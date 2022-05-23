 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Токаев доложил Давосскому форуму о своих невиданных "реформах"
00:30 25.05.2022

Токаев выступил на Всемирном экономическом форуме

В рамках проходящего в эти дни в Давосе Всемирного экономического форума президент Касым-Жомарт Токаев выступил с видеообращением к участникам круглого стола, организованного Международным финансовым центром "Астана", передает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, в своем обращении глава государства акцентировал внимание на актуальных вопросах мировой повестки дня. По мнению Токаева, ситуация с COVID-19 и события в Украине стали причиной фрагментации мировой экономики, которая столкнулась с новым геополитическим стресс-тестом на Евразийском континенте.

Президент рассказал о принятых государством в рамках борьбы с последствиями пандемии мерах по совершенствованию системы здравоохранения, поддержке малого и среднего бизнеса и инфраструктурных проектов.

Кроме того, Токаев подробно проинформировал участников форума о проводимых в стране масштабных политических и экономических реформах и подготовке к предстоящему республиканскому референдуму по внесению изменений и дополнений в Конституцию.

Глава государства отметил, что Казахстан привержен реализации целей в области охраны окружающей среды, социальной сферы и корпоративного управления (ESG). Он заявил, что наша страна остается надежным партнером в деле обеспечения непрерывных цепочек поставок товаров, сырья и сельхозпродукции на мировые рынки.

Развитие зеленой экономики, повышение энергоэффективности и развитие сектора возобновляемых источников энергии станут приоритетами нашей стратегии низкоуглеродного развития, которая обеспечит оптимальный путь к нулевому уровню выбросов к 2060 году, – отметил президент Казахстана.
В завершение Токаев подчеркнул приверженность Казахстана международным обязательствам и универсальным принципам в сфере прав человека и верховенства закона.

В работе круглого стола приняли участие представители крупных мировых инвестиционных компаний, некоммерческого сектора и международных СМИ.

Елена Беляева

Источник - Zakon.kz
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