проанализировав и сопоставив погребальный инвентарь и планиграфию женских погребений, исследователь пришел к выводу о том, что некоторые сарматские женщины занимали высокое положение в обществе. В погребениях этих "воинственных глав семей" (определение Б. Н. Гракова) содержались предметы вооружения, а также ритуальные предметы, такие как каменные алтарики, бронзовые зеркала, наборы для приготовления красок. Данные погребения зачастую располагались одиночно или вокруг них формировались группы захоронений.



На данном уровне нашего исследования прошлого произошла большая переоценка в интерпретации этих археологических материалов. Луки, стрелы, конское снаряжение очень часто обнаруживают в женских погребениях, но кинжалы, акинаки, то есть холодное оружие, встречаются чрезвычайно редко. Удалось также выяснить, что женщины не столь часто занимают господствующее положение в составе могильников, как это предполагалось на том уровне исследования, когда свою теорию высказал Б. Н. Граков. А находки ритуальных предметов, видимо, говорят о роде деятельности таких женщин. Для нас, современных исследователей, интерес представляет даже, скорее, не сама информация об амазонках, а как и для чего ее используют, для каких лозунгов современности оказался востребован миф об амазонках.



Каменные статуи с женскими фигурами



– Расскажите подробнее про каменные скульптуры. Когда на них впервые появляется женское изображение?



– Каменные скульптуры в евразийских степях возникают в эпоху раннего железного века. В связи с высокой милитаризованностью степного общества они отражали в камне образ сильного и мужественного воина. Поэтому зачастую в проработке образа присутствуют интересные акценты – показаны мощные торсы, накачанные руки и ноги, говорящие о физической мощи изображаемого персонажа. Привлекает внимание также устойчивый набор предметов, которым наделяли древние скульпторы образ человека из камня. Практически всегда это были предметы вооружения – меч, кинжал, колчан, набитый стрелами, лук.



В эпоху раннего Средневековья, в период образования первых Тюркских каганатов, каменные изваяния продолжили свое бытование, но к мужскому образу добавляется женский.



В науке нет единого мнения по поводу такой интерпретации особой группы каменных изваяний, получивших наибольшее распространение в определенном регионе – в Жетысу, и изображающих персонажей в так называемых трехрогих головных уборах. Характерной особенностью в их образе является головной убор, изображаемый в верхней части головы как три размещенных вместе равнобедренных треугольника. Существует даже мнение, что древние тюрки таким образом показывали богиню Умай. С моей точки зрения, такие изваяния изображают все-таки женщин, так как практически всегда на них отсутствует мужская атрибутика.



В кыпчакское время образ женщины уже более активно представлен в каменной скульптуре. С чем это связано, предстоит еще решить в будущем. О том, что перед нами именно женщина, говорят такие детали в оформлении поверхности скульптуры: воспроизводится высокий головной убор, демонстрируются признаки пола. Уникальным местом скопления скульптур рассматриваемого времени является святилище Мерке (Жамбылская область), которое на протяжении многих лет изучает археолог Айман Медеубаевна Досымбаева. Значительное место среди них занимают и женские изваяния.



Возможно, появление образа женщины в ритуальной деятельности, так как изваяния представляют собой фигуры могущественных по тем или иным причинам предков, связано с изменением ее социального статуса. Как свидетельствуют письменные источники, в первых Тюркских каганатах центральную власть осуществляли представители 2 родов – мужского и женского. Такое вовлечение в государственную структуру женщин наверняка не могло не повлиять на изменение репертуара каменных изваяний рассматриваемого времени. Поэтому женщины также начинают относиться к числу почитаемых предков.



АЛМАТЫ

Автор: Марина Хегай Источник - Караван

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