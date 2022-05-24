Новые нормы права в "Новом Казахстане", - М.Башимов (на правах бреда)

10:31 25.05.2022 Новые нормы права в "Новом Казахстане"

О том, чем отличается Конституционный суд от Конституционного совета, и какие изменения ожидают правовую систему республики рассказывает директор Экспертного института Европейского права и прав человека, член рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Марат Башимов.



– Насколько актуальны для общества грядущие поправки в Конституцию? Какая идея лежит в их основе?



– Справедливость и равенство – вот ориентиры "Нового Казахстана" и "Второй Республики". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу акцентировал внимание на идее верховенства Конституции, защите и строгом соблюдении ее принципов, приоритете прав человека и гражданина.



Все инициативы президента по внесению изменений в Конституцию своевременны и актуальны. Их ждет общество, они дают надежду на будущее. Концепция "слышащего государства" направлена на построение "справедливого общества и эффективного государства", на деле начала реализовывать забытые всеми основные принципы Конституции, такие как "равенство, справедливость, приоритет прав человека". К тому же два года страшного коронавируса изменили сознание народа. Люди обостренно стали воспринимать любые факты коррупции и несправедливости, начали больше ценить свою жизнь и свободу.



Январские события подтолкнули к понимаю того, что без коренных изменений в Конституцию нового Казахстана, будущего не будет. Поэтому весь пакет предложенных конституционных изменений, который скоро станет реальностью и ради которого будем голосовать на референдуме, должен коренным образом изменить политико-правовое пространство и усилить эффективность защиты конституционных прав граждан.



– Какие основные конституционные изменения можно перечислить?



– Самое главное, в Конституции есть доктрина естественных прав человека и весь перечень норм международных пактов в области прав человека.



Заработают новые эффективные правозащитные институты, как во всем мире, такие как Конституционный суд с правом обращений туда уполномоченного по правам человека и генерального прокурора, заработает система выборов граждан, которые не принадлежат к политическим партиям, будет отчет перед парламентом таких контрольных финансовых органов, как Высшая аудиторская палата, наконец-то будет прозрачно и честно проводиться отбор судей через Высший судебный совет.



Это постепенный переход к реальной президентско-парламентской форме правления и уход от так называемой "суперпрезидентской" системы управления, ориентированной на сверхконцентрацию полномочий, не способной консолидировать гражданское общество с его многообразием взглядов и убеждений.



Отсюда и необходимость укрепить роль парламента, который должен эффективно осуществлять контроль в любой сфере – бюджетной, в правоохранительной, в области прав человека.



Важным аспектом стало провозглашение принципа невмешательства партий в деятельность государства, политическая нейтральность президента.



В проекте конституционных изменений четно сформулировано положение о законодательном запрете на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе для ближайших родственников президента. Ведь не зря в Послании глава государства прямо указал, что "сегодня для всего общества стало очевидно, что именно монополизация политической и экономической деятельности сыграла едва ли не самую главную роль в произошедших январских событиях. Но важный урок "Трагического января" состоит и в том, что концентрация полномочий в руках высшего должностного лица в государстве неоправданно усиливает влияние приближенных к нему лиц и финансово-олигархических групп. И они воспринимают государство как личную вотчину. Непотизм, в какой бы стране он ни был, неизбежно приводит к отрицательной кадровой селекции, становится благодатной почвой для расцвета коррупции".



Последовательно сокращая полномочия президента, реформы значительно укрепляют роль парламента и тем самым повышают институциональную устойчивость государства.



Исключаются из Конституции все нормы, касающиеся полномочий первого президента. Соответственно, конституционный закон о первом президенте – Елбасы будет поставлен на утрату.



Будет принят конституционный закон о работе омбудсмена (уполномоченного по правам человека), что усилит его роль в защите прав простых граждан. Это будет соответствовать требованиям Генеральной ассамблеи ООН, ее Парижским принципам по деятельности правозащитных организаций.



Этих конституционных изменений ждет общество, осталось немного времени, когда они усилят эффективность защиты конституционных прав наших граждан. Наше государство и дальше намерено двигаться в сторону построения "справедливого общества и эффективного государства", к реальному "Новому Казахстану".



– В чем отличие Конституционного совета от Конституционного суда?



– Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана справедливо и объективно указал, что: "Конституция имеет высшую юридическую силу и является основой всей правовой системы страны. Но нередки случаи, когда сложно дать однозначный ответ, соответствуют ли ее положениям определенные законодательные акты или решения. В Казахстане толкование различных правовых норм дает Конституционный совет. Однако граждане лишены возможности напрямую обращаться к нему за разъяснениями. В то же время в большинстве стран мира действует такой институт, как Конституционный суд, куда каждый может направлять соответствующие запросы. На заре независимости данный орган существовал и в Казахстане. Эксперты сходятся во мнении, что его деятельность более эффективно обеспечивает соблюдение положений Основного закона. Учитывая эти обстоятельства, предлагаю учредить Конституционный суд. Следует также наделить генерального прокурора и уполномоченного по правам человека правом обращаться в Конституционный суд. Уверен, эти инициативы станут важным шагом в построении справедливого и правового государства, институционально усилят систему сдержек и противовесов, защиту конституционных прав граждан".



