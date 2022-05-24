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Hamshahri: Российская нефть потеснит иранскую на китайском рынке?
13:57 25.05.2022

Hamshahri
Иран

Российская нефть потеснит иранскую на китайском рынке?

В Иране вырос объем нефтедобычи, пишет "Хамшахри". Традиционно основным импортером иранской нефти был Китай, однако сейчас начали распространяться слухи, что эта страна снизил объемы ввозимой нефти из Ирана, заменив ее российской. Однако статистические данные говорят об обратном.

Согласно последним статистическим данным, опубликованным ОПЕК, объем нефтедобычи в Иране за истекший месяц возрос на 36 миллионов баррелей. Учитывая, что внутренние объемы потребления нефти не изменились, за данный период не только не наблюдалось снижение экспорта, но даже отмечался некоторый его рост.

Как известно, основным рынком сбыта иранской нефти является Китай. Он оставался таковым всегда: как на тот период, когда ядерная сделка с Ираном была одобрена странами "Группы 5+1" и действовала, так и когда сделка была аннулирована с односторонним выходом США из соглашения.

Причем даже когда администрация Дональда Трампа намеревалась свести экспорт иранской нефти к нулю, Китай в обход санкций продолжал ее закупку. Это происходило даже несмотря на то, что нефтяные танкеры под разными предлогами задерживали в море.

В значительной степени именно то, что Китай, несмотря на все препятствия, продолжал закупать у Ирана "черное золото", помешало США добиться эффективности антииранских санкций.

Но сейчас, в условиях, когда Иран, согласно данным внутренней и международной статистики, нарастил нефтедобычу и смог увеличить также и экспорт на 40%, начали распространяться слухи о том, что как раз Китай снизил объемы ввозимой иранской нефти. Они в значительной степени связаны с ситуацией на Украине и с действующими против России санкциями и опираются на вероятность эмбарго российской нефти со стороны западных держав.

Однако статистические данные опровергают распространяемые слухи.

Дело в том, что, согласно отчету ОПЕК за последний апрель, опубликованному самими странами-членами организации, нефтедобыча в апреле в Иране, в сравнении с первыми тремя месяцами наступившего года, выросла на 36 миллионов баррелей.

В апреле ежедневно Иран добывал 2,564 миллионов баррелей, тогда как за первые три месяца 2022 года этот показатель составлял 2,528 миллионов баррелей в сутки, и около 2,392 миллионов баррелей в 2021 году.

Как уже говорилось, объемы потребляемого сырья самим Ираном в текущем году не претерпели изменений, также не изменилась и заполняемость НПЗ внутри страны. Следовательно, возросший объем нефтедобычи в Иране не мог быть истрачен никуда, кроме как на внешний экспорт. А поскольку крупнейшим стратегическим рынком сбыта для иранского "черного золота" был и остается Китай, слухи о том, что он якобы снизил объемы ввозимой из Ирана нефти, скорее всего, не соответствуют действительности.

Однако в киберпространстве циркулируют слухи, что иранский экспорт в Китай за рассматриваемый период якобы снизился на 265 тысяч баррелей. Исходя из этого, следует, что либо Иран смог найти новый рынок для сбыта сырья, куда он мог бы поставить эти 265 тысяч баррелей (однако представляется маловероятным найти новый рынок с возможностями потребления, аналогичными китайским, к тому же в условиях международных санкций), либо утверждение о сокращении иранского экспорта в Китай, якобы по причине вытеснения Ирана с китайского рынка Россией, является, очевидно, ложным.

Ясно, что в обоих случаях Иран продолжает куда-то успешно экспортировать нефть. И поскольку объемы его нефтедобычи увеличиваются, он наверняка сохраняет и традиционные рынки сбыта, и борется с конкурентами за новые рынки.

Мохсен Ходжасте Мехр, генеральный директор Национальной иранской нефтяной компании, также подтвердил, что Иран увеличивает экспорт нефти, и заявил, что если раньше "покупатели приобретали нашу нефть, теперь же именно мы находим покупателей и продаем им нефть".

Данной фразой генеральный директор национальной корпорации подчеркнул, что Иран в настоящее время осуществляет более активный маркетинг своей нефти, чем ранее, отказываясь от архаичных способов поведения на мировом сырьевом рынке энергоносителей.

Спецрепортаж, подготовленный группой "Экономика"/Энергетика/Первая полоса издания Hamshahri

Комментарии читателей

Россия снова действует нам во вред, как только у нее возникли сложности с ее нефтью, а Китай с его огромным рынком вынужден всех спасать и вызволять из беды, вот и имей теперь дело с Россией…

Россия ведет себя с Ираном как с ребенком, сначала делает вид, что опекает и заботится о нем, а теперь говорит: уходи, ты надоел…

Мы продаем свое национальное достояние и все время получаем за него нефтедоллары, у нас уже их столько накопилось, что мы за эти доллары можем приобретать те