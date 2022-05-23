Госдума РФ денонсировала соглашение о пенсионных гарантиях граждан СНГ

14:29 24.05.2022

Госдума во вторник, 24 мая, денонсировала соглашение о пенсионных гарантиях граждан СНГ.



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"В целях обеспечения прекращения действия Соглашения с 1 января 2023 года предусмотрено вступление в силу федерального закона о денонсации Соглашения 30 июня 2022 года", - отмечается в пояснительных материалах к проекту.



Также добавляется, что решение о выходе Российской Федерации из Соглашения оформлено в виде федерального закона, с учетом чувствительного характера пенсионной тематики.



Отмечается, что прописанные более 30 лет назад положения соглашения на сегодняшний день не соответствуют "идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем государств" СНГ. Указано, что эти соглашения ограничивают граждан указанных государств в полном объеме реализовывать свои пенсионные права при выходе на пенсию.



При этом с некоторыми государствами СНГ, такими как Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия уже подписаны новые соглашения.



Таким образом, при денонсации РФ соглашения пенсионное обеспечение граждан СНГ будет осуществляться в соответствии с новыми заключенными соглашениями либо в соответствии с национальным законодательством.



25 марта медиатор, юрист Юрий Капштык заявил "Известиям", что планы России денонсировать Соглашение о гарантиях прав граждан–участников СНГ в области пенсионного обеспечения не грозят нынешним и будущим пенсионерам, которые работали на территории СССР и России с момента его заключения.



Соглашение о гарантиях пенсионных прав было подписано в 1992 году Россией, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном, Туркменией, Узбекистаном и Украиной. Согласно документу и пояснительной записке к нему, с момента подписания соглашения указанные страны взаимопризнают рабочий стаж как в СССР, так и после его распада на территориях данных государств.