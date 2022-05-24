Россию готовят к вечной ссоре с Западом и вечной дружбе с Китаем, - "НГ"

00:19 25.05.2022

В МИД РФ допускают, что конфронтация страны с США и ЕС – это всерьез и очень надолго

Геннадий Петров

24.05.2022



военная спецоперация, украина, военная помощь, ес, мид, лавров, китай, междунраодные отношения Жозеп Боррель считает, что тревожной звонок прозвенел и надо остановить Россию во что бы то ни стало.



Евросоюз выделил очередной пакет военной помощи украинской армии, а в самой Украине изучают, но пока не собираются принимать мирный план, предложенный Италией. На этом фоне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал заявление, смысл которого в том, что Россия может быть и не заинтересована в нормализации отношений с Западом.



Во вторник, 24 мая, Совет ЕС одобрил выделение Украине четвертого транша военной помощи. Как и предыдущие три транша (последний был одобрен 13 апреля), он идет из средств Европейского фонда мира. Этот фонд, формирующийся за счет взносов стран – членов Евросоюза, был создан в прошлом году преимущественно для финансирования миротворческих операций ЕС, главным образом в Африке. Но теперь его средства расходуются на Украину. Как ранее пояснял верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, транш пойдет на "бронетехнику, танки, тяжелую артиллерию, боеприпасы". Он подчеркивал, что украинская армия "получит все то, что необходимо" для победы над Россией. И действительно, по сообщению пресс-службы ЕС, из 500 млн евро, выделяемых на этот раз Украине, на закупку военной техники пойдет львиная доля транша – 490 млн евро. Налицо – увеличение усилий Запада в поддержке украинской армии.



Возможно, именно к этому событию Лавров подгадал свое очередное жесткое заявление по внешнеполитической тематике. В понедельник он пообщался с учащимися гимназии имени Е.М. Примакова в рамках проекта "100 вопросов лидеру". Говоря о причинах конфликта с Украиной, Лавров повторил, в общем-то, то, что говорил ранее: для России конфликт был вынужденным и стал результатом неуступчивости Запада, который использовал киевские власти как инструмент давления на Москву. Вместе с тем в речи министра были и новые акценты. Он заявил, что целью России сейчас является развитие контактов с Китаем, а отнюдь не нормализация отношений с США и ЕС. "Если они захотят что-то предложить в плане возобновления отношений, то серьезно подумаем: нужно ли нам это будет или не очень", – сказал Лавров. Он отметил, что сейчас, когда "Запад занимает позицию диктатора", связи России с Китаем будут "расти еще быстрее". Министр назвал "Евразию самым перспективным регионом мира" в плане развития экономических связей. Помимо всего прочего, министр отметил, что у КНР и РФ единое видение перспектив развития международных отношений. Обе страны, как считает Лавров, – противники отстаиваемых Западом правил мироустройства и сторонники расширения влияния государств, не относящихся к Западу. "На международной арене и мы, и Китай заинтересованы в том, чтобы Запад прекратил препятствовать естественным процессам демократизации международных отношений, установлению подлинной многополярности, отражающей реальный вес государств в изменившемся мир", – сказал министр.



Судя по словам Лаврова, получается, что в конфликте с Киевом Москва вовсе не делает ставку на какую-либо договоренность, предполагающую уступки Украине или Западу, который, как выразился министр, "остервенело реагирует на то, что Россия защищает свои абсолютно законные, коренные интересы". Напротив, Россия рассчитывает, что проблема разрешится по-другому. Будут просто признаны сложившиеся в результате конфликта изменения.



"Убежден, что все это закончится. Запад в очередной раз признает реальность, которая создается на земле", – сказал Лавров.



Следует заметить, что слова министра расходятся с декларациями, которые делают сами представители стран Запада. Достаточно вспомнить недавнее заявление глав МИД стран "большой семерки", где однозначно говорится о непризнании любых изменений международно признанных границ Украины. Впрочем, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев уже заявлял, что это обстоятельство российские власти нисколько не заботит. И во вторник бывший президент РФ, последнее время, как и Лавров, известный своими жесткими ремарками на внешнеполитическую тему, счел нужным, по существу, продублировать центральную мысль речи главы российского МИДа: на перемирие с Западом в Москве не рассчитывают. В своем Telegram-канале Медведев неожиданно обратился к мирному плану по урегулированию ситуации в Украине, который передало генсеку ООН Антониу Гутерришу и странам "большой семерки" внешнеполитическое ведомство Италии. В плане четыре ключевых предложения. Это нейтральный статус Украины, с ее вступлением в ЕС, но не в НАТО; по договоренности с Россией, широкая автономия для Донбасса и Крыма в составе украинского государства; заключение многостороннего соглашения по миру и безопасности в Европе. Итальянский план породил целый ряд предположений в западных СМИ о том, что руководство Запада вопреки своим декларациям расколото по отношению к конфликту в Украине. Есть якобы "партия мира" – Франция, Италия и, возможно, Германия – и "партия войны" в лице англосаксонских и восточноевропейских стран.



Медведев назвал итальянский план "чистым потоком сознания европейских графоманов", раскритиковав каждый его пункт. Кстати, и Украина, где МИД заявил о готовности "внимательно рассмотреть" итальянские предложения, так же отнеслась к ним без особого энтузиазма. Итальянские предложения в целом в Киеве одобряют, но не считают, что они будут базой для переговоров о мирном урегулировании с Россией. По сути, это та же позиция, что у Медведева. Разве что тот, не одобряет итальянский план в принципе. Получается, предложения "партии мира" в ЕС, если она действительно существует, для конфликтующих сторон пока неприемлемы.