Генри Киссинджер: Украине придется сдать территорию России

13:53 25.05.2022

The Telegraph UK

Великобритания



Бывший госсекретарь США предостерегает Запад от попыток нанести поражение России, пишет The Telegraph. По мнению Киссинджера, нужно заставить Украину в ближайшее время пойти на переговоры на условиях России. Одни читатели возмущены этим, другие – согласны.



Ветеран американской политики Генри Киссинджер призвал Запад прекратить попытки нанести сокрушительное поражение российским войскам на Украине, предупредив, что это будет иметь катастрофические последствия для долгосрочной стабильности в Европе, сообщает британская The Telegraph.



На Всемирном экономическом форуме в Давосе бывший госсекретарь США и архитектор сближения Америки с Китаем во времена холодной войны заявил, что для Запада будет фатальным, если он в пылу момента забудет о надлежащем месте России в европейском раскладе сил.



"Киссинджер считает, что нельзя затягивать конфликт, и практически призвал Запад заставить Украину пойти на переговоры на условиях, крайне далеких от ее нынешних военных целей", – пишет газета.



"Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе начнутся потрясения и создастся напряженность, преодолеть которые будет нелегко. В идеале разделительной линией должен стать возврат к прежнему положению дел. Дальнейшие боевые действия будут уже не за свободу Украины – это будет новая война против самой России", – заявил Киссинджер.



Он напомнил, что Россия была ключевой частью Европы на протяжении четырех веков и служила гарантом европейского баланса сил в решающие моменты. Европейские лидеры не должны выпускать из виду перспективы долгосрочных отношений и не должны подталкивать Россию к постоянному союзу с Китаем, заключил он.



Комментарии читателей:



Phyllis Stacey

Может, лучше Аляску России вернем? Вот дурак!



Juliana Medina

И это Генри Киссиджер! Вот же идиот!



Royce Gundelfinger

Это же награда Путину – за что?



eugen power

Разве ему Крыма мало?



John Wright

Судя по комментариям, Киссинджер не больно-то популярен. Что ж, динозавры и те когда-то вымирают.



Guy Sands

Наконец-то хоть один взрослый в комнате нашелся!



Giulia Khawaja

Дай ему палец, он руку по локоть оттяпает.



Marilyn Bradshaw

Осмелюсь предположить, что Киссинджер разбирался в мировой политике еще когда здешние завсегдатаи пешком под стол ходили.



Ian Mann

А я согласен с Киссинджером, но при условии, что Россия сменит лидера, выведет войска с украинской земли, выплатит репарации, восстановит инфраструктуру и возместит весь экологический ущерб от боевых действий.



Basil II

Главные провалы американской внешней политики произошли как раз из-за мессианских замашек и попыток навязать либеральные ценности режимам, которым это чуждо (Клинтон и далее). Реализм Киссинджера тут ни при чем.

Гляжу, сегодня утром многие поперхнулись тостом с джемом – и зря. Киссинджер – настоящий реалист и циник, мастер своего дела.

Но эта мысль задевает оголтелых сторонников смены режима: они возомнили, что без Путина Россия станет милой уютной либеральной демократией.



Godfrey Hartley

Ладно, Генри, как насчет такого: США в качестве компенсации вернут России Аляску – а та оставит Украину в покое?



E Parker

А Киссинджер-то дело говорит. А то меня уже тошнит от воинственных речуг Британии, США и НАТО. Они горят желанием затянуть этот конфликт. Куда подевалась наша дипломатия?



Sera Painter

Иногда меньше – больше. Чем меньше людей погибнет – тем лучше.



John Armstrong

Давайте начистоту: всем плевать на украинский народ. Они – всего лишь пешки в партии против России. Если Россия выиграет, это будет удар по натовскому престижу.



VO OV

Таких, как он, вообще никуда нельзя звать – а тем более в Давос. Почему мы до сих пор слушаем мумий вроде того же Киссинджера, прекрасно зная, что ничего хорошего из его гнусного рта не выйдет?



David Walsh

Не забывайте, как они с Никсоном затеяли бомбардировку Камбоджи.



English Rose

Пора этому престарелому "решале" на тот свет, а то он уже в маразме.

Это смахивает на то, как после Второй мировой Советам отдали пол-Европы.



D Walker

Вообще-то Зеленскому даже руки выкручивать не придется. Надо всего лишь прекратить поставки оружия. Но это будет выглядеть так, будто США/Великобритания бросили Украину на произвол судьбы после того, как там все разнесло вдребезги… прямо как Байден в Афганистане… Нет, не пойдет.

А поскольку "убрать Путина" в надежде на более приемлемую замену – это не вариант, остается лишь урегулирование путем переговоров. Но Зеленскому будет туго договариваться о сдаче территории после трех месяцев кровавой бани.



Roger Finlay

Киссиджер прав, надо договариваться.



Will Lund

Наконец-то нашелся человек, который заботится об украинском народе, а не о руководстве страны.

Эй, поджигатели войны, ну-ка расскажите мне, сколько украинцев должно погибнуть за "правое дело", прежде чем можно будет начать переговоры? Миллион? Два? С дивана легко воевать до победы любой ценой.



J V Davis

История повторяется, и всякий раз на первом плане оказываются личные интересы. Увы, честность и честь в международном лексиконе больше не значатся. Как однажды сказал Билл Клинтон: "Все решает экономика, дурачок".



Lynn Dexter

Я искренне думал, что Киссинджер давно покойный.



Tim Hammond

При Блэре мы потоптались немного по Ираку и отчалили, как только это наскучило. У Путина явно другое, он знает, чего хочет.