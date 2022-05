Газовую подушку для Старого Света наполняют всем миром, - О.Никифоров

13:46 25.05.2022 Газовую подушку для Старого Света наполняют всем миром



Зеленые предпочитают закрывать глаза на экологически "грязный" американский СПГ



Олег Никифоров

Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"



Действующие и строящиеся терминалы по приему СПГ в Европе. Карта Европейской комиссии



События в Украине побуждают германское правительство как можно быстрее сократить зависимость от российского газа, говорится в научной работе, подготовленной берлинским Фондом науки и политики (SWP). Оценки фонда важны, поскольку они активно используются правительством ФРГ при разработке перспективных планов.



Выходом, по мнению экспертов фонда, является диверсификация поставок, и ставка должна при этом делаться на сжиженный газ (СПГ) плюс создание газовых резервов. Согласно принятым планам, Германия к 2035 году должна в своем энергоснабжении на 100% опираться на возобновляемые источники энергии. Но на самом деле, отмечают эксперты, федеральное правительство стоит перед сложнейшей дилеммой и трудным выбором направлений предстоящих действий, что связано с принятием геополитических и геоэкономических решений, которые далеко выходят за рамки мер так называемого энергоперехода.



О чем на самом деле идет речь? События в Украине ставят энергопереход, или трансформацию энергетики, Германии перед существенной дилеммой. С одной стороны, требуется усиление темпа преобразований и их расширение. Это касается и отказа от поставок российских энергоресурсов, которые необходимо существенно сокращать. С другой стороны, правительство стоит перед выбором между запланированными целями в климатической сфере и обеспечением надежности энергоснабжения. Причем сейчас эти проблемы стали еще более актуальными.



Как считают эксперты, зависимость от российского газа можно сократить лишь за счет значительного расширения импорта СПГ. Но этому препятствуют ограниченные возможности для приема СПГ как в Германии, так и в Европе. По состоянию на начало 2022 года Европа располагает импортными терминалами для приема СПГ, которые могут принять около 10 млрд куб. м газа в год. Потребности же Европы в газе оцениваются сейчас в 530 млрд куб. м в год. В Германии потребляется в год около 90 млрд куб. м газа. И даже на период до 2040 года потребность в газе для Европы, по ряду экспертиз, составит 430 млрд куб. м. В стадии сооружения находится ряд терминалов. Однако они не решают проблемы газоснабжения Европы. Как отмечает Фред Хатшисон, глава объединения LNG Alies в Вашингтоне, строительство дополнительных терминалов ничего не даст, если США не смогут предложить дополнительные объемы СПГ.



Да у США, претендующих на роль основного поставщика СПГ в Европу (в 2021 году с США были согласованы поставки в Европу 22 млрд куб. м газа, а на 2022 год в ЕС рассчитывают на увеличение поставок еще на 15 млрд куб. м газа), имеются, как считают эксперты, проблемы с развитием инфраструктуры. По данным журнала Spiegel, сейчас в США действуют семь терминалов.



Но увеличение производства СПГ в США, что является предпосылкой для строительства новых терминалов для импорта, связано с тем, что в США для добычи газа применяется метод гидроразрыва пласта, который считается наносящим ущерб экологии. Конечно, сейчас немецкие "Зеленые" предпочитают закрывать глаза на экологически "грязный" американский СПГ, но в самих США расширение добычи методом фрекинга наталкивается на сопротивление экологов.



Правительство Германии не упускает из виду и Катар как возможный перспективный поставщик СПГ (сейчас Катар поставляет в Европу 5% объема европейского импорта газа). Но с учетом того, что эта страна – третий по величине производитель газа в мире (после России и США), в Германии существовали надежды на возможность увеличения поставок катарского СПГ. Поэтому в марте этого года федеральный министр экономики и климата Роберт Хабек и отправился в Катар, чтобы договориться об увеличении поставок катарского СПГ.



