Арестованный в феврале за аферизм замакима Мангистауской области Ниязов вышел на... прежнюю работу

12:26 25.05.2022

Информация о задержании замакима Мангистауской области Галымжана Ниязова появилась 24 января. Его держали под стражей два месяца, сообщает Zakon.kz.

Заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов приступил к выполнению своих должностных обязанностей, пишет InAktau.



Сообщается, что Галымжан Ниязов вышел на работу 24 мая.



Информация о задержании замакима Мангистауской области Галымжана Ниязова появилась 24 января. В Агентстве по финмониторингу подтвердили этот факт.



Замакима заключили под стражу на два месяца. Ему вменялось злоупотребление должностными полномочиями. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство следователя на изменение меры пресечения на "домашний арест".



Все это время Галымжан Ниязов находился в отпуске без содержания.



Следователи обвинили Ниязова в том, что он направил в Министерство энергетики письмо, в котором просил об отмене действия меморандума и о проведении торгов сжиженным газом без установления ограничений для нижнего и верхнего предела цены. Якобы именно это решение и привело к резкому скачку цен на топливо.



Данияр Кунафин