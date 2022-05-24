"Zакат нацизма": В ДНР выпустили почтовую марку в поддержку денацификации Украины

00:15 25.05.2022

ГУП ДНР "Почта Донбасса" выпустило почтовую марку и открытку в поддержку денацификации Украины. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.



#ДЕНАЦИФИКАЦИЯ

24 мая 2022



...Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные, кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации.

Президент Российской Федерации Владимир Путин



С 24 мая 2022 года вводится в обращение и считается действительной для оплаты услуг почтовой связи художественная почтовая марка № 286 "Zакат нацизма". Тираж - 10000 экз. номинальная стоимость -48₽.



Специальный почтовый штемпель первого дня № 8 "ДЕНАЦИФИКАЦИЯ" действует и применяется только сегодня, в день ввода в обращение. Цвет используемой мастики - черный.



Филателистический выпуск дополнен тематической открыткой, отпечатанной в объеме 2000 экз. Стоимость - 35₽.



Юридическим и концептуальным основанием необходимости денацификации современной Украины является многолетний процесс ее нацификации, идейно базирующейся на историческом опыте преступной деятельности украинских националистов движения ОУН-УПА, "бандеровщины" в период Великой Отечественной войны и послевоенного времени, активно подпитываемого сегодня неонацистскими нарративами, националистическими идеями и поддержкой западных стран.