Был изучен большой международный опыт. Было много споров о том, как будут назначаться судьи Конституционного суда. Остановились на том, что статью 71 Конституции изложили а такой формулировке: Конституционныйсуд Республики Казахстан состоит из одиннадцати судей, включая председателя, полномочия которых длятся шесть лет. Одно и то же лицо не может быть назначено судьей Конституционного суда более двух раз подряд. Председатель Конституционного суда назначается президентом республики с согласия Сената. Четверо судей Конституционного суда назначаются президентом республики, по трое судей Конституционного суда назначаются соответственно Сенатом и Мажилисом. Заместитель председателя Конституционного суда назначается президентом республики по представлению председателя Конституционного суда из числа судей Конституционного суда.



В статью 72 Конституции как раз и добавили правовые нормы, отличающие Конституционный совет от Конституционного суда. Теперь Конституционный суд по обращениям граждан рассматривает на соответствие Конституции республики нормативные правовые акты, непосредственно затрагивающие права и свободы, закрепленные Конституцией. Порядок и условия обращения граждан в Конституционный суд определяются конституционным законом. Конституционный суд по обращениям генерального прокурора рассматривает вопросы, указанные в подпунктах 3) и 4) пункта 1 настоящей статьи, а также нормативные правовые акты республики Казахстан на их соответствие Конституции. Конституционный суд по обращениям уполномоченного по правам человека рассматривает на соответствие Конституции нормативные правовые акты, затрагивающие закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина.



Мною поддерживалась позиция, чтобы как в других странах судьи назначались Сенатом по представлению Президента, поскольку назначение через Парламент приводило к непотизму, неразборчивости, лоббизму, коррупции. При выборах судей Верховного суда мы не отдаем их на откуп политизованному Мажилису, а исходим из принципа ответственности, только глава государства предлагает судей ВС. Администрация президента серьезно, ответственно, с пониманием государственных задач относится к отбору кадров, а 27-семилетняя история назначения в Конституционный совет показала, в целом, что процедура превратилась в непотизм, назначение по знакомству, лоббирование и т.д. Назначения через парламент показывают, что проходили иногда далекие от конституционного права люди.



– Какие еще были нюансы в обсуждении назначения судей Конституционного суда?



– В поддержку назначения президентом были и теоретические аспекты. Статья 40 Конституции устанавливает, что президент республики – символ и гарант единства народа и государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Именно эти функции и определяют, что именно президент предлагает кандидатуры судей Верховного суда, а теперь должен предлагать и судей Конституционного суда. У обеих структур должен быть схожий механизм назначения, исходя из следующей нормы: "Президент республики обеспечивает согласованное функционирование всех ветвей государственной власти и ответственность органов власти перед народом" – и имеет полное право предлагать, как и членов Верховного суда, как указано в статье 55 Конституции, так и судей Конституционного суда. Но это моя частная точка зрения.



Мною предлагались важные нормы, акцентирующие внимание на квалификационных требованиях, касающихся не только квалификации, но, прежде всего, моральных качеств. Предлагалось в п.1 статьи 71 Конституции включить четкие нормы по требованиям к судьям Конституционного суда, как в конституциях других стран. Такая практика распространена в Украине, Литве, Польше, Узбекистане Азербайджане. К примеру, статья 148 Конституции Украины устанавливает, что судьей Конституционного суда Украины может быть гражданин Украины, владеющий государственным языком, в день назначения достигший сорока лет, имеющий высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее пятнадцати лет, высокие моральные качества, являющийся юристом с признанным авторитетом. Статья 103 Конституции Литвы гласит, что судьями Конституционного суда могут назначаться граждане Литовской республики, имеющие безукоризненную репутацию, высшее юридическое образование и стаж юридической или научно-педагогической работы по специальности юриста не менее 10 лет.



Поэтому мною предлагалось изложить в Конституции в такой формулировке, но она не прошла: "Конституционный суд республики Казахстан состоит из судей, полномочия которых длятся шесть лет. Судьей Конституционного суда может быть гражданин Казахстана, достигший в день назначения сорока лет, имеющий высшее юридическое образование, высокие моральные качества и являющийся юристом с признанным авторитетом, признанной высокой квалификацией в области конституционного права, а также имеющий стаж профессиональной деятельности не менее 10 лет". Поскольку беспринципных юристов у нас хватает, а в такие органы надо брать именно тех, кто не боится и честно будет стоять на охране норм Конституции.



С приходом к власти Президента Касым-Жомарта Токаева кардинально поменялись подходы, государственная политика акцентируется на построении "справедливого общества и эффективного государства", "Нового Казахстана" с новым лицом и "Второй Республики".



Во главе угла – права граждан, общественные интересы. И это соответствует тем конституционным изменениям, которые провозгласил Касым-Жомарт Токаев и за которые мы с вами придем голосовать на референдуме 5 июня.



Автор:

Бектенова Алма

24.05.2022 Источник - turanpress.kz

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