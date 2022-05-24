Дурковатую узб-певицу Наргизу Закирову депортируют из РФ

11:34 25.05.2022

Певицу Наргиз не пустили в Россию

Наргиз Закирову задержали в Домодедово и могут депортировать в Узбекистан

Александра Лисица



Певица Наргиз Закирова была задержана в аэропорту Домодедово 24 мая после прилета из Ташкента.



Как сообщает издание vesti.uz, она может быть депортирована в Узбекистан. Певица, которую не пустили в Россию, по данным издания, находится в аэропорту Домодедово.



Известно, что Закирова родилась в Узбекистане. В 1995 году вместе с родителями артистка эмигрировала в США, а в 2013 году заняла второе место в российском вокальном телепроекте "Голос". В апреле 2022 года вернулась в Узбекистан после долгого отсутствия.



Она сообщала, что проводит время с родственниками в столице Узбекистана и работает над творческими проектами, чтобы в будущем дать им "новую жизнь". Певица подчеркнула, что любит своих российских поклонников, и обратилась к журналистам, раскритиковавшим ее.



--------------------



С 2019 года певица Наргиз публично заявляла, что "Раша - это мафия" и она протестует против тирании, а с 2022 - против вторжения на Украину. При этом регулярно прилетала на концерты и туры в РФ. По некоторым данным (требуют проверки) имеет и российское гражданство.