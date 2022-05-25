Нестабильный Мангистау. Протесты только снятся? - Алма Бектенова

08:10 25.05.2022 Нестабильный Мангистау

В протестной Мангистауской области не так давно сменили акима. Он энергично взялся за дело, но ситуация остается напряженной.



В прошлом году в Мангистау прошло около 150 забастовок, что само по себе говорит о социальном неблагополучии. В этом году также продолжались выступления трудовых коллективов, кроме того, по животноводам области ударила засуха, есть фактор безработицы, население тревожат рост цен на продовольственные товары и дефицит питьевой воды.



Долгое эхо Декабря и Января



Мангистауская область давно стала поджигателем массовых конфликтов. Напомним, что в декабре 2011 года длительная забастовка работников нефтяной сферы переросла в крупные беспорядки в Жанаозене. Погибли 15 человек, сотни были ранены и задержаны, а последующие расследования и суды над виновными оставили множество вопросов.



В январе этого года полуостров Мангистау вновь выступил застрельщиком конфликта, который охватил всю страну и стоил жизни 230 человек. "Эти дни стали самыми трагическими в истории нашей страны. Это надо признать. За 30 лет Независимости мы выдержали немало испытаний. Но с подобной жестокостью столкнулись впервые", – так охарактеризовал события президент Касым-Жомарт Токаев.



Январские беспорядки, погрузившие Казахстан в хаос, начались в Жанаозене. Первого числа нового года протестующие против роста цен на сжиженный газ собрались возле акимата города. Зависав видеообращение, участники митинга разошлись, но уже на следующий день активисты блокировали внутренние автодороги.



К третьему января протесты перекинулись на областной центр, месторождения запада страны и другие регионы. В дело вмешались террористы, откровенные бандиты и мародеры, а к четвертому числу начались вооруженные столкновения с полицией, захваты акиматов, грабежи и убийства.



В самом Мангистау нападавшим не удалось захватить здание областной администрации и департамент МВД в Актау, хотя попытки и предпринимались. Отметим, что в правительстве быстро пошли на уступки, цены на газ были снижены, однако это лишь накалило обстановку.



Вывод очевиден: в течение десятилетий экономическая и социальная политика в регионе не отвечала нуждам населения, с гражданами не проводилось адекватной работы, что в итоге привело к трагедии. Кроме того, область со сложным, не предназначенным для проживания множества людей климатом остается перенаселенной. В том же Жанаозене, где питаются завозными продуктами и существует огромный дефицит пригодной для питья воды, продолжается миграция "в нефтянку". Нефтяная же отрасль региона, по мнению специалистов, уже близка к закату и не в состоянии вместить всех желающих.



В краю вечных забастовок



После событий января протесты в Мангистауской области отнюдь не закончились. В феврале работники месторождения Каламкас пообещали устроить забастовку, если власти не прекратят преследование их коллег после январских митингов и не выполнят другие требования.



Сотрудники ТОО "Актаукрантехсервис" и ТОО "БозашыТрансҚұрылыс" в Мангистауской области выдвинули ряд претензий к руководству страны, региона и компании "КазМунайГаз". Кроме свободы для товарищей, участники протеста требовали повысить зарплату, а также сменить собственника своих предприятий.



В "Актаукрантехсервис" желали перейти в "КазМунайГаз", а в ТОО "БозашыТрансҚұрылыс" – в ТОО "Ойл транспорт корпорейшн". Отметим, что таким "переделом собственности" в регионе занимаются многие годы, собственно, давление на администрацию области и центральные власти, иногда небезуспешное, стало привычным инструментом.



А в начале февраля на забастовку вышли работники мангистауского атомного энергокомбината, они требовали повысить им зарплаты на 100% и пересмотреть условия труда. Также 7 февраля в Жанаозене граждане вновь собрались у акимата, чтобы заставить администрацию решить проблему с безработицей. Напомним, что о социальной неустроенности мангистаусцев говорил президент Токаев, назначая акимом области Нурлана Ногаева.



Также в этом году больше месяца длилась забастовка работников "КЕЗБИ", протестовавших и в прошлом году. Как и их коллеги, сотрудники "КЕЗБИ" настаивали на увеличении заработной платы, улучшении условий труда, начислении обязательных выплат и недопущении переработок. Сами бастующие заявили в соцсетях, что их требования удовлетворили.



Собственно, забастовки работников нефтяных предприятий в Мангистау давно стали хроническими, однако прошлый год по части протестов побил все рекорды. Эксперты связывали такую вспышку с неудовлетворительной работой команды прежнего акима Серикбая Трумова, вступившего в должность в июне 2019 года. Выше уже упоминалось, что число забастовок перевалило за 150, по мнению аналитиков, это свидетельствует о ненадлежащем подборе кадров, плохой работе с инвесторами и невыстроенной социальной политике в регионе.



Например, по информации Министерства труда и социальной защиты населения, на 38 предприятиях была проведена проверка, на 19 обнаружен 161 факт диспропорции в заработной плате между казахстанскими и иностранными рабочими. Этот фактор служит одним из спусковых крючков социального протеста, как заявляли в ведомстве, за последние шесть лет почти 90% казахстанских забастовок произошло в Мангистау.



Между стачечными комитетами явно существует тесная связь, так как начатый на одном предприятии протест тут же подхватывают другие. Требования, в основном, касаются повышения зарплаты и улучшений условий труда. В прошлом году пандемия и связанные с ней материальные проблемы окончательно лишили рабочий класс лояльности. В частности, в июле сотрудники предприятия "Озенэнергосервис" пригрозили, что оставят город без электричества, если им не поднимут зарплату.



Кроме того, к протестующим из добывающего сектора присоединились медицинские работники региона. Сотрудники медицинского центра "Медикер" в Жанаозене также пожаловались на низкую заработную плату, но на забастовку не решились. Тем не менее, пресса сообщила, что их требования были удовлетворены.



У эпидемии протестов множество причин. Это, прежде всего, неумение наладить диалог, предотвратить социальный взрыв своевременной работой с собственниками предприятий, профсоюзами и коллективом. Акимат должен принимать профилактические меры, отстаивая законные требования, но при акиме Трумове он явно с этим не справлялся.



Есть и внешние факторы – закредитованность населения, иждивенческие настроения, узкий рынок труда, а также серьезный дисбаланс между экономическими возможностями региона и "перегретой" демографией. В условиях, когда нефтяная отрасль не может вместить всех желающих, а альтернативы практически нет, рост населения ведет к дальнейшему обнищанию и к бесконечным социальным взрывам. Между тем, конфликты в области чреваты трагическими последствиями для всей республики.



Груз для нового акима



В центре отлично понимают роль Мангистау – это не просто регион, пополняющий бюджет, но и катализатор конфликтов, поэтому руководить им должен человек опытный и эффективный. В сентябре прошлого года главой областной администрации был назначен Нурлан Ногаев, дважды бывший акимом западных ресурсных областей, экс-министр энергетики.



Представляя Ногаева, президент Токаев возложил на него серьезный груз. "Для того, чтобы придать развитию региона новый импульс, я назначил Нурлана Аскаровича Ногаева акимом Мангистауской области. Он опытный руководитель, который проработал не только в регионах, но и в центре в структурах республиканского уровня. Я считаю, что его опыт работы поспособствует улучшению ситуации в регионе", – сказал президент.



Кстати, во время январских событий Нурлан Ногаев не побоялся встретиться с протестующими на площади Ынтымак. Он лично объявил разъяренной толпе, что цены на газ будут снижены, а в отношении владельцев заправок начато расследование по поводу ценового сговора. Такой поступок выгодно отличает Ногаева от некоторых акимов, благополучно пересидевших бурю в укрытии.



Тем не менее, личное мужество – это еще не все, что требуется от главы столь сложного региона. Выводы пока делать рано, но перед Нурланом Ногаевым стоят сложнейшие задачи, которые еще далеки от разрешения.



Для начала спокойствию области угрожает коррупция. В феврале был заключен под стражу заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов, курировавший поставки пресловутого сжиженного газа. "Ниязов задержан в рамках досудебного расследования по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями", – заявили в департаменте экономических расследований. Позже информация о задержании Ниязова появилась в Telegram-канале Агентства по финмониторингу. "Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержан заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов, в рамках досудебного расследования по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями повлекшие тяжкие последствия", – говорилось в сообщении. Впрочем, буквально на днях стало известно, что Ниязов вернулся на работу в акимат.



А в мае этого года Антикор выявил факты незаконной предпринимательской деятельности со стороны областных директоров школ и колледжей. Нарушители были оштрафованы.



Отметим, что еще в декабре 2020 года махинации с газом требовали внимания исполнительной власти. Тогда Антикоррупционная служба провела обыски у замакима области Алихана Краубаева. Ранее некоторые СМИ сообщили: "есть вероятность, что первый замакима Мангистауской области Алихан Краубаев причастен к незаконным манипуляциям с сжиженным газом". Но аким Серикбай Трумов заявил, что он не в курсе ситуации со своим заместителем и газовыми аферами.



В 2020 году также попалась на взятке заместитель руководителя департамента труда и соцзащиты Мангистауской области. В октябре же было начато расследование в отношении руководства ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог" аппарата акима Мунайлинского района по факту получения взятки в размере 1 млн тенге. Взятка, по словам правоохранителей, была получена за оказание покровительства при строительстве внутрипоселковых дорог в Мунайлинском районе. Стройка велась в рамках государственной программы Дорожная карта занятости – 2020 и неоднократно критиковалась различными ведомствами и жителями.



А в августе 2021 года чиновники похитили более 200 млн тенге, выделенных на строительство водоочистного сооружения в Мангистауской области. Проблема нехватки в регионе питьевой воды стала настолько острой, что ее детально разбирал президент Токаев, о чем расскажем ниже.



Кампания же по вакцинации от коронавируса в области была фактически провалена. Мангистау по числу привитых граждан занимал последнее место в республике, к августу прошлого года оба компонента вакцины получили лишь 25% от подлежащего населения. Здесь тоже сказывается игнорирование социальной обстановки и санитарной безграмотности.



Будут ли вода и работа?



Ради представления Нурлана Ногаева президент Токаев посетил Актау, где дал подробные поручения по выводу области из кризиса. На сегодня опасную протестность порождает безработица, рост цен, отсутствие элементарных благ вроде чистой пресной воды.



"С начала года в области зафиксировано 150 трудовых конфликтов. Все возникающие споры должны решаться исключительно в рамках закона. В Жанаозене необходимо создать постоянно действующий межведомственный штаб с активным вовлечением в его работу государственных органов и фонда "Самрук-Казына". Штаб нужен для принятия оперативных решений и формирования тесных контактов с гражданами", – заявил президент. Судя по последним событиям, трудовые конфликты далеки от завершения, и никто не даст гарантию, что в спешке удовлетворенные требования не будут предъявлены вновь.



Также велика проблема безработицы. По словам президента Токаева, зачастую подрядчики привлекают трудовые ресурсы из других регионов, тогда как местные кадры остаются невостребованными и нуждаются в работе. Президент поручил акимату и фонду "Самрук-Казына" уделить первостепенное внимание обеспечению рабочими местами жителей региона.



Отметим, что даже по данным Бюро национальной статистики Мангистауская область занимает второе место в антирейтинге бедности регионов, уступая лишь Туркестану. На конец апреля этого года в области зарегистрировано 17 тысяч безработных, количество граждан, имеющих доход ниже прожиточного минимума, составляет 8,6%. Нет нужды подчеркивать, что реальные цифры гораздо выше. При этом очередь в службах занятости движется крайне медленно, рабочих мест не хватает, кроме того, все хотят трудиться в нефтянке, а ее лучшие годы позади.



Безусловно, острейшая диспропорция кадровых ресурсов досталась акиму Ногаеву в наследство от десятилетий наплевательского отношения к демографии. За последние 20 лет число жителей того же Жанаозена увеличилось с 60 тысяч до 160 тысяч. Число жителей области с 350 тысяч до 730 тысяч.



Бедный водой и аграрными ресурсами полуостров, освоенный при Союзе для вахтового метода и его обслуживания, просто не в состоянии прокормить такую прорву народу. Не забудем также, что в будущем, когда основные месторождения области будут окончательно исчерпаны, регион окажется в ситуации социальной катастрофы. Решить задачу коренным образом можно лишь ценой астрономических вложений, так что акиму Ногаеву остается латать самые вопиющие прорехи, и пока это получается не очень заметно.



Необходимо развивать новые месторождения, вкладываться в несырьевой сектор, холить и лелеять МСБ, заниматься развитием туризма, эти поручения президента Токаева еще в стадии выполнения.



Президент также поручил новому руководителю заняться уровнем инфляции и ростом цен на продовольствие. "Почти 80% продуктов питания импортируется. При этом дефицит емкости овощехранилищ достигает 50 тысяч тонн, что является самым высоким значением по стране. Проблему необходимо решать в приоритетном порядке. Соответствующие механизмы для этого имеются – правительством разработана Дорожная карта по строительству овощехранилищ. Для сдерживания роста цен на продукты питания нужно создавать цивилизованные торговые площадки с широким доступом к сельхозпродукции. Поручаю акимату обеспечить строительство коммунального и оптового рынков в Актау", – заявил президент.



Остается лишь добавить, что несмотря на показательную ловлю владельцев торговых точек "за ценник", еще ни одному акимату страны не удалось обуздать цены на еду.



Назначая Нурлана Ногаева, президент много говорил о жесточайшем дефиците пригодной для питья воды. "В своем Послании я поручил построить опреснительный завод в поселке Кендерли. Правительство совместно с фондом "Самрук-Казына" должно до конца 2024 года запустить завод. Не решена проблема с обеспечением доступа к качественной питьевой воде в сельской местности. В области 12 сел, или 20% от общего количества сельских населенных пунктов, не обеспечены питьевой водой. В этом году планируется обеспечить питьевой водой только четыре села. Это очень низкие темпы. Поручаю акимату региона до конца следующего года обеспечить питьевой водой все 12 сел", – отметил президент.



Касым-Жомарт Токаев также подверг критике затягивание чиновниками проекта по увеличению мощности опреснительного завода "Каспий" и рост его стоимости. Президент дал поручение до конца нынешнего года завершить проект. Говорил президент и о засухе, во многом ставшей рукотворной, так как выделенные под пастбища земли используются не полностью, в результате чего гибнет скот. Необходимо пересмотреть всю животноводческую стратегию, организовать закуп кормов, иначе падеж скота повторится этим летом, таков вывод экспертов.



Что же касается пресной воды, то радоваться можно будет только в том случае, если завод "Каспий" реально увеличит мощности. Пока же это вечная сказка Мангистау, поскольку акимы меняются, а планы по наращиванию мощности "Каспия" остаются. Дефицит воды тем временем растет, так как предыдущие акимы бездумно давали разрешения на строительство отелей и элитных комплексов, активно ее потребляющих. Между тем, по прогнозам самого акимата, с учетом роста населения и промышленных предприятий к 2025 году этот дефицит может достигнуть почти 95 тысяч кубов в сутки, тогда как сегодня он составляет около 50 тысяч кубов.



В нынешнем мае полуостров посетил премьер-министр Алихан Смаилов, которому, помимо прочего, доложили о том, что модернизация "Каспия" находится в процессе. Остается надеяться на выполнение обещаний увеличить мощность завода до опреснения 40 тысяч кубов воды в сутки.



Задачи множатся



Нужно сказать, что аким Ногаев активно включился в работу. В этом году он устроил множество разносов подчиненным. Например, досталось градостроительному департаменту и застройщикам, так как хаотичное возведение жилых и офисных комплексов приобрело невиданный размах. Такие нарушения возможны лишь с попустительства ответственных лиц, считает аким.



"Население сигнализирует нам о слишком плотной застройке в отдельных микрорайонах города. От жителей поступает большое количество жалоб на отсутствие школ и детских садов в новых микрорайонах. Куда жильцы будут водить детей? Я понимаю ваше естественное желание заработать, но так ведь нельзя. О чем вы думали, когда возводили эти дома? Хаотичная городская застройка – это прежде всего неуважение к населению. Есть информация о том, что некоторые объекты возводятся без проектно-сметной документации. Зачем тогда нужен генплан, если дома возводят, где хотят? Все строительство должно вестись в рамках действующего законодательства", – возмутился глава региона.



В ноябре же 2021 года местный Антимонопольный департамент обнаружил в действиях акимата нарушение законодательства, а в нынешнем феврале неприятный сюрприз акиму преподнесли многодетные матери, давно ставшие мощным рычагом давления на госорганы. Явившись в администрацию, женщины требовали приватизации льготного арендного жилья и пытались перекрыть дорогу. Акимат, разумеется, ответил отказом, но разбираться с бездомными все равно придется.



Точно также новому акиму придется разбираться с бесконечными трудовыми спорами, предотвращать попытки вновь превратить регион в ту искру, из-за которой заполыхает вся страна. Вмешательства требуют и проблемы экологии, в частности, ситуация с радиоактивным хвостохранилищем Кошкар-Ата, чья рекультивация, как сообщают источники, сейчас приостановлена. Словом, нужны действенные, быстрые меры по стабилизации обстановки в регионе. Нынешнее лето и осень, вероятней всего, станут для акима Мангистау определяющими.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Бектенова Алма

25.05.2022 Источник - turanpress.kz

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