Портал Ingeneuer.de называет эту поездку "спорным путем". Портал указывает, что для немецких "Зеленых" (а Хабек относится к партии "Союз 90/Зеленые") важную роль играет соблюдение прав человека, что именно в Катаре представляет собой, по утверждению портала, международную проблему. Но Хабек в этом пункте пошел на попятную и стал утверждать, что между "недемократическим государством, в котором существуют проблемы с правами человека, и авторитарным государством, ведущим агрессивную войну перед немецкими дверями", имеются различия. Другими словами, существуют государства с различным уровнем нарушения прав человека, и с некоторыми из них можно иметь дела. Возможно, что главным фактором при этом является готовность Qatar Petroleum участвовать в финансировании сооружения в Германии терминалов для приема СПГ.



Кроме того, следует учитывать, что основной потребитель СПГ находится в Азии, на которую приходится 2/3 сбыта всего СПГ. И потребность таких главных потребителей СПГ, как КНР, Тайвань, Япония, Южная Корея, Индия, растет. Этот рост, согласно Spiegel, к 2040 году увеличится на 77%. Для переориентации основных потоков СПГ с Азии на Европу нужны цены выше, чем в Азии.



Роль СПГ



Главным проектом в сооружении импортного терминала в Германии является портовый город Вильгельмсхафен, служащий сейчас базой немецких ВМС. Мощность планируемого терминала составит 7,5 млрд куб. м в год. Это составляет примерно 8,5% всего газового экспорта ФРГ. В строительстве участвует немецкая фирма Uniper. Фирма планирует до запуска основного терминала использовать для перегрузки поступающего СПГ плавучие терминалы из четырех судов. Uniper и RWE намерены приобрести в этих целях по два судна типа Floating Storage and Regasification Units (FSRU). Независимо от этого ведущегося строительства существует проект сооружения более мощного импортного терминала мощностью 16–20 млрд куб. м. В его финансировании намерены участвовать компании E.ON и Tree Energy Solutions. Начало строительства намечено на 2025 год.



В земле Шлезвиг–Гольштейн, в местечке Брунсбюттель, расположенном на западном входе из Кильского канала, начато строительство импортного терминала СПГ мощностью 8 млрд куб. м. Его планируют закончить в 2026 году. В финансировании проекта участвует немецкий государственный инвестиционный банк KfW, который намерен вложить до половины его стоимости. Нидерландский энергетический концерн Gasunie намерен участвовать в 40% стоимости проекта, а 10% возьмет на себя немецкий концерн RWE. Премьер-министр земли Даниэль Гюнтер объявил, что с начала 2023 года он намерен взять в эксплуатацию плавучий терминал для снабжения земли СПГ.



Третий импортный терминал мощностью в 12 млрд куб. м газа в год будет строиться в городке Штаде, неподалеку от Гамбурга. В строй он будет введен в 2026 году. В строительстве примут участие бельгийская компания Fluxys, швейцарская фирма Investor Partners Group и немецкая логистическая фирма Buss. Предполагается и четвертый участник – международная химическая корпорация DOW Chemical. Сам проект реализуется немецкой компанией Hanseatic Energy Hub.



Собственный газ Германии



В ходе дискуссии о достижении независимости от российского газа экономический совет ХДС выступил с предложением повысить уровень добычи газа в самой Германии. В 2021 году, по данным Федерального союза природного газа, нефти и геоэнергии (BVEG), в Германии было добыто 5,2 млрд куб. м природного газа. Основные газовые месторождения находятся в земле Нижняя Саксония. И в 2001 году собственная добыча покрывала 21% спроса в самой Германии. К настоящему времени собственная добыча упала. Причиной этого являются активность экологов и ужесточенные в связи с ней нормативы по добыче. В качестве реалистичной цели, по данным союза, можно назвать повышение собственной добычи газа до 6 млрд куб. м в год, что соответствовало бы увеличению доли отечественного газа в потреблении до 5–6%.



Значительное количество газа, отмечает газета Tagesspiegel со ссылкой на Мириам Аренс, представительницу по связям с прессой Федеральной ассоциации природного газа, нефти и геоэнергетики ФРГ, могли бы добываться в Германии с использованием метода гидроразрыва пласта, который запрещен к применению по экологическим соображениям. Однако Михаэль Хютер, глава Института немецкой экономии (IDW), отметил в интервью газете Rheinische Post, что для скорейшего отказа от российского газа должны рассматриваться все имеющиеся возможности. Речь идет о сланцевом газе, который на сегодня может добываться за счет закачки химикалий в горные породы. В поддержку фрекинга (так называется метод добычи гидроразрывом пласта) высказались и министр экономики земли Северный Рейн–Вестфалия Андреас Пинкварт и премьер Баварии Маркус Зедер.



