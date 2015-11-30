Зеленский эвакуировал родителей в Израиль. Пора по тапкам? - "СП"

00:40 25.05.2022 Родители Зеленского променяли Украину на Землю Обетованную

В комплекте к израильскому гражданству они получили роскошный дом за 8 млн долларов и британских охранников-спецназовцев

Светлана Гомзикова



Материал комментируют:

Богдан Безпалько



Есть такая, известная многим, поговорка "Кому война, а кому мать родна". Смысл ее вполне понятен: кто-то теряет, а кто-то извлекает прибыть. Для кого-то - боль и горе, для кого-то - возможность увеличить свои капиталы.



В этом смысле вполне можно порадоваться за родителей президента Украины - Александра Семеновича и Римму Владимировну Зеленских.



Пока Киев восемь лет обстреливал Донбасс, они не прятались от пуль и снарядов в подвале, не хоронили внуков, убитых защитниками майданных ценностей. Они мирно жили в 4-комнатной квартире в Кривом Роге, куда, время от времени, посидеть за общим столом наведывался их "хороший мальчик" Володя, ставший в одночасье самым главным человеком в стране. Единственное, что, видимо, мешало предаваться семейной идиллии в полной мере, это "биомасса" - так Зеленский-старший называл в интервью окружающее население.



И вот теперь, надо полагать, спокойствию престарелой четы Зеленских ничто не угрожает. Недавно родители президента Украины получили гражданство Израиля и перебрались на Землю Обетованную, где, как сообщает телеграм-канал "Незыгарь", стали обладателями загородного дома стоимостью 8 млн. долларов. Площадь дома - 950 кв. м. Кроме того, на участке есть бассейн с морской водой, а также комфортабельный флигель для охраны на 120 "квадратов".



По утверждению канала, покой пенсионеров оберегают четверо бодигардов (телохранителей) из числа бывших бойцов SAS (подразделение специального назначения вооруженных сил Великобритании - ред.). Их услуги обходятся в 12 тысяч фунтов стерлингов в месяц.



В соседях у почтенной пары - родственники Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова (соучредитель группы "Приват"), а в десяти минутах пешком поселился Михаил Прохоров (российский миллиардер и политик, недавно тоже обзаведшийся израильским гражданством).



"Незыгарь" не называет источник информации. Однако его сведения подтвердил с подробностями ТГ-канал "Образ будущего".



Автор уточняет, что гражданство Израиля родителями Зеленского было получено 6 мая с.г. Причем, Зеленский-старший якобы был против получения любого второго гражданства, особенно, британского или израильского. Однако, "по личному распоряжению Беннета (премьер-министр Израиля) документы были приняты без личного присутствия родителей, а фото сделали в консульстве Израиля в Париже, после чего выдали паспорта послу Украине в Тель-Авиве".



На новые паспорта, как отмечает "Образ будущего", была куплена вилла и три автомобиля представительского класса - "два „Лексуса" в броневарианте и один „Майбах" в пуленепробиваемом варианте за 790 тысяч евро". Канал конкретизирует, что въехали родители в Израиль 19 мая и поселились у семьи Коломойского, поскольку "в новом доме идет ремонт".



Напомним, в феврале (еще до начала специальной военной операции) в Сети появилась аудиозапись, на которой якобы Зеленский просит неизвестного собеседника срочно вывести отца и мать подальше "на всякий случай", потому что так ему будет "спокойнее". Речь, правда, шла тогда об Испании, Карибах или "где сейчас тепло". Но Израиль, во всей видимости, оказался все же самым подходящим местом.



Теперь, собственно, когда старики пристроены и греются на солнышке, Владимир Александрович вполне может позаботиться и о себе - личный капитал бывшего артиста легкого жанра - по слухам, более чем в 3 млрд. долларов - позволяет даже не экономить. Ведь судя по тому, что творит этот президент-клоун на Украине, оставаться там он не собирается.



