Сатановский: Третья Мировая война уже идет

00:32 25.05.2022

Америка начинает второй раунд Третьей мировой войны, заявил Евгений Сатановский



Президент научного центра "Институт Ближнего Востока" Евгений Сатановский заявил о начале второго раунда Третьей мировой войны.



По его мнению, война уже идет, но пока лишь в экономической сфере, передает Общественная служба новостей.



"Молодец, Джо Байден, ездит по всему миру, заявления делает, путается в словах, не узнает людей, еле передвигается, вечно пытается поздороваться с пустотой и куда-то всех приглашает, - подчеркнул политолог. - Там еще много чего было, но в целом посыл понятен: Америка начинает второй раунд Третьей мировой войны".



Эксперт при этом добавил, что многие страны уже не хотят сотрудничать с США, так как видят происходящее в Европе.



"Они понимают, что союз с Вашингтоном - это приглашение в клуб экономических самоубийц", - резюмировал эксперт.



Ранее Сатановский заявил, что "мир, меняясь, раскалывается на „Запад" и „не Запад"".