В книге Die Schlacht um Europas Gasmarkt, вышедшей в 2018 году, отмечается, что запасы сланцевого газа в Германии, по разным оценкам, от 0,7 трлн до 2,3 трлн куб. м. Примерно 1,3 трлн из них, по данным Федерального ведомства по геологии и сырью, технически доступны. Их извлечение позволило бы удовлетворять все потребности страны в газе в течении 13 лет. Экономический совет ХДС обращает внимание на запасы природного газа, находящиеся в пограничном регионе между Германией и Нидерландами. Они составляют до 60 млрд куб. м и могли бы добываться совместно двумя странами. Обращает на себя внимание, что нидерландское предприятие One-Dyas намеревается в районе Боркума (на германской территории) соорудить морскую платформу для добычи газа из этого месторождения, носящего название N05-A, которое было открыто только в 2017 году и находится между немецким Боркумом и нидерландским островом Схирмонниког. Это позволит добывать ежегодно до 2 млрд куб. м газа.



Земельное правительство в Нижней Саксонии первоначально выступало против данного проекта по экологическим соображениям – поскольку место предполагаемой добычи находится непосредственно около национального парка, но изменило свою позицию. Однако по-прежнему против этого проекта выступают немецкие экологи. И даже в случае преодоления всех препятствий добыча может начаться не ранее 2024 года.



С точки зрения федерального министра финансов Кристиана Линднера, закрепленное в коалиционном договоре требование не проводить добычи газа и нефти в Северном море в связи с нынешними событиями в Европе, связанными с украинским кризисом, уже устарело. Об этом он заявил журналу European.



Возможности Норвегии



Практически единственным альтернативным России прямым поставщиком трубопроводного природного газа для Германии традиционно является Норвегия. На сегодня он считается вторым по величине после России поставщиком голубого топлива для Германии. В 2021 году 30–45% импортируемого Германией природного газа поступило из Норвегии по трем основным газопроводам. Норвегия экспортировала 120 млрд куб. м газа в 2021 году. С учетом украинских событий Норвегия приняла решение не снижать уровень добычи газа. Но повышать уровень добычи, как сообщило норвежское Министерство энергетики, страна уже не может. Перенос ремонтных работ может позволить лишь не снижать поставки газа в Европу.



По данным основного газового производителя страны компании Equinor, некоторое повышение уровня добычи возможно на трех газовых месторождениях в Северном море. Речь идет о месторождении "Озеберг", "Хайдрун" и "Троль". На "Озеберге" может быть дополнительно добыто около 1 млрд куб. м газа, на месторождении "Хайдрун" – 0,4 млрд куб. м. По данным Business Portal Norwegen, на крупнейшем норвежском месторождении "Троль" увеличение добычи запланировано также в размере 1 млрд куб. м в год. В этом месторождении пока остаются доступными для добычи еще 715 млрд куб. м газа. Практически это означает возможность добычи газа с этого месторождения и после 2050 года, считает Хельге Хаугане, старший вице-президент компании Gas and Power.



На "Гронинген" надежды нет



Известно, что еще недавно нидерландское правительство намеревалось прекратить к середине 2022 года добычу газа из своих месторождений, что было связано с экологическими обстоятельствами. Хотя первоначально реализация этого шага планировалась на 2030 год. Однако события в Украине побудили правительство изменить свои планы. Как сообщает немецкая экономическая газета Handelsblatt в своем номере от 22 апреля 2022 года, правительство решило поддерживать те фирмы, которые намереваются добывать газ в Северном море.



Правда, на момент написания статьи реакция германского правительства на этот шаг была еще неизвестна. Речь идет прежде всего о нидерландской фирме One Dyas и ее проекте в 500 м от германской границы в районе немецкого острова Боркума. Однако природные явления (землетрясение в районе добычи на месторождении "Гронинген") побуждают правительство закрыть добычу на этом участке в 2023 году. Как известно, "Гронинген" считается крупнейшим европейским месторождением с запасами газа в 2,7 трлн куб. м, открыто оно в 1959 году. Из них добыто уже полтора миллиарда кубометров. Однако с 1959 года в районе добычи было зарегистрировано более 900 землетрясений амплитудой до 3,6 баллов. Была установлена связь землетрясений с выработкой месторождения. Первоначальная дата прекращения работы в "Гронингене" была установлена на 2030 год, потом она сместилась на середину 2022 года и сейчас была увеличена до 2023 года.



