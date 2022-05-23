American Thinker: Америка Байдена гниет с головы. Крах неизбежен

12:19 24.05.2022 American Thinker

США



Америка Байдена гниет с головы



Автор статьи American Thinker не скупится на критику Байдена и называет его никчемным руководителем. Когда такой человек у власти, распадаются целые страны и нации, США уверенно идут по этому пути, пишет он.



Пожалуй, ни один глава государства до Джо Байдена не доказывал столь убедительно правильность пословицы, гласящей, что рыба гниет с головы. И своими делами, и своей физической немощью он источает тухлый запах гниения, какой возникает, когда отходы от разделки рыбы выбрасывают рядом с пирсом. Подобный запах вызывает позывы на рвоту у ничего не подозревающих путешественников. Это кажется весьма подходящей метафорой для нынешнего тошнотворного момента в американской истории. Ходячий труп Джо - это не только весьма подходящий символ для страны, никогда не выглядевшей столь изнуренной и ослабленной, но и реальность сегодняшнего дня(которую игнорирует раболепствующий перед государством пресс-корпус). Когнитивные способности у Джо Байдена слабеют с такой стремительной скоростью, что многим начинает казаться, будто и сам глава государства начинает гнить и разлагаться.



Кураторы Байдена отправили его в Буффало, штат Нью-Йорк, чтобы тот воспользовался массовым убийством и обвинил консерваторов, сторонников свободы, республиканцев Трампа, Fox News и всех прочих, кто находится справа от Карла Маркса, в совершении преступления, исполнитель которого не заслуживает прямого осуждения псевдопрезидента. Там злорадный Джо Байден наглядно показал, какой он жалкий, желчный и отвратительный человек, а точнее, пародия на человека. Настоящий президент начал бы оплакивать погибших, успокаивать выживших, соболезновать родственникам жертв, призывать американцев сплотиться и проявить свойственную им человечность. Но Джо Байден не настоящий президент, и поэтому он обесчестил скорбную значимость этого события и изменил своему священному долгу ставить благополучие нации превыше интересов политической власти своей партии. Своим длинным костлявым пальцем, который ни на что не годится, кроме как демонстрировать обвинительные жесты, он испохабил произошедшую трагедию мелкой и гнусной партийной ангажированностью, отверг потребность нации в милосердии, осквернил то, что должно было стать величественным и возвышенным, и еще больше ослабил те гражданские скрепы, которые должны объединять и сплачивать американцев как нацию. То, что Байден сделал в Буффало, было возмутительно.



Я знаю, что такие республиканцы, как Митч Макконнелл (Mitch McConnell) и Линдси Грэм (Lindsey Graham), любят рассказывать, каким очаровательным и дружелюбным всегда было это Огромное Умственное Пустое Место из Делавэра. Но такие мерзкие и недоброжелательные высказывания, которые Байден озвучил в Буффало, может произнести только человек с темной и гнилой душой. Именно таким был Джо Байден на всем протяжении своей никчемной жизни. Он крал чужие слова, когда организовывал "высокотехнологичное линчевание" судьи Верховного суда Томаса; он разъезжал по стране и говорил чернокожим американцам, что республиканцы хотят снова заковать их в цепи; он запугивал пожилых американцев, рассказывая, как противники реформы здравоохранения Обамы хотя уничтожить систему бесплатной медицинской помощи престарелым; он нагло лгал о ноутбуке своего сына, утверждая, что материалы там не подлинные. Даже не надо смотреть, как этот похотливый престарелый извращенец ласкает детей или посягает на личное пространство женщин, чтобы понять, какая грязная и ничтожная у Джо Байдена душа - настолько, что она вызовет тошнотворное чувство даже у самых гнусных приспешников дьявола.



Когда человек, не обладающий необходимыми чертами характера, чтобы держать в руках огромную власть, подвергается моральному разложению, распадаются целые страны и нации. Как же быстро бездумное уничтожение экономической и иммиграционной политики президента Трампа остановило ренессанс среднего класса и заставило всю страну катиться вниз по наклонной плоскости! Марксистская, корпоративистская и глобалистская многоглавая гидра разрушает нацию. Администрация Байдена руководствуется не вдохновляющими принципами, а собственной капризностью и раздражительностью, озлобленная тем, что у американских граждан появилось разумное желание "снова сделать Америку великой". Тот факт, что эта политика реально приносила свои целительные результаты, вызвала у политической клики апоплексический удар, и она начала безумный процесс пораженческого общенационального самоуничтожения.



