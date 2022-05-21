Сумерки западных богов, - Юрий Борисов

07:49 25.05.2022

ЮРИЙ БОРИСОВ | 21.05.2022



Мусорный стандарт



Американский востоковед Дэниэл Пайпс, президент Ближневосточного фонда, призвал исключить Турцию из НАТО, поскольку она "плохой союзник". Выступая в эфире польского телевидения, он назвал политику Турции "шантажом": "Я не думаю, что Турция входит в НАТО. Я говорю об этом уже десять лет… пришло время исключить Турцию из НАТО. Пусть идет в Россию, пусть идет в Китай. Скатертью дорога".



Выглядит это как шантаж Анкары, рассчитанный на крайне невзыскательную публику. Тем данный случай и интересен. Ибо он иллюстрирует удручающе низкий уровень, на котором находятся сейчас на Западе общественно-политическая дискуссия, понимание происходящего в мире, качество подготовки и принятия решений.



Пайпсу не нравится что-то в политике крупнейшей в НАТО после США военной державы? Турция, пошла вон! Если бы геополитические проблемы всегда решались на таком кабацком уровне, мир не вылезал бы из мировых войн.



Та же тенденция наблюдается на верхних этажах общественно-государственной иерархии западно-европейских стран. Говорит бывший итальянский премьер-министр, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони: "У нас нет лидера в мире, у нас нет лидера в Европе. Один из мировых лидеров, который должен был привести [президента РФ Владимира] Путина за стол переговоров, назвал его военным преступником [...]. Другой – [генеральный] секретарь НАТО – заявил, что независимость Донбасса никогда не будет признана. Поймите, что с такими предпосылками господин Путин далек от того, чтобы сесть за стол [переговоров]".



Берлускони из того поколения старых европейских политиков, у которых еще были в цене ум, культура, образованность. Однако после наплыва в страны Евросоюза миллионов полудиких, чего греха таить, почти "инопланетных" мигрантов, западные политические стандарты рухнули.



Политики новой волны, если они пытаются оставаться умными и дальновидными, рискуют оказаться непонятыми опростившимся электоратом и могут быть выброшены из обоймы. Никому этого не хочется. Поэтому выбрасывать из политики предпочитают тех, кто идет "не в ногу" с общей тенденцией на понижение. В результате современный западный политикум все чаще выглядит как сборище недоумков. Среди них нет никого способного говорить с Путиным на равных.



А вот еще одна характеристика тех же тенденций от немецкого политика из рядов уходящей "старой гвардии": "Бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен сравнил слова главы МИД Анналены Бербок о России с "языком нацистов", пишет Saarbrücker Zeitung. "Заявления Бербок о "разрушении" России похожи на "язык нацистской Германии", потому что такие слова вполне могли бы понравиться лидерам Третьего рейха", – заявил он. Политик высмеял заявление Бербок о том, что Германия намерена стать полностью независимой от российских энергоносителей.



"Зеленые делают все, чтобы немецкая экономика становилась менее конкурентоспособной, а канцлер Германии Шольц и министр финансов Лиднер просто наблюдают со стороны", – возмутился Лафонтен. Кроме того, бывший председатель СДПГ назвал Бербок оливково-зеленым министром иностранных дел Германии и заявил, что глупее ее политиков нет, и обрадовался, что срок полномочий невежественного дипломата, скорее всего, будет ограничен".



С последней фразой Лафонтена о том, что глупее Бербок политиков нет, можно и не огласиться. Особенно на фоне откровений британской министерки иностранных дел Лиз Трасс, оспорившей принадлежность к России Воронежской и Ростовской областей.



В еще сохраняющихся на Западе островках относительного благоразумия начинают с растущей тревогой оценивать свои перспективы при таком стиле руководства, когда даже крупные политические фигуры пытаются управлять, не приходя в сознание.



"Нью-Йорк таймс" пишет: "Соединенные Штаты, например, пытаются помочь положить конец украинскому конфликту через урегулирование, которое позволило бы создать суверенную Украину и какие-то отношения между Соединенными Штатами и Россией? Или США сейчас пытаются окончательно ослабить Россию? Сместилась ли цель администрации на дестабилизацию Владимира Путина или его смещение? Намерены ли США привлечь Путина к ответственности как военного преступника? Или цель состоит в том, чтобы попытаться избежать более широкой войны? И если да, то как с этим соотносятся попытки разведки США кукарекать о своих усилиях, чтобы убить больше русских и потопить один из их кораблей? Без ясности по этим вопросам Белый дом не только рискует потерять интерес американцев к поддержке украинцев, которые продолжают страдать от потери жизней и средств к существованию, но и ставит под угрозу долгосрочный мир и безопасность континентальной Европы. Недавние воинственные заявления из Вашингтона – утверждение президента Байдена о том, что г-н Путин "не может оставаться у власти", комментарий министра обороны Ллойда Остина о том, что Россия должна быть "ослаблена", и обещание спикера палаты представителей Нэнси Пелоси о том, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину "до тех пор, пока не будет одержана победа" – могут быть громкой риторикой, но они не приближают переговоры".



Примеров много. Буквально только что глава международного Олимпийского комитета Томас Бах не нашел ничего лучшего, как заявить в обоснование своего призыва отстранить спортсменов России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях: "Почему мы отреагировали на события на Украине иначе, чем на многие другие конфликты по всему миру? На это есть два ответа. Во-первых, это вопиющее нарушение олимпийского перемирия. Во-вторых, далеко идущие политические, социальные и экономические последствия делают эти события поворотным моментом в мировой истории".



Позвольте! А как быть с основополагающим принципом международного олимпийского движения "Спорт вне политики"? Спрашивать об этом у г-на Баха бесполезно! И такого на Западе сейчас с каждый днем все больше.



Путаница в мыслях и целях, безответственные призывы и необоснованные обвинения в сочетании с некомпетентностью и неспособностью видеть мир, какой он есть, – таков сегодня стандарт правящих на Западе политических кругов. Мусорный стандарт! И здесь коренится проблема, которая может стать для человечества фатальной.