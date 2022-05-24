Главной целью санкционной войны коллективного Запада может стать Китай, - В.Катасонов

17:37 24.05.2022 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 24.05.2022



По итогам 2021 года КНР оказалась на первом месте в мире по количеству объектов американских санкций



Пекин не питает иллюзий насчет того, что экономические санкции могут обойти его стороной. Он внимательно следит за экономической войной коллективного Запада против России, изучая методы этой войны, их эффективность и меры противодействия, предпринимаемые Москвой. Политически Пекин находится на стороне Москвы по вопросу специальной военной операции ВС РФ на Украине, а вот в экономических отношениях с Москвой Пекин очень осторожничает.



Между прочим, санкции против Китая уже неоднократно вводились. И в данный момент против него также действует немалое количество санкций.



В 1949 году против Китайской Народной Республики (вслед за Советским Союзом) было введено эмбарго на продажу военных технологий, отмененное лишь в 1972 году. В 1989 году в связи с волнениями на площади Тяньаньмэнь администрация Буша-старшего ввела вновь эмбарго на поставки оружия в КНР. Позднее они были отменены в обмен на молчаливую поддержку Пекином организованной Вашингтоном войны в Персидском заливе.



Новая волна антикитайских санкций и ограничений была при американском президенте Дональде Трампе. В 2020 году были введены персональные санкции против ряда китайских чиновников, виновных, как заявил Госдеп, в притеснениях уйгуров. В том же году подобные санкции были введены против китайских чиновников за попытки ограничить автономию Гонконга.



В 2019 году Китай был обвинен в манипуляциях валютным курсом юаня (сознательное занижение курса для повышения конкурентоспособности китайского экспорта). Китайские компании были исключены из тендеров на госзакупки в США (правда, в следующем году этот запрет был отменен в обмен на обещание Китая не заниматься валютными манипуляциями). Незадолго до того, как покинуть Белый дом, президент Трамп подписал исполнительный указ 13959 под названием "Устранение угрозы от инвестиций в ценные бумаги, которые финансируют коммунистические китайские военные компании" (от 12 ноября 2020 года). Указ запрещает всем американским инвесторам инвестировать в ценные бумаги компаний, идентифицированных Министерством обороны США как "коммунистические китайские военные компании". На 14 января 2021 года таковых в санкционном списке Вашингтона оказалось 44.



Примечательно, что по итогам 2021 года, согласно данным американского Минфина, по количеству объектов санкций Вашингтона на первом месте в мире оказался именно Китай. Всего в прошлом году число объектов американских санкций в мире составило 765. Вот распределение по странам: КНР – 100; Белоруссия – 96; Российская Федерация – 95; Мьянма – 76; Болгария – 67; Иран – 35; Мексика – 32 и т. д. Это физические лица, компании, морские и воздушные суда, объекты недвижимости и др.



Из возможного набора санкций, которые Вашингтон может применить против Пекина, наиболее "адскими" стороны считают следующие:



1. замораживание (или даже конфискация) валютных резервов КНР, величина которых на сегодняшний день превышает 3,1 трлн. долл.;



2. блокировка операций китайских банков и компаний, проходящих через систему СВИФТ;



3. полная изоляция микроэлектронной промышленности Китая от закупок на внешнем рынке.



Как мне представляется, третий санкционный удар является наиболее опасным для Китая.



Еще в середине прошлого десятилетия в США появился черный список китайских компаний, участвующих в разработке и производстве суперкомпьютеров, предназначенных для укрепления военного потенциала Китая (в том числе для создания ядерного и иного оружия массового поражения). Президент Барак Обама в 2015 г. объявил о запрете поставок американских комплектующих в китайские суперкомпьютерные центры в Чанше и Тяньцзине, а также институт NUDT, разработавший суперкомпьютер Tianhe-2А.



Список этот ведет Министерство торговли США. Каждый год пополняется новыми фигурантами. В 2019 году в список были включены: компания Sugon (разработчик одноименного суперкомпьютера); компании Higon, Chengdu Haiguang Integrated Circuit и Chengdu Haiguang Microelectronics Technology и Институт компьютерных технологий Уси Цзяннань (Wuxi Jiangnan Institute of Computing Technology).



На конец 2020 года в списке фигурировало более 60 компаний и организаций. Компании, попавшие в список, желающие получить товары от поставщиков из США, должны подавать заявки на получение лицензий на закупку в министерство торговли, которые подвергаются жесткой проверке. Были уже попытки подачи подобных заявок, но они, как правило, отклонялись. Некоторые американские конгрессмены считают, что надо ввести абсолютный запрет на поставки американской микроэлектроники в КНР.