Добро пожаловать в Америку Байдена, где все сидят в кошмарном заточении финансовой незащищенности, стагфляции, преступности, узаконенной коррупции и войны. Если вам не нравится вид культурной пустоши из окна, вам придется полюбить изобилие упущенных возможностей.



Какой вред политический принцип "Америка в последнюю очередь" наносит американскому народу? Он поднимает дух врага и ухудшает наше собственное настроение. Такая политика обогащает тиранов Венесуэлы, Кубы, Ирана и Китая, причем за счет малых городов Америки и их жителей из рабочего класса. Она превращает "мир" в бранное слово, и поэтому бесконечная война становится неизбежной. Она уничтожает остатки ценности американского доллара, сталкивая средний класс в пучину бедности. Она настолько отравляет наших детей марксистской пропагандой, что растерянная молодежь добровольно соглашается на всю жизнь калечить свое тело, еще не достигнув половой зрелости. Она так низко ставит человеческую жизнь, что будущие матери начинают считать детоубийство добродетелью. Авторы такой политики клевещут на американскую историю, из-за чего былые достижения Америки забываются. Они обвиняют невиновных в злодейских правонарушениях и наказывают правоохранителей за преступления, совершаемые нарушителями закона. Они восхваляют незаконных иммигрантов и демонизируют американских граждан. Они называют расистами тех, кто ставит силу характера превыше цвета кожи, и восхваляют каждого, кто патологически зациклился на вопросах расы. Они "управляют американским упадком", как будто американский упадок неизбежен, а не спровоцирован специально правящим классом. Непростительный парад ужасов Байдена под лозунгом "Америка в последнюю очередь" уничтожает перспективы американцев, провоцирует и озлобляет их, и в итоге их надежды опускаются до уровня низменных душ мучителей Америки. Чем больших успехов добивается Байден со своими пособниками, тем больше Америка становится похожа на сломленного, спотыкающегося, пускающего слюни, отупевшего, побежденного и купленного с потрохами умиротворителя Китая. 50 лет публичной коррупции Байдена сделали его идеальной пустышкой, достойно занять должность президента сегодняшней Америки.



Иногда мне кажется, что Господь смотрит на сотворенный его детьми хаос и думает: надо их как следует встряхнуть, чтобы они пришли в себя, пока не поздно. Пребывание Джо Байдена в Белом доме губительно для страны, но он несомненно пробудил очень многих людей, которые осознали, в каком пагубном состоянии находятся сегодня Соединенные Штаты. Похоже, Всевышний установил гигантское зеркало возле реки Потомак, чтобы американцы, глядя на безнравственный внешний облик Байдена, хорошо поняли, каким малодушным, двуличным, гадким и порочным стал Вашингтон. За эту услугу я благодарен той рыбе, которая гниет в Белом доме, ведь полный провал президентской власти и ее непристойная склонность демонстрировать ненужную жестокость помогли американцам понять, в каком плачевном состоянии наши дела, что раньше было невозможно. Если это последнее предупреждение нашей нации, призыв проснуться, изменить курс и решительно отправиться в плавание по не прощающему ошибок морю, значит, Америка нуждалась в этой капризной, вялой и непредсказуемой пародии на человека, которая сидит сегодня в Овальном кабинете. Он нужен для того, чтобы в полной мере оценить, насколько быстро приближается наш час последнего шанса. Какой же страшный ущерб причинил Америке Джо Байден! Чтобы спасти этот тонущий корабль, пока он не пошел ко дну, нужно свистать всех наверх.



Джей Би Шерк (J.B. Shurk) Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1653383940





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- В Сенате рассмотрят Соглашение о поставке нефтепродуктов в Армению

- Политическое реформирование и конституционные поправки

- Кадровые перестановки

- Вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества обсудили Казахстан и Иран

- В Демпартии "Ак жол" прошла конференция в честь 20-летия партии

- В МИИР прокомментировали текущую ситуацию на строительном рынке

- В Казахстане не зарегистрировано случаев заражения оспой обезьян – Минздрав

- Касательно недостоверной информации о блокировке счетов дочерних российских банков

- Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование межгосударственных дополнительных пассажирских поездов

