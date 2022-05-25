Армия Z взломала Светлодарский вал укров

09:19 25.05.2022

В ЛНР заявили о взломе обороны ВСУ на Светлодарской дуге



Взломана оборона украинских силовиков на Донбассе, в частности, на Светлодарской дуге, сообщил посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.



"Украинская оборона сыплется... В Горском – котел уже закрылся. Идет активный штурм Горского и Золотого. Продвижение миротворческих сил происходит в сторону Малорязанцево, Волчеяровки", – написал он в своем Telegram-канале.



При этом Мирошник добавил, что часть стратегической трассы Лисичанск-Артемовск (Донецкая область) под полным огневым контролем союзных сил.



Также, по его словам, перемещение по нему украинских формирований практически невозможно. "Предпринимаются попытки перемещения только мелкими группами и по полям. Попадают под огонь союзных сил и уничтожаются. Ни ротация живой силы, ни подвоз боекомплекта и снабжения в Северодонецк и Лисичанск практически невозможны", – отметил посол.



Мирошник проинформировал, что "после взлома" Светлодарской дуги и взятия под контроль ряда населенных пунктов союзными войсками "некогда монолитная оборона украинских формирований посыпалась".



Ранее глава подконтрольной Киеву Луганской администрации Сергей Гайдай признал, что ситуация на Луганщине близка к критической – российские войска наступают по всем направлениям одновременно. По его словам, российские силы "атакуют Северодонецкое направление, в Горной громаде со стороны Золотого и Катериновки, возле Попасной со стороны Камышевахи, и Луганскую Чернобаевку – Белогоровку".



Напомним, российские войска в Донбассе осуществили прорыв целых участков очень символических рубежей, началось образование "малых котлов" окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. Украина несет катастрофические потери.



25 мая 2022,

Александра Юдина