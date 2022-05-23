 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США пытаются развернуть Центральную Азию против России, - В.Панфилова
00:21 25.05.2022

Американская правительственная делегация совершает очередной визит в регион

Все статьи по теме "Специальная военная операция в Украине"
сша, делегация, центральная азия, узбекистан, киргизия, антироссийские санкции, военная спецоперация, украина Дональд Лу пообещал Владимиру Норову, что США будут содействовать процессу реформ в Узбекистане.
Американская правительственная делегация во главе с помощником госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональдом Лу, посетив Киргизию, прибыла в Узбекистан. В рамках турне, которое продлится до 27 мая, еще две страны – Казахстан и Таджикистан. Одна из целей визита – укрепление отношений США с регионом и продвижение совместных усилий по созданию безопасной обстановки. Для США важно не допустить участия республик в обходе санкций против России. В идеале – уговорить местные власти повернуться против России.

Это третий за последнее время визит высокопоставленной делегации США в страны Центральной Азии. Напомним, в апреле приезжала заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея (см. "НГ" от 13.04.22) По ее словам, на переговорах в Киргизии обсуждался вопрос подписания нового соглашения о сотрудничестве взамен утраченного в 2015 году. Не исключено, что этот же вопрос обсуждался и на переговорах Дональда Лу (ранее посол США в Киргизии. – "НГ") с новым министром иностранных дел Киргизии Жээнбеком Кулубаевым. "Во время моей первой встречи с Кулубаевым мы договорились работать вместе для обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии и улучшения инвестиционного климата Кыргызстана", – написал Дональд Лу в Twitter.

В составе американской делегации – кроме Дональда Лу представители Пентагона, Совета национальной безопасности, Корпорации по финансированию международного развития и Агентства по международному развитию (USAID).

МИД Киргизии сообщил, что стороны обсудили актуальные вопросы киргизско-американских отношений, а также региональной и глобальной повестки: "Особо отмечена важность наращивания практического сотрудничества, оказывающего положительное влияние на социально-экономическое развитие Кыргызстана. В этом отношении рассмотрены возможности наращивания инвестиционного сотрудничества. Отдельно рассмотрены вопросы минимизации негативного влияния международных санкций на экономику Кыргызстана, а также необходимость активизации содействия в сфере укрепления приграничной безопасности. Отмечена важность взаимодействия стран в рамках платформы "С5+1".

Напомним, что последнее заседание участников данного формата состоялось в последний день февраля по инициативе США (см. "НГ" от01.03.22). Возглавил ту встречу глава Госдепа Энтони Блинкен, который пытался выяснить позиции стран региона по украинскому вопросу. Однако на тот момент центральноазиатские республики еще не определились. Только Нур-Султан готов был предложить свои миротворческие услуги и площадку для переговоров Москвы и Киева. Как сказал "НГ" экс-советник премьер-министра Киргизии, директор центра стратегических решений "Аппликата" Кубат Рахимов, интерес США к формату "С5+1" резко вырос, и Вашингтон, вероятно, отрабатывает варианты возврата в регион не только через программы USAID, но и, возможно, идет мягкое прощупывание возобновления в Центральной Азии деятельности транзитных и даже полноценных военных авиабаз.

О намерении развивать сотрудничество со странами Центральной Азии, поддерживать их и способствовать реализации экономического потенциала говорил в Ашхабаде 17 мая первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дин Томпсон. На встрече с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым обсуждались вопросы взаимодействия по укреплению безопасности границ Туркменистана и дальнейшее расширение экономического сотрудничества. Томпсон выразил надежду на выстраивание совместной работы с "партнерами по Центральной Азии по разным важным вопросам в это непростое, историческое время".

В Ташкенте на встрече с и.о. министра иностранных дел Владимиром Норовым Дональд Лу обсудил региональные и международные вопросы, а также высоко оценил усилия Узбекистана по оказанию гуманитарной помощи Афганистану и продвижению проектов, призванных содействовать установлению долгосрочного мира и экономическому восстановлению этой страны, сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев сказал "НГ", что цели визитов американских делегаций в страны Центральной Азии каждый раз примерно одинаковые – проведение диалогов, связанных с необходимостью соблюдения странами региона санкционного режима в отношении России и Белоруссии. "Некое предупреждение о недопустимости каких-то действий этих стран по обходу антироссийских санкций. Это попытка понять, как будут развиваться дальше связи каждой из стран региона с Россией в первую очередь и с Белоруссией. Они пытаются что-то предложить центральноазиатским партнерам по части сотрудничества в разных сферах, прежде всего в сфере безопасности", – считает эксперт. По его мнению, задача перевооружить страны Центральной Азии по натовскому образцу, как в Молдавии, в этом регионе не стоит, поскольку три страны из четырех, посещаемых представителями Госдепа, являются членами ОДКБ.

"Артикулирование угроз со стороны России этим странам, может быть, и прозвучит, но оно не актуально и вряд ли будет воспринято слишком всерьез на официальном уровне, как это происходит на европейском направлении для России", – полагает Князев.

Что касается подписания Киргизией соглашения о сотрудничестве c США, этого в ближайшее время не будет, поскольку это желание высшего руководства республики вызвало критику как в киргизском парламенте, так в Москве. В частности, как сказал депутат Исхак Масалиев, "если мы хотим сохранить нейтралитет, будет справедливым приостановить все работы в этом направлении".

Впрочем, как считает Александр Князев, данное соглашение вообще не имеет решающего значения, но может восприниматься как некое сближение Киргизии с США. По этому соглашению США оказывают помощь различным гражданским секторам, здравоохранению, образованию, НПО. Для такого рода помощи создается льготный режим. И это не тот случай, когда данное соглашение сможет на что-то влиять. Оно важно для проамериканской ориентации киргизских НПО, это рычаг американского влияния, но не имеющий какого-то принципиального значения.

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1653427260


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