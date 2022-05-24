В Узбекистане создан Центр космического мониторинга и геоинформационных технологий

17:40 24.05.2022

В системе Агентства космических исследований и технологий ("Узбеккосмос") Узбекистана создан Центр космического мониторинга и геоинформационных технологий. Об этом сообщает пресс-служба "Узбеккосмоса".



Создание центра предусмотрено постановлением правительства. Он будет обеспечивать органы государственного управления космическими снимками по заданной тематике и способствовать налаживанию эффективного использования результатов космической деятельности в социально-экономической и научной сферах, а также в области обороны и безопасности.



Центр будет работать по следующим направлениям:



👉 дистанционное зондирование Земли с помощью спутниковых аппаратов, прием, хранение, обработка и передача данных;



👉 предоставление услуг в космической отрасли;



👉 осуществление научной и инновационной деятельности в данной области с целью широкого привлечения научно-инновационных технологий в космическую сферу;



👉 содействие повышению эффективности отраслей экономики, сферы обороны и безопасности, социально-экономической деятельности регионов с использованием космических и геоинформационных технологий, а также беспилотных летательных аппаратов.



"Центр космического мониторинга и геоинформационных технологий имеет право предоставлять государственным органам и организациям, хозяйственным объединениям, местным органам исполнительной власти, физическим и юридическим лицам данные космического мониторинга, полученные путем Дистанционного зондировании Земли через спутниковые и беспилотные летательные аппараты и оказывать другие услуги, связанные с космической отраслью", - добавили в "Узбеккосмосе".



"Узбеккосмос" был образован указом президента в августе 2019 года. Агентству поручено сделать прибыльными отдельные направления космической отрасли. В частности, "Узбекосмос" должен активно привлекать коммерческие компании и частных инвесторов для внедрения космических и спутниковых технологий, разрабатывать госпрограммы, проводить исследования, выполнять заказы силовых структур и других ведомств, участвовать в подготовке специалистов по космосу. В задачи агентства входит также помощь заинтересованным министерствам и ведомствам в выявлении случаев самовольного захвата земель и незаконной постройки зданий и сооружений.



24.05.22