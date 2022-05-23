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Писатель Олжас Сулейменов возрождает свою партию "Народный Конгресс Казахстана"
18:54 24.05.2022

Олжас Сулейменов заявил о воссоздании партии "Народный Конгресс Казахстана"
В ближайшее время ее инициативная группа отправит документы на регистрацию

НАЗЕРКЕ КУРМАНГАЗИНОВА

Поэт и общественный деятель Олжас Сулейменов сообщил о воссоздании партии "Народный Конгресс Казахстана" ("Қазақстан халық конгресі"), инициативную группу которой он собирается возглавить. В ближайшее время оргкомитет партии отправит документы министерству юстиции для начала регистрации, заявил Сулейменов во время пресс-конференции в понедельник.

"Наша партия, которая была создана в 1992 году, возрождается. Мы создаем диалоговую площадку, приглашаем каждого члена общества, создали программу, которая будет развивать и создавать сильный Казахстан. Наша цель - проанализировать недостатки и дать понять, что нужно предпринять необходимые шаги на завтра", − отметил Омархан Нуртайулы, один из членов инициативной группы создаваемого института.



По словам Нуртайулы, целями партии станут вовлечение всего общества в развитие государства; закрепление права собственности на землю и недра страны за народом, а также выработка механизма "извлечения выгоды" из земли; развитие предпринимательства и освобождение бизнесменов от налогов на три года для развития малого бизнеса; отстаивание справедливости в части налога на добавленную стоимость; поддержка молодежи через создание рабочих мест и гарантирования заработной платы.

Сулейменов в свою очередь добавил, что сейчас партия ведет разработку собственного сайта и диалоговой площадки "Кеңес", на которой будут приниматься обращения и предложения от всех граждан для дальнейшего обсуждения среди общественности и властей.

О регистрации "Народного конгресса Казахстана" было объявлено в конце апреля 2022 года. Заявленными целями нового института должны стать защита интересов рабочих промышленного сектора, возвращение права собственности на землю и недра народу, а также решение проблемы безработицы среди молодежи.

К нынешнему моменту у движения появились советы в 6 областях, оно также готовится открыть их во всех остальных регионах. Задача этих советов − популяризация идей и программы партии, а также прием обращений и предложений от граждан для дальнейшего обсуждения на разных диалоговых площадках, в том числе и с участием властей.

Народный конгресс Казахстана был активной общественной силой в 1990-е годы. 20 с лишним лет спустя одним из его лидеров вновь стал поэт и дипломат Олжас Сулейменов. Анонсируя воссоздание партии, он заявил о намерении активно поддерживать политические реформы действующего президента.

Источник - vlast.kz
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