Тем более что в Лондоне, согласно материалам расследования "Досье Пандоры", у Зеленского и его супруги есть дорогая недвижимость (и не только там, скорей всего). И о подданстве британском он тоже загодя позаботился.



Примерно месяц назад стало известно, что Зеленский с женой, а также представители его офиса Андрей Ермак (тоже, кстати, вошедший недавно в круг долларовых миллиардеров) и Михаил Подоляк со своими семьями получили официальное право называться подданными английской королевы.



То есть, все указывается на то, что основные действующие лица киевского режима, возможно, уже готовятся к бегству из страны…



Прокомментировать ситуацию "СП" попросила члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолога Богдана Безпалько:



- Полагаю, эти люди допускают проигрыш Украины и, соответственно, полный контроль над ее территорией со стороны Вооруженных сил России и российского государства. Но пока что сами они не собираются уезжать. Потому что, с одной стороны, они несамостоятельные и у них есть определенные функции - у Зеленского, Арахамии и остальной части политического класса. А, во-вторых, это, собственно, их способ заработка.



Зеленский ведь свои 3 млрд. долларов заработал не просто так, а выполняя определенного рода функции. Так что, скорее всего, он уедет, воссоединится с семьей и родителями только в случае уже полного, открытого военного поражения.



Мне это напоминает ряд гражданских войн в Юго-Восточной Азии в 20 веке, когда там были точно такие же представители элит. Например, в Южном Вьетнаме, где они выстраивали якобы государство, очень долго, десятилетиями, воевали с Северным Вьетнамом, коммунистическим. А потом, когда война была проиграна, они перебрались в США. Открыли там какой-то бизнес на накопленные за время правления в Южном Вьетнаме капиталы.



Вот такая судьба, скорей всего, ожидает, наверное, Зеленского, Арахамию и всех остальных. Но, возможно, он будет еще изображать из себя какого-то политического деятеля.



"СП": - То есть, для западных кураторов Украины это еще не "отработанный материал"?



- Нет. Отработанный материал - это обычные люди, обычные солдаты Вооруженных сил Украины. Даже "Азов" * уже отработанный материал. Его боевики были бы гораздо полезнее, если бы все погибли под руинами "Азовстали". Тогда это был бы повод создавать какой-нибудь красивый миф.



А так, в виде пленных, в виде вот этих жалких людей, которых раздевают, рассматривают и фотографируют их татуировки, это уже не миф. Это, как говорил Швондер, какой-то позор…



"СП": - Значит ли это, что у главных персонажей этой украинской трагедии впереди долгая и счастливая жизнь, а не скамья подсудимых?



- Технически, если им удастся улететь, то, наверное, мы не сможем усадить их на скамью подсудимых. А если по каким-то личным (либо другим) причинам они останутся (в чем я сомневаюсь, все-таки Зеленский - не Сальвадор Альенде), то тогда, вполне возможно, и попадут.



"Сармату" при старте из Калининграда требуется всего 995 секунд для доставки планирующих боеголовок до Вашингтона

Но, мне кажется, уже сейчас Зеленский наполовину, как минимум, находится не в Киеве, не на территории Украины. Он туда приезжает, делает заявления, записывает видео, устраивает в пресс-конференциях, а потом, скорей всего, перемещается в безопасное место - куда-нибудь в Польшу или Румынию.



"СП": - Не странно ли, что во главе Украины стоит подданный Соединенного Королевства?



- Ничего странного в этом нет. Потому что совершенно очевидно, что Украина, это государство, которое находится под внешним управлением. Более того, сейчас оператором этого внешнего управления будет уже даже не Великобритания, а Польша.



И она будет этим государство управлять, едва ли не на правах унии. То есть, там теперь будут польские судьи, польские чиновники, польские военные, вполне вероятно.



По сути, сейчас это уже совершенно открыто провозглашено.



* Изображения шевронов батальона (полка) "Азов" признано в России экстремистским решением суда от 30.11.2015 и внесено в Федеральный список экстремистских материалов (п. 3269). Источник - svpressa.ru

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