Поэтому эксперты фонда склонны придавать значение ускорению расширения строительства электростанций на возобновляемых источниках энергии, особенно ветровых, и сокращению энергопотребления. Эксперты фонда считают, что возврат к ядерной энергетике мог бы помочь Германии в случае полного отказа от угольной энергетики и с точки зрения решения поставленных климатических задач, и с точки зрения уменьшения зависимости от газа. Но в условиях Германии для этого требуется основательная политическая дискуссия и социальный консенсус.



В складывающихся условиях, отмечают эксперты, федеральное правительство делает ставку на "абсолютный приоритет" водорода. Он может применяться и как энергоноситель, и для целей накопления энергии. Но повышение цен на энергоносители осложняют этот шаг, особенно в таких энергоинтенсивных производствах, как сталелитейное, химия. Без быстрого масштабирования производства зеленого водорода, считают эксперты, и без объемной поддержки государства позитивное развитие процесса электролиза (необходимой составной части для производства водорода) будет идти замедленными темпами.



Эксперты считают, что скорее всего Германии придется считаться с тем, что ни Россия, ни Украина не станут ее партнерами по производству водорода. Германии придется искать себе других партнеров. Поэтому, считают эксперты, будет возрастать значение Северной Африки и Среднего Востока в плане организации партнерства по производству водорода. В данном случае возникает вопрос о поиске подходящей технологии, характеристиках водорода, его производных, проблемах транспорта и логистики. Конечно, говорят эксперты, Германия не должна упускать из виду и альтернативные источники производства водорода, в частности из природного газа. Но и в данном случае необходимо заниматься диверсификацией источников поставок.



События в Украине побуждают Германию по-новому определить приоритеты в энергополитическом треугольнике: устойчивость, конкурентоспособность, надежность снабжения. С точки зрения надежности снабжения и конкурентоспособности федеральному правительству необходимо учитывать три долгосрочные сущности принимаемых решений: с геополитической точки зрения энергопереход приобретает вынужденное значение, и не только с учетом действий России; с технологической точки зрения Германия вступает в конкуренцию с США и Китаем; с точки зрения надежности приобретают значение обеспеченность критическими сырьевыми товарами и цепочками поставок. Значение приобретают устойчивость и надежность мест производства.



Геоэкономически отход от России будет в среднесрочном и долгосрочном аспектах усиливать зависимость Германии от портов и морской торговли энергоресурсами и от волатильного глобального газового рынка. Дополнительным осложняющим фактором будет возможное резкое прекращение стабильных трубопроводных поставок энергоресурсов. И предлагаемое переоборудование газовой инфраструктуры для транспортировки водорода из России и Восточной Европы в обозримом будущем трудно реализуемо как в политическом, так и в экономическом плане, считают эксперты.



Геостратегически ожидаемый выход Германии из континентальной торговли энергоресурсами с Россией будет иметь последствия двоякого рода. С одной стороны, на основании доминанты России в инфраструктурном и регуляторном отношении в Евразии развитие энергетического партнерства в регионе будет затруднено. В долгосрочном же плане следует ожидать развития российского трубопроводного экспорта энергоресурсов в направлении Азии и Китая. Источник - НГ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1653475560





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Необходимо повысить рациональное использование воды - Премьер-Министр РК

- Алихан Смаилов поручил до 1 сентября внести в Правительство решение по газификации северных и восточных регионов страны

- Кадровые перестановки

- Как выживала южная столица при семи предыдущих градоначальниках. Часть четвертая

- Казахстан продолжает укреплять сотрудничество с ОЭСР

- Заместитель министра иностранных дел РК посетил Тегеран с рабочим визитом

- Касательно недостоверной информации по вопросам кредитной амнистии

- Председатель Правления Казатомпрома встретился с представителями Корпорации Marubeni

- Рейтинги ТОО "Fincraft Group" помещены в список CreditWatch Negative в связи с ожидаемым ослаблением денежного потока