Сорос кликушествует Третью мировую войну из-за украинского кризиса, - "МК"

10:46 25.05.2022

Одиозный финансист обрушился на Россию, Китай и Ангелу Меркель



Конфликт на Украине может стать началом "третьей мировой войны", прогнозирует американский финансист Джордж Сорос, имеющий репутацию не только филантропа и финансового спекулянта, но и "серого кардинала цветных революций".



Украинский кризис грозит стать "началом третьей мировой войны", которая может означать конец цивилизации, предупредил, выступая перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе Джордж Сорос.



Как сообщает The Guardian, 91-летний американский финансист обрушился с яростной атакой на лидеров России и Китая и предупредил, что мировая экономика движется к депрессии.



Сорос, который стал фигурой, ненавидимой в среде крайне правых в США, заодно подверг резкой критике бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель за заигрывание с Москвой и Пекином.



Поскольку настроение в Давосе и без того унылое из-за конфликта на Украине, Сорос поднял мрачную риторику до новых высот, отмечает The Guardian.



Конфликт на Украине произошел не на пустом месте, заявил Сорос: "Мир все больше вовлекается в борьбу между двумя диаметрально противоположными друг другу системами управления: открытым обществом и закрытым обществом".



91-летний бывший владелец хедж-фонда сказал, что после терактов 11 сентября в США в 2001 году волна начала поворачиваться против открытых обществ. "Репрессивные режимы сейчас на подъеме, а открытые общества находятся в осаде". По словам Сороса, "наибольшую угрозу открытому обществу" сегодня представляют Китай и Россия .



Как пишет The Guardian, Джордж Сорос, возглавивший спекулятивную финансовую атаку, которая вытеснила фунт из европейского валютного механизма 30 лет назад, сказал, что Европа хорошо отреагировала на кризис, вызванный событиями на Украине: "Потребуется много времени, чтобы проработать детали, но Европа, кажется, движется в правильном направлении".



При этом Сорос добавил: "Но зависимость Европы от российского ископаемого топлива остается чрезмерной, в основном из-за меркантилистской политики, проводимой бывшим канцлером Ангелой Меркель. Она заключила специальные сделки с Россией на поставку газа и сделала Китай крупнейшим экспортным рынком Германии. Это сделало Германию самой эффективной экономикой в ​​Европе, но теперь за это приходится платить высокую цену. Экономика Германии нуждается в переориентации. И это займет много времени".



Сорос обрушился с особой критикой на китайского лидера Си Цзиньпина: "Си скрывает преступную тайну. Он никогда не говорил китайцам, что они были привиты вакциной, разработанной для исходного уханьского варианта и обеспечивающей очень слабую защиту от новых вариантов".



По словам Сороса, что Си не смог "раскрыться", потому что его карьера переживала сложный момент. "Его второй срок полномочий истекает осенью 2022 года, и он хочет быть назначенным на беспрецедентный третий срок, что в конечном итоге сделает его правителем на всю жизнь".



Карантин Китая для борьбы с Covid-19 подтолкнул экономику к свободному падению, но Си не смог признать свою ошибку, утверждал Сорос.



"Вдобавок к кризису недвижимости ущерб будет настолько велик, что затронет мировую экономику, – предрекает финансист. С нарушением цепочек поставок глобальная инфляция может превратиться в глобальную депрессию".



Вопреки общим ожиданиям, Си может не получить свой желанный третий срок из-за допущенных им ошибок, предсказал Сорос.



Андрей Яшлавский

25 мая 22