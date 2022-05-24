Германия списывает Кыргызстану долг в €15 млн. На каких условиях?

09:56 25.05.2022

Министр финансов КР Алмаз Бакетаев и руководитель проекта Германского Банка Развития Ясин Бен Саид



Tazabek - Германия списывает Кыргызстану долг в €14,9 млн, но при условии, что правительство страны направит деньги на ипотечное кредитование граждан с низкими доходами. Соответствующее соглашение о конверсии подписали сегодня, 24 мая, министр финансов КР Алмаз Бакетаев и руководитель проекта Германского Банка Развития (KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau) Ясин Бен Саид.



"То, что мы подписали договор - плод хорошей совместной работы, начавшейся еще в 2017 году. На данный момент это соглашение очень важно для нашей страны. Конверсия облегчает обслуживания нашего вторичного бюджета, который идет на обеспечение населения жильем. Мы также создали условия для наших социальных работников и увеличили им зарплаты. Теперь они как раз таки могут использовать средства для приобретения жилья. Это системный подход в наших реалиях", - поделился министр финансов.



По его словам, в ближайшее время Минфин выделит около €9 млн Государственной ипотекой компании (ГИК).



"Как вы заметили, последние 3-4 года Кыргызстан очень активно работает по линии ГИК. Благодаря этому мы поставили данный проект одним из приоритетов" - добавил А.Бакетаев.