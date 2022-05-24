Путин пошел на южный прорыв торговой блокады России. Прорубить "окно", - "МК"

11:25 25.05.2022

Владимир Путин призвал форсировать строительство новых транспортных коридоров, которые должны обеспечить прорыв торговой блокады, объявленной РФ западными странами после начала боевых действий на Украине. "В новых условиях экономика России обязательно будет открытой", - подчеркнул он, отметив, что логистические маршруты должны быть перенаправлены в сторону предсказуемых партнеров. Особые надежды в Кремле возлагают на коридор "Север–Юг", идущий из портов Каспия в Азербайджан, Иран и Индию, который должен стать альтернативой закрытому "окну" в Европу.



Слом логистических цепочек оказался чуть ли не главным фактором роста цен, с которым Россия столкнулась на волне объявленных Западом санкций. Стоимость доставки из-за закрытия привычных транспортных коридоров выросла в 2,5–3 раза - это привело к подорожанию товаров примерно на 20–30% и нивелировало эффект от укрепления рубля в глазах подавляющего большинства россиян. (Именно последнее обстоятельство, а также боязнь дефицита популярных в массах товаров особенно беспокоят Кремль.) Владимир Путин во вторник провел совещание, в ходе которого дал команду форсировать инфраструктурные стройки. "Необходимо избавиться от любой волокиты, которая сбивает темп и затягивает реализацию транспортных проектов. Абсолютно недопустимо срывать сроки создания инфраструктуры", - подчеркнул ВВП, отметив, что в нынешних условиях нужно активно использовать "механизм параллельного проектирования и строительства". (Напомним, что по сложившейся практике строительно-монтажные работы начинаются после того, как готовый проект проходит госэкспертизу.)



Путин посетовал, что еще в недавнем прошлом чиновники принимали ошибочные решения о востребованности тех или иных транспортных маршрутов, в частности, Восточного полигона железных дорог. "Тогда звучали скептические оценки по поводу того, что можно вложить огромные средства - сотни миллиардов рублей, - проложить новые пути, а везти по ним будет нечего, так как грузовой базы может не быть", - напомнил участникам совещания президент. По его словам, эти оценки были, "мягко говоря, неточными": сегодня восточное направление (а именно по этому пути идут грузы в КНР) "максимально востребовано" и "его загрузка гарантирована на годы вперед". Отметим, что это первая, пусть и не персонифицированная критика президента в адрес нынешнего состава кабмина. Последнее решение о расширении Восточного полигона принималось в конце 2021 года, и тогда чиновники, как писали СМИ, выбрали самый консервативный вариант, предусматривающий минимальное расширение пропускной способности.



Владимир Путин подчеркнул, что принципиальные решения в сфере транспорта нужно принимать исходя из реалий не сегодняшнего, а завтрашнего дня. Главное - не бояться проявлять инициативу. "Практика показывает: как только появляются новые коридоры, обязательно появляются и грузы, которые по ним пойдут. Другими словами, именно инфраструктурные проекты формируют грузопотоки", - вывел новую формулу развития отрасли президент. Желание западных стран "закрыться" от России, по его словам, наглядно показало, насколько важно диверсифицировать транспортные потоки и расширять коридоры в направлении предсказуемых партнеров. Помимо БАМа и Транссиба к таким партнерам ведет коридор "Север–Юг", связывающий РФ с Индией. Путин попросил чиновников доложить, как продвигается работа на российском участке (в него включены порты Махачкала, Астрахань и Оля, а также Волго-Каспийский канал) и "когда там будут достигнуты конкретные результаты".



Доклады чиновников по традиции, появившейся с начала спецоперации, звучали в закрытом для прессы режиме. Но можно предположить, что ничего революционного Путин от подчиненных не услышал. Межправительственное соглашение о создании коридора "Север–Юг" было подписано Россией, Индией и Ираном еще в 2000 году, однако развитие этого проекта все эти годы продвигалось крайне медленно: если оборот питерского или новороссийского порта составляет более 200 млн тонн в год, то Оли, Махачкалы и Астрахани вместе взятых - всего 7 млн тонн. И нарастить мощности оперативно не получится, поскольку для расшивки узких мест нужно заниматься не только самими портами и каналом, но также дорогами и мостами. (Об этом буквально на днях рассказывал глава Минтранса Виталий Савельев.) Впрочем, необходимой инфраструктуры нет не только в России, но и в Иране, который является ключевой точкой маршрута.



Помимо внешних проблем на совещании обсуждались и внутренние: Путин напомнил, что многие аэропорты на юге РФ из-за продолжения боевых действий остаются закрытыми, а у железной дороги, несмотря на запуск дополнительных рейсов, в связи с началом отпускного сезона "не хватает мощностей". "Очень важно, чтобы в летний период пассажирское сообщение в этом направлении работало четко, стабильно, без сбоев и в нужном объеме", - подчеркнул он.



Елена Егорова