Весной прошлого года Министерство торговли США добавило в черный список семь новых позиций: компании Tianjin Phytium Information Technology и Sunway Microelectronics, Шанхайский центр проектирования высокопроизводительных интегральных схем, Национальный суперкомпьютерный центр Цзинань, Национальные суперкомпьютерные центры Шэньчжэня, Уси и Чжэнчжоу. По словам американцев, новые фигуранты списка "участвовали в создании суперкомпьютеров, используемых Вооруженными силами Китая, в дестабилизирующих усилиях Китая по модернизации вооруженных сил и/или в программах создания оружия массового поражения".



Важно отметить, что Вашингтон наиболее ревниво относится к вопросу поставок в Китай оборудования, необходимого для производства микросхем. Ярким примером может послужить китайская компания SMIC. Она уже не первый год живет под гнетом американских санкций, из-за них лишена доступа к современному оборудованию и не может освоить передовые литографические технологии.



Вашингтон стремится, чтобы китайские компании из черного списка не могли провести закупки и в других странах. Первой из китайских компаний ИТ-сектора под санкционный удар союзников Вашингтона попала китайская компания Huawei. Она была постоянным клиентом тайваньской корпорации TSMC. На Huawei приходилось около 15% портфеля заказов тайваньской корпорации. Под давлением Вашингтона TSMC в мае 2020 года полностью прекратила поставки микрочипов китайской компании.



Следующей китайской компанией, с которой под давлением Вашингтона отказалась работать TSMC, стал разработчик суперкомпьютеров из Тяньцзиня Phytium Information Technology (попал в черный список Вашингтона весной 2021 года). Об остановке производства всех продуктов, заказанных Phytium, заявила также тайваньская Alchip Technologies, которой в 2020 году сотрудничество с китайским заказчиком принесло 39% выручки. Министр экономики Тайваня Ван Мэй-хуа в связи с санкциями против китайских разработчиков суперкомпьютеров сообщила, что островные производители будут следовать предписаниям США.



Вашингтон давит и на других партнеров китайских компаний в сфере цифровых технологий и микроэлектроники (из Японии, Южной Кореи, Индии, Малайзии). Так, в мае прошлого года правительство Индии представило список производителей оборудования для сетей 5G, с которыми смогут работать операторы мобильной связи; в него вошли Ericsson, Nokia и Samsung, но не оказалось Huawei и еще одной китайской компании – ZTE.



Упомянутая выше китайская компания SMIC планировала произвести закупки необходимого оборудования в голландской компании ASML, но Вашингтон настоял на том, чтобы ASML отказала китайцам.



Китай пытается получать необходимые для микроэлектроники оборудование и микрочипы, используя "серые" схемы (преимущественно это цепочки посредников). Во-первых, это повышает расходы. Во-вторых, бывают неудачи, т. к. спецслужбы США не дремлют. Так, американский сенатор Роджер Уикер (Roger Wicker) инициировал расследование в отношении производителей жестких дисков – американских компаний Seagate и Western Digital, а также японской Toshiba. Они подозреваются в сотрудничестве с находящейся под санкциями китайской компанией Huawei.



Еще несколько лет назад Пекин понял, что масштабная санкционная война коллективного Запада против китайской микроэлектроники неизбежна. И стал к ней готовиться. С 2022 года действует амбициозная пятилетняя программа развития китайской электроники и микроэлектроники на пять лет. На нее выделена астрономическая сумма в 1,4 трлн. долл. Программа преследует две основные цели.



Во-первых, добиться полного самообеспечения китайской электроники, т. е. полного импортозамещения по компонентам (полупроводники, микросхемы, процессоры), производственному оборудованию и всем видам конечной продукции (компьютеры, телекоммуникационное оборудование, медицинское и научное оборудование, космические аппараты и др.). Правда, даже к 2025 году полного импортозамещения не получится; в 2025 году 30 процентов потребностей китайской электроники в микрочипах будет еще покрываться за счет импорта. Вероятно, полной независимости в сфере электроники Китаю при благоприятном развитии событий удастся достичь лишь к концу текущего десятилетия.



Во-вторых, добиться мирового лидерства по техническому уровню электроники. Пока здесь Китай занимает не самые передовые позиции, хотя на некоторых направлениях он близок к достижению такой цели. Например, в разработке широкой линейки суперкомпьютеров.



Китай признает, что пока многие отечественные суперкомпьютеры используют процессоры американской компании Intel. Вместе с тем, если верить китайским СМИ, американские санкции не окажут влияния на один из самых мощных китайских суперкомпьютеров Земли – Sunway TaihuLight, так как он полностью работает на китайском железе. Источник - фонд стратегической культуры

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