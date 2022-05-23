Хуаньцю шибао: Европа превратилась в жертву российско-американской игры. Кто виноват?

12:21 24.05.2022 Хуаньцю шибао

Китай



Первопричиной энергетической дилеммы Европы являются Соединенные Штаты



Европа оказалась в энергетическом тупике, и этим она "обязана" США, пишет "Хуаньцю шибао". Она - "расходный материал" и жертва американской гегемонии, и ей нужно как можно скорее очнуться, призывает автор.



С начала российско-украинского кризиса не только глобальная безопасность, и в особенности, европейская безопасность, столкнулась с серьезными проблемами, но и мировая экономика тоже сильно пострадала. В краткосрочной перспективе наиболее заметно это проявляется в кризисе глобальных цепочек поставок энергоресурсов и продуктов питания. На днях представители иранского Министерства нефтяной промышленности заявили, что из-за роста цен на энергоносители в связи с проблемами транспортировки нефти, Иран рассмотрит возможность экспорта природного газа в Европу, однако подробностей пока нет. После этой новости некоторые западные СМИ стали бурно обсуждать, станет ли Иран "ключом" к решению европейской энергетической дилеммы.



Главной причиной сегодняшнего повышенного риска возникновения глобального энергетического кризиса является не недостаточное предложение, а результат военных конфликтов, игр великих держав, особенно, совокупный эффект санкций и контрсанкций между США, Западом и Россией. В то же время это тесно связано с трудной политикой США на Ближнем Востоке, особенно с затянувшимися переговорами по иранской ядерной сделке, а также с тем фактом, что арабские страны Персидского залива больше не подчиняются приказам США.



В настоящее время США и Европа вводят всесторонние санкции против России, но Евросоюз надеется, что Москва и впредь будет удовлетворять его потребности в энергии и не станет использовать нефть и газ в качестве оружия для противодействия. Энергетический тупик Европы не только тесно связан с напряженностью между Россией и Украиной, но и подвергается влиянию долгосрочных санкций, введенных против Ирана Соединенными Штатами, которые препятствуют добыче нефти и газа в стране. В последнее время Иран часто посылал сигналы США и Западу, что он может частично удовлетворить потребности Европы в нефти и газе в нынешних особых условиях. В реальности же Тегеран надеется заключить ядерную сделку, чтобы он мог полностью выйти из-под санкций, а затем высвободить еще больше мощностей по добыче нефти и газа.



Но Иран также заявил, что он не намерен конкурировать с Россией на рынке нефти, даже если Запад заключит с ним ядерную сделку. Такое отношение показывает, что, хотя Тегеран надеется восполнить пробел в поставках энергоносителей в Европу, возникший из-за антироссийских санкций, он также знает, что не сможет продвинуться в ядерных переговорах и других ближневосточных делах без поддержки Москвы.



В целом, причины энергетического тупика Европы кроются в евразийской политике США.



Во-первых, из-за своего "подчиненного положения" в двусторонних отношениях Европа все чаще становится жертвой американо-российской игры. Одной из важных причин возникновения украинского кризиса является то, что Соединенные Штаты прилагают все усилия как для контроля над Европой, так и для сдерживания России, из-за чего Европа, Украина и Россия оказались втянуты в "болото". В вопросе контроля над Европой США энергично продвигали расширение НАТО на восток, спровоцировав искаженную модель параллельного развития ЕС и НАТО, а затем воспользовались расширением альянса, чтобы ослабить и подорвать роль Евросоюза. В вопросе сдерживания России Америка продолжала продвигать "цветную революцию" и вступление Украины в НАТО, бросая вызов безопасности Москве до тех пор, пока Киев не оказался втянут в нынешнюю трагическую ситуацию - а ведь именно по территории Украины проходит центральная линия трубопроводов, снабжающих Европу российской нефтью и газом. Из-за всего этого Европа лишилась опоры в плане безопасности и теперь вынуждена подчиняться приказам Вашингтона. Что касается энергоснабжения, то здесь она еще больше страдает, но сейчас совершенно бессильна в распоряжении собственной судьбой.



Во-вторых, Соединенные Штаты продолжают манипулировать евразийской энергетической структурой с помощью геополитики, и от этого страдают европейские страны, Россия и даже Турция. В книге Збигнева Бжезинского "Великая шахматная доска" утверждается, что евразийские осевые страны, такие как Украина, Турция, Иран, Узбекистан и Казахстан, либо сами являются важными производителями энергии, либо занимают ключевое положение в строительстве нефте- и газопроводов. Бжезинский прямо заявил, что США должны контролировать добычу и транспортировку евразийских энергоресурсов, иначе они утратят свое господство над евразийским континентом. В последние годы Европа и Россия уже сформировали относительно зрелую договоренность о структуре транспортировки нефти и газа по трубопроводам, но разразившийся в 2014 году украинский кризис и нынешняя российско-украинская напряженность полностью подорвали существующие соглашения между ними. Это также является причиной того, почему Германия раньше не хотела отказываться от нефте- и газопровода "Северный поток – 2", но оказалась беспомощна перед обстоятельствами.



Кроме того, США также постоянно провоцируют новые раунды энергетической геополитической игры. Например, Вашингтон продолжает разжигать борьбу за нефтегазовые ресурсы в странах Восточного Средиземноморья, используя для провокаций противоречия между Турцией и ее соседями. Когда-то Соединенные Штаты поддерживали Турцию и Израиль в строительстве нефте- и газопроводов, которые бы соединили планируемый Восточно-Средиземноморский трубопровод и Европу, но недавно отказались от своих слов и прекратили оказывать поддержку. В настоящее время Анкара и страны Кавказа энергично пытаются сыграть роль в строительстве нефте- и газопроводов в Европе, что неминуемо вызовет реакцию со стороны Америки.



Структура глобального предложения и спроса на энергоносители всегда была тесно связана с геополитикой. Начиная с Нового времени доминирующее положение в энергетической геополитике всегда занимал Запад, в современную эпоху в ней доминировала американская гегемония. Ее своеобразным проявлением и особым инструментом также стал нефтедоллар. В настоящее время, несмотря на неустанную борьбу Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), доминирование в энергетической политике по-прежнему находится в руках США. Их гегемония обусловлена не только манипулированием структурой спроса и предложения и ценами в сфере энергетики, но и геополитическими средствами, такими как блоковая и союзническая политика. Ныне это проявляется во влиянии и управлении США в ряде геополитических игр, таких как кризис между Россией и Украиной, игра великих держав и переговоры по иранскому ядерному соглашению. Украина и Европа стали "расходным материалом" и жертвами американской гегемонии. Россия и Иран, естественно, тоже сильно пострадали.



Конечно, чем больше усиливается контроль, тем сильнее становится заметен постепенный упадок американской гегемонии. Очевидным сигналом является то, что такие страны, как Саудовская Аравия и ОАЭ, осмеливаются игнорировать приказы Вашингтона. Напряженность между Россией и Украиной касается не только американской гегемонии и безопасности России, но и судьбы Европы. С этой точки зрения Европа, знающая, что такое рациональность и мудрость, действительно должна как можно скорее очнуться.



Лю Чжунминь (刘中民) - профессор Ближневосточного института Шанхайского университета иностранных языков Источник - ИноСМИ

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