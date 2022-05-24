 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 24.05.2022
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20 - число погибших при стрельбе в начальной школе в штате Техас
12:13 25.05.2022

Среди убитых 18 детей и один учитель. Также сотрудниками правоохранительных органов ликвидирован стрелок

Число погибших при стрельбе в начальной школе в американском городе Ювалде в Техасе выросло до 20. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники в департаменте общественной безопасности штата.

Уточняется, что среди убитых 18 детей и один учитель. Также полицейскими на месте инцидента был ликвидирован стрелок. Ранее сообщалось, что он задержан.

По данным губернатора штата Техас Грега Эбботта, стрелявшим оказался 18-летний местный житель Сальвадор Ромас. Предварительно установлено, что он был вооружен пистолетом и, возможно, винтовкой.

В связи с произошедшим с обращением к американцам выступил президент США Джо Байден. Он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим, а также распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в стране и за рубежом в память о жертвах стрельбы, передает ТАСС.

Источник - ТАСС
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