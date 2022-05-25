Байден-разрушитель, - Николай Кузьмин

08:13 25.05.2022 Байден-разрушитель

Дональд Трамп предупреждал, что Джо Байден будет разрушителем американского величия. Разрушить всю Америку у него, конечно, вряд ли получится. Но надо признать, что он пытается.



Недавний социологический опрос показал, что в мае рейтинг одобрения президента Джо Байдена упал до самого низкого уровня за время его президентства, а среди членов его собственной Демократической партии нарастает пессимизм. Согласно опросу Центра общественных исследований Associated Press-NORC, только 39% взрослого населения США одобряют работу Байдена на посту президента. Только около 2 из 10 опрошенных сказали, что США движутся в правильном направлении или экономика находится в хорошем состоянии, по сравнению с примерно 3 из 10 месяцем ранее. Причем пессимизм вырос не только среди республиканцев, но и среди демократов: только 33% опрошенных в президентской партии заявили, что страна движется в правильном направлении по сравнению с 49% в апреле.



Эти данные отражают растущее чувство раздражения в стране, сталкивающейся с каскадом проблем, начиная от инфляции, насилия с применением огнестрельного оружия и внезапной нехватки детского питания до никак не кончающейся пандемии. По данным Института Гэллапа, доля американцев, оценивающих свою финансовую ситуацию как хорошую, снизилось с 57% в прошлом году до 46% в этом, зато доля тех, кто считает ее плохой, выросла с 9% до 16%. Байден пытается убедить своих граждан, что в росте цен виноват Путин. Но большинство американцев уверено, что виноват он сам и его администрация.



В 1972 году 29-летный Джо Байден стал самым молодым сенатором США. Сегодня он самый старый президент в истории страны. Все больше людей начинают сомневаться в том, что глава Белого дома вообще понимает, что он делает. Когда он заявил, что 200 миллионов американцев умерли от коронавируса, это можно было считать оговоркой. Но наверняка многие стали спрашивать себя, что в голове у человека, который называет Камалу Харрис президентом, и кем он в этот момент считает себя. И вспоминать заодно, как он во время избирательной кампании говорил, что баллотируется в сенаторы. И как в апреле он пытался пожать руку невидимому другу. А если кто забыл, так ведущий Fox News Такер Карлсон всегда напомнит. Причем не только про забавные оговорки, но и про его младшего сына, с которым связано немало скандальных историй. Хантер Байден был уволен из военно-морских сил США за употребление наркотиков. Позднее, когда сам Джо Байден в должности вице-президента США курировал Украину, Хантер входил в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma. Там он получал зарплату до 50 тыс. долларов в месяц, а также миллионы долларов за "консультации", в том числе от Елены Батуриной. Байден-старший покрывал своего сына, в частности, потребовал от властей Украины уволить генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал деятельность Burisma.



Джо Байден был фактически выбран в президенты небелой Америкой, поэтому все национальные меньшинства были вправе ожидать изменений к лучшему в своей жизни. Все оказалось совсем не так. Проведенное социологической компанией PewResearchисследование социального самочувствия американцев азиатского происхождения показало, что каждый пятый постоянно испытывает страх перед нападением из-за его расы или этнической принадлежности, а 51% испытывают этот страх периодически. 63% опрошенных заявили, что наблюдают рост насилия в отношении азиатов в США. То, что у вице-президента Камалы Харрис тамильские корни, да и вообще представленность азиатов в вашингтонской администрации на высоком уровне, ощущения безопасности не добавляет. И даже недавнее провозглашение Белым домом мая месяцем наследия американских азиатов и гавайцев ситуацию не улучшило.



В этом же исследовании отмечалось, что 32% чернокожих боятся нападения, обусловленного их расой. Как вскоре выяснилось, у них были все основания опасаться за свою жизнь. 14 мая, всего через пять дней после того, как PewResearchопубликовала свое исследование, в городе Буффало 18-летный американец расстрелял десятерых посетителей торгового центра, выбирая чернокожих. В сети он оставил своего рода манифест, в котором объяснял, что это была акция защиты белого населения перед угрозой его вытеснения другими народами. То, что теория "великого замещения" пользуется популярностью у белых, показывает, что и они тоже боятся за свое будущее. Байден и Демократическая партия увеличивали расходы на социальную поддержку американцев, но бедных в стране становится больше; представленность разных этнических групп в администрации выросла, но сами эти группы живут в страхе за свою жизнь. Страна погружается в кризис.



Впрочем, что там страна! В кризис погружается и родная Демократическая партия. Сказать, что это именно Байден привел ее к кризису, было бы, конечно, сильным преувеличением. Он вряд ли кого-то куда-то вообще способен вести, чаще его самого ведут. Тем не менее, в конгрессе разгорается конфликт между умеренными, традиционными демократами во главе с Чаком Шумером и радикалами. Во главе радикалов стоит так называемый Squad, "банда четырех" конгресс-дам в составе палестинки Рашиды Тлаиб, сомалийской мусульманки Ильхан Омар (про них мы уже писали), чернокожей Аяны Пресли и ультралевой пуэрториканки Александрии Окасио-Кортес. И сам "сонный Джо" при этом смотрится как лидер не очень убедительно.



В результате, по оценкам Института Гэллапа, в течение 2021 года политические симпатии американцев существенно изменились. Если в начале прошлого года 49% опрошенных поддерживали демократов и лишь 40% – республиканцев, то к концу года республиканцы набрали семь пунктов (47%), а демократы столько же потеряли (42%). А впереди – выборы в Конгресс, и Республиканская партия жаждет реванша.



Но есть кое-что похуже инфляции, войны на Украине и партийного кризиса. Это конфликт с Илоном Маском. Байден не приглашает Маска на встречи в Белый дом, посвященные производству электромобилей. В ходе этих встреч он говорит о том, что Форд и Дженерал Моторс – ведущие производители электрокаров, хотя Тесла продает почти в двадцать раз больше автомобилей, чем обе эти компании вместе взятые. А Маск в ответ пишет в Твиттере язвительные комментарии, называя Байдена то куклой в человеческом обличье, то пустым костюмом, который способен лишь читать телесуфлер. А совсем недавно стал говорить, что на выборах будет голосовать за республиканцев. И это серьезно, если учесть, что у Илона Маска много сторонников и поклонников, куда более последовательных и фанатичных, чем у Байдена или Трампа.



Сначала Маск перенес офис своей компании из демократической Калифорнии в республиканский Техас. Потом сообщил о покупке Twitter, добавив, что намерен вернуть свободу слова и что он противник цензуры. Это заявление вызвало серьезную озабоченность у демократов, которые восприняли это как указание на то, что он откроет доступ в Twitter Трампу и его сторонникам, которые были "забанены" вскоре после захвата Капитолия протестующими против фальсификации выборов 6 января 2021 годы. Демократы пытаются ввести ограничения на деятельность всех социальных сетей, однако, по мнению экспертов, они вряд ли смогут помешать заключению этой сделки. В Министерстве внутренней безопасности была создана рабочая группа под названием "Совет по противодействию дезинформации", которую сразу же стали сравнивать с "Министерством правды" из романа Оруэлла "1984".



Что касается внешней политики, то она во многом продолжила курс Дональда Трампа. Только у Трампа конечной целью разрушения сложившихся правил, норм и блоков было создание на их месте новых, более выгодных для США, а для Джо Байдена это просто конфликт с Россией и Китаем, опирающийся больше на идеологические установки и либеральные ценности, чем на интересы Америки.



Команда Байдена была частично составлена из хорошо знакомых ему по работе в администрации Барака Обамы профессионалов: Тони Блинкен, Джейк Салливан, Виктория Нуланд, Джен Псаки, Джон Керри. Другая часть команды была укомплектована людьми, призванными демонстрировать биоразнообразие – профессиональными символами цветов и гендеров.



В их рядах министр обороны Ллойд Остин, торговый представитель США Кэтрин Тай и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Побывавшая не так давно у нас в гостях заместитель госсекретаря Узра Зея тоже сделала свои первые по карьерной лестнице при Обаме, однако взлет произошел уже при Байдене. Обе части команды спаяны антитрамповским реваншизмом, но при этом разбиты на кланы, между которыми идет постоянная грызня.



Еще год назад, когда Байден планировал проведение "саммита за демократию", американские эксперты предупреждали: в мире, который необратимым образом глобализирован и взаимозависим, противостояние угрозам национальной безопасности не должно подразумевать создания новых идеологических линий разлома. Тем не менее, саммит в декабре 2021 года состоялся, и на нем США разделили весь мир на тех, кто "с нами" и тех, кто "против нас". Россия и Китай оказались в лагере врагов. Казахстан, да и вся Центральная Азия, тоже.



Курс Си Цзиньпина на повышение статуса Китая в глобальной иерархии воспринимается в Вашингтоне как вызов своему геополитическому доминированию. Реализуемая Белым домом стратегия сдерживания Пекина носит комплексный и многоуровневый характер. Она включает в себя меры экономического воздействия, усиление военного присутствия США в ключевых регионах, формирование военно-политических и торговых блоков антикитайской направленности.



Институты глобального управления работают по-разному. СБ ООН стал площадкой взаимных обвинений, причем договориться о чем-то члены "пятерки" не могут, десять непостоянных членов Совета оказались в состоянии статистов. Форум Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) на встрече министров торговли в Бангкоке 22 мая ожидаемо не смог согласовать итоговое заявление. Представители США, Канады, Австралии и Новой Зеландии покинули зал во время выступления российского министра, а российская делегация – во время выступления американского представителя.



Зато у БРИКС на фоне консенсуса по ключевым вопросам намечается расширение. На прошедшей 21 мая виртуальной встрече министров иностранных дел все стороны согласились с тем, что принятие новых членов усилит организацию и будет способствовать стабильности в сегодняшнем нестабильном мире. Прошли также онлайн-консультации в формате "БРИКС Плюс" с участием министров иностранных дел из Аргентины, Египта, Индонезии, Казахстана, Нигерии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Сенегала и Таиланда. По мнению китайской стороны, приоритет следует отдавать членам группы G20. Наиболее вероятным кандидатом считается Индонезия, которая в этом году председательствует в "большой двадцатке".



23 мая в ходе своего визита в Токио, президент Байден запустил Индо-тихоокеанскую программу экономического процветания (IPEF) с дюжиной первоначальных партнеров: Австралией, Брунеем, Индией, Индонезией, Японией, Республикой Корея, Малайзией, Новой Зеландией, Филиппинами, Сингапуром, Таиландом, Вьетнамом. Как отмечается на сайте Белого дома, участники IPEF совместно представляют 40% мирового ВВП. Не совсем понятно, как этот потенциал будет реализован, особенно с учетом того, что все эти страны, кроме Индии и США, являются членами Всестороннего регионального экономического партнерства, куда входит также и Китай.



Выстраивание антикитайских блоков сопровождалось традиционными "байданизмами". На встрече с журналистами в Токио Байден заявил, уже не в первый раз, что США будут защищать Тайвань в случае вторжения Китая. Точно такой случай произошел и в октябре прошлого года. Однако формально Соединенные Штаты обязаны только помогать Тайваню защищаться, особенно путем продажи оружия. Представители Белого дома в таких случаях уже перестали объясняться, просто повторяют стандартную формулу "в политике США нет никаких изменений".



Между тем, Байдену напоминали о том, сегодняшний расклад сил радикально отличается от того, который существовал во времена встреч тогда еще сенатора Джо Байдена с Андреем Громыко. Сегодня нельзя применять ту же самую стратегию сдерживания в отношении Китая, равного по экономике США, какую когда-то применяли в отношении СССР. На днях Ричард Хаас, президент Совета по международным отношениям, опубликовал статью, в которой указал на то, что война войной, но разрушать абсолютно все контакты с Россией не следует. Увы, президент США уже не способен к анализу и принятию решений, он просто читает то, что нему подсказывает телесуфлер. И он, как ни странно, подсказывает ему, что надо выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах в 2024 году. Значит, не все еще разрушено, впереди много работы.



Автор:

Кузьмин Николай

25.05.2022 Источник - фонд стратегической культуры

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