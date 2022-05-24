Молдавия и Румыния готовят Сфатул Цэрий №2? - А.Караман

13:39 25.05.2022 Александр Караман



Молдавия и Румыния готовят Сфатул Цэрий №2?



За свою более чем 660-летнюю историю Молдавия дважды теряла свою государственность.



"Закон парных случаев - это проявление синхронистичных взаимосвязей психоидной природы при участии наблюдателя. Закон парных случаев отражает совпадения редких событий, за которыми стоит или чистая случайность, или закономерность неустановленного универсального принципа случайной связи - синхронистичности, которая имеет непосредственное отношение не только к законам физической, но и психической природы". (Кравченко С. А. Предвосхищение. Том 2. Словарь с комментариями)



За свою более чем 660-летнюю историю Молдавия дважды теряла свою государственность - 1859 году и в 1918 году. И оба раза выгодоприобретателем от утраты молдавской государственности выступала Румыния.



Первая потеря молдавской государственности имела место, когда 17 января 1859 г. господарем Молдавского княжества был избран первый в молдавской истории унионист Александру Ион Куза. Вскоре, 5 февраля 1859 г., он же был избран господарем Валахии.



К тому времени уже полгода, как оба княжества существовали под видом Соединенных княжеств Молдавии и Валахии. Могли бы существовать и дальше, по крайней мере, сохранить название страны, то есть Молдавии. Прецедент такого государства существует и сегодня - это, например, Босния и Герцеговина. Есть и более близкий прецедент - Союз Белоруссии и России.



Парижская конференция представителей европейских держав, созванная 25 августа (6 сентября) 1859 г., признала двойное избрание А. И. Кузы. Но это еще не было окончательным объединением княжеств де-юре в единое государство. В названии Объединенных княжеств пока фигурировало название Молдавского княжества. В каждом княжестве пока по-прежнему действовали свои правительства, в Яссах и Бухаресте, и свои законодательные собрания.



Унионист А. И. Куза послал в декабре 1860 г. великим державам меморандум и письма с просьбой разрешить окончательное политическое и административное объединение княжеств. На этот момент следует акцентировать внимание - к тому времени оба княжества были вассалами Османской империи, и их судьба решалась участниками Парижской конференции. А Бессарабия как часть Древнерусского государства еще с 1812 года вернулась в состав Российской империи.



11 (23) декабря 1861 г. А. И. Куза впервые в прокламации официально провозгласил объединение княжеств. Борьба за полное политическое и административное объединение Молдавии и Валахии в единое Румынское государство завершилась. На этом молдавская "непрерывная государственность в историческом и этническом пространстве его национального становления", о которой столь пафосно говорится в Декларации о независимости Молдавии от 27.08.1991г., закончилась.



Второй раз потеря молдавской государственности имела место в 1918 году. Ранее не существовавшая на политической карте мира страна под названием Румыния, которая только в 1859 году образовалась в результате поглощения и исчезновения с политической карты мира Молдавского княжества, уже в марте 1918 года аннексировала Бессарабию, которая смогла сохраниться от поглощения в 1859 году только благодаря тому, что она в 1812 году по Бухарестскому мирному договору стала составной частью Российской империи. После Октябрьской социалистической революции Бессарабия провозгласила себя 2 декабря 1917 года Молдавской Демократической Республикой в составе Российской республики, но 27 марта 1918 года молдавской государственности не стало во второй раз - она вновь была поглощена Румынией.



За это унионисты в Молдавии называют Румынию Родиной-матерью.



И оба раза государственность Молдавии на той территории, которую она сегодня занимает, то есть без Приднестровья, возрождалась благодаря России.



Первый раз, по мнению И. Додона, который тогда являлся президентом Молдавии, это случилось 2 декабря 1917 года, когда, пусть символически, сроком на чуть более трех месяцев, на той самой территории Бессарабии, сохранившейся с 1812 года в составе Российской империи, была провозглашена Молдавская Демократическая Республика. Тогда, в декабре 2017 года, по указу И. Н. Додона в Молдавии отмечалось 100-летие возрождения молдавской государственности.



Президенту Молдавии следовало бы знать, что молдавская государственность была утрачена благодаря усилиям, вернее, предательству первой волны унионистов в 1859 году, которые пожертвовали Молдавским княжеством с его 500-летней историей ради удовлетворения своих амбиций и образования нового государства - Румынии.



Нет никаких сомнений, что, если бы в 1812 году Бессарабия не вернулась в состав Российской империи, территория между Прутом и Днестром вошла бы в состав Румынии еще в 1859 году, как вошло Молдавское княжество, и мы вообще не исследовали бы события сегодняшнего дня.



Из многочисленных исторических источников известно, что 20 октября 1917 года в Кишиневе собрались около 600 делегатов Первого Всероссийского военно-молдавского съезда, представлявших 300 тысяч соотечественников, мобилизованных на фронты Первой мировой войны.



Работа съезда проходила с 20 по 27 октября 1917 года, было принято 11 резолюций, среди которых в том числе об образовании автономии Бессарабии, об образовании ее временного органа - Сфатул Цэрий, о созыве учредительного собрания Бессарабии и другие.



В резолюции Военно-Молдавского съезда от 25 октября 1917 года отмечался временный характер Сфатул Цэрий, полномочия которого должны были истечь с момента созыва Учредительного собрания Бессарабии.



На этот момент необходимо обратить особое внимание. Сфатул Цэрий не был представительным органом и не был наделен полномочиями представления интересов всего народа Бессарабии. Представительным органом власти, уполномоченным представлять интересы народа Бессарабии, должно было стать Учредительное собрание Бессарабии.



На события в Бессарабии, несомненно, повлияли события на соседней Украине. Напомним, что 20 ноября 1917 года Центральная Рада провозгласила создание Украинской Народной Республики:



"Во имя создания порядка в нашем крае, во имя спасения всей России оповещаем: отныне Украина становится Украинской Народной Республикой. Не отделяясь от республики Российской и сберегая единство ее, мы твердо станем на нашей земле, чтобы силами нашими помочь всей России, чтобы вся республика Российская стала федерацией равных и свободных народов".



Но В. И. Ленину было лучше знать, что нужно украинцам, и уже 4 декабря 1917 года Совет Народных Комиссаров РСФСР признал независимость УНР. Это решение В. И. Ленина оказало решающее влияние на многие события, имевшие место на пространстве бывшей Российской империи, а затем, опять пресловутый закон парных случаев, - на территории бывшего СССР.



Признание Советской Россией независимости УНР позволило Германии и Австро-Венгрии потребовать, чтобы УНР стала полноправным участником переговоров по заключению Брестского мирного договора. Поскольку воюющие государства Четверного союза испытывали большие проблемы с продовольствием, в рамках этих переговоров УНР подписала с Германией и Австро-Венгрией отдельные соглашения, так называемые "хлебные перемирия", которыми Германия и Австро-Венгрия получили официальное право ввода своих войск на территорию УНР, которая еще обязывалась поставлять этим государствам большие объемы зерна, муки, сала и яиц.



Сегодня Украина также согласилась на оккупацию своей территории, а Европа ждет от Украины хлебных поставок - вновь парный случай.



Центральная Рада УНР 12 (25) января 1918 года своим IV Универсалом провозгласила полную независимость Украинской Народной Республики от России. Таким образом, Бессарабия оказалась отрезанной от Советской России.



Воспользовавшись такой оказией, на заседании в ночь с 23 на 24 января (6 февраля) 1918 года, в условиях дислокации на территории Бессарабии румынских войск, Сфатул Цэрий провозгласил независимость Молдавской Демократической Республики от России.



27 марта (9 апреля) 1918 года состоялось историческое заседание Сфатул Цэрий. На нем был поставлен вопрос об объединении Бессарабии с Румынией.



В занятом румынскими войсками Кишиневе под дулами выставленных пулеметов и в присутствии премьер-министра Румынии А. Маргиломана "Сфатул Цэрий" на своем заседании 27 марта (9 апреля) 1918 г. принял решение об условном присоединении Бессарабии к Румынии.



Один из самых ярых сторонников объединения К. Стеря, выступая на заседании Сфатул Цэрий, сказал:



"Господа депутаты, я прошу вас задуматься над дилеммой, в которой окажется румынское государство, если Сфатул Цэрий отвергнет идею объединения… тогда оно будет вынуждено аннексировать Бессарабию без вашего согласия".



Таким образом, молдавская государственность, о которой говорил И. Н. Додон, приостановила свой существование на 22 года, и она могла вообще прекратиться, если бы в Приднестровье не была бы образована Молдавская АССР. В 1940 году Приднестровье поделилось своей государственностью, и с образованием Молдавской ССР молдавская государственность была возрождена и на территории Бессарабии. Это возрождение молдавской государственности во второй раз. От закона парных случаев никуда не деться.



Молдавию готовились сдать в очередной раз Румынии (как отмечалось выше, первый раз это имело место в 1859 году, второй - в 1918г.) еще в начале 90-х годов.



И объединение, несомненно, состоялось бы, если бы не народ Приднестровья, который спутал унионистам все карты и планы.



Сегодня Румыния в третий раз претендует на ликвидацию молдавской государственности.



Один торжественный повод для этого - 100-летний юбилей предательского решения Сфатул Цэрий от 27 марта 1918 года о присоединении Бессарабии к Румынии - не удалось реализовать. Массовая кампания, развернутая партиями и другими объединениями граждан, как в Румынии, так и в Молдавии, не привела к желаемому результату. Видно, этот вопрос тогда еще не стоял на повестке дня Госдепартамента США.



И если празднование 100-летия провозглашения Молдавской Демократической Республики, согласно Указу И. Додона, прошло как-то незаметно, то празднование 100-летия аннексии Бессарабии Румынией прошло весьма масштабно как в Румынии, так и в Молдавии.



Порядка 100 неправительственных организаций Молдавии, Румынии и зарубежной диаспоры, выступающие за объединение Молдавии и Румынии, решили создать Альянс столетия и составить единый план действий.



27 марта 2018 года имело место торжественное заседание обеих палат парламента Румынии с участием делегации от Молдавии.



И вновь закон парных случаев - вчера было объявлено, что совместное заседание парламентов Молдавии и Румынии может пройти в ближайшее время. Депутаты парламентов двух стран подписали 20 мая в Яссах совместное заявление. В документе отмечена решимость молдавских и румынских парламентских структур продолжать работу в целях ускорения процесса европейской интеграции Молдавии.



Я неоднократно говорил и писал, что самый простой способ интеграции Молдавии не только в Евросоюз, но и в НАТО - это через оптацию территории Молдавии в состав Румынии.



Не исключено, что такое решение, то есть, по сути, парный случай Сфатул Цэрий, готовится в ходе этого совместного заседания. Возможен и второй вариант сценария Украина - Польша, уже обкатанного через Верховную раду, то есть мягкая интеграция - взаимное признание прав граждан, взаимная охрана границ, взаимное занятие государственных должностей и другие направления.



Теперь возможен парный случай Румыния - Молдавия. По всей видимости, США подготовили подобный вариант. Не случайно М. Санду засобиралась в краткосрочный отпуск в США.



Представляется, что США пошли на такие варианты в случаях Польша - Украина и Румыния - Молдавия, поскольку это может быть выдано за приграничное сотрудничество или воссоединение народов, имевшее место по воле народов.



В таком случае США рассчитывают избежать возможной ответственности за вмешательство НАТО и переход за красные черты, обозначенные В. В. Путиным. Источник - REGNUM

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