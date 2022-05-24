Пентагон возьмет под колпак морскую милицию Китая, - Владимир Скосырев

00:24 25.05.2022

В Токио США и их партнеры договорились отслеживать маршруты кораблей КНР



Лидеры Австралии, Японии, США и Индии решили поставить заслон экспансии Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

США и другие участники четырехстороннего диалога по безопасности Quad – Япония, Австралия, Индия – согласились на саммите в Токио сдерживать Китай, но не сошлись в оценке событий в Украине. Президент Джозеф Байден призвал коллег обуздать Россию. А индийский премьер Нарендра Моди ограничился замечанием, что суверенитет всех стран должен соблюдаться. Вашингтону пока не удается превратить Quad в азиатское НАТО. Участники встречи согласились создать систему мониторинга за тем, чтобы морские границы на Тихом и Индийском океанах не нарушались. Этот шаг направлен и против Пекина, и Москвы.



Японский премьер Фумио Кисида, хозяин встречи, касаясь событий в Украине, сказал, что принципы территориальной целостности и верховенства закона должны соблюдаться везде.



По его словам, неприемлемы также попытки изменить существующее положение с помощью силы в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Этот камень был брошен уже не в огород России, а Китая, у которого есть территориальные претензии к ряду прибрежных государств.



Выступление Моди, как видно из репортажа индийского телеканала NDTV, было выдержано в осторожных тонах. Он сказал, что Quad занял важное место на мировой арене и будет укреплять свою репутацию как "сила добра". В то время как Байден не стеснялся в выражении своих чувств по поводу военной операции России, индийский премьер толковал о необходимости расширять сотрудничество между членами группы в экономике, поставках вакцин и заботе о сохранении окружающей среды.



Как передала Financial Times, главным итогом саммита стало то, что на нем была одобрена инициатива по установлению слежки со спутников за нелегальный рыбной ловлей и проникновением кораблей, принадлежащих полувоенным формированиям китайской морской милиции, в территориальные воды других стран. Про незаконный рыбный промысел "НГ" уже писала (см. номер от 23.05.22). В рамках Quad был подготовлен доклад о том, что Китай ведет незаконный лов рыбы в Индийском и Тихом океанах. Несколько стран в этом регионе чувствуют себя бессильными перед огромным китайским рыболовным флотом. Эти суда часто нарушают эксклюзивную экономическую зону, наносят ущерб экономике и природе прибрежных государств. США предложили, чтобы четыре государства создали систему мониторинга со спутников за судами рыбаков. Центры слежения будут находиться в Сингапуре и Индии.



Но стратеги четырехстороннего диалога поставили в повестку дня и более значительную задачу. Нужно обуздать и полувоенные формирования морской милиции Китая, которые прикрывают незаконное рыболовство и нарушают морские границы прибрежных государств в Индийском и Тихом океанах. Задумка, по словам старшего чиновника США, состоит в том, чтобы прибрежные государства знали, что происходит в их территориальных водах и исключительных экономических зонах. Quad предоставит средства для оплаты услуг коммерческих спутников, которые будут посылать этим странам разведывательную информацию в режиме реального времени. Это позволит государствам обнаруживать иностранные суда, которые преднамеренно отключили транспондеры. Слежение будут вести центры связи в Индии, Сингапуре, Вануату и на Соломоновых островах.



Кен Джимбо, эксперт японского университета Keio, утверждает, что это шаги символические, они не приведут к созданию азиатского НАТО.



Но Александр Лукин, руководитель департамента международных отношений Высшей школы экономики, в беседе с "НГ" высказал иную точку зрения. По его словам, США собираются принять меры против так называемого Корпуса береговой охраны народной вооруженной милиции Китая. Система будет следить за тем, какой корабль где прошел. "Политический смысл тут следующий. Во-первых, проводится концепция Индо-Тихоокеанского региона, которая носит как антикитайский, так и антироссийский характер. Тут имеет место попытка вовлечь в эту игру Индию, которая не является союзником трех стран", – отметил эксперт.



В этом районе много территориальных споров, уточнил Лукин. Например, претензии Японии к России. Есть многочисленные взаимные претензии в Южно-Китайском море. Позиция Пекина состоит в том, что, поскольку все острова там были открыты китайцами, все это море принадлежит Китаю. Трибунал в Гааге не признал эти претензии. США поддерживают решение трибунала под предлогом защиты свободы судоходства. Фактически они беспокоятся о том, чтобы Китай не перекрыл проход нефтяным танкерам и о судьбе подводных ресурсов.



"Пока речь идет только о мониторинге. Но данные будут передаваться и военным. Так, российские корабли в районе Курил будут тоже попадать в эту систему слежки. Поэтому решение Quad все же можно считать шагом на пути превращения группировки в военный блок", – заключил Лукин.



Владимир Скосырев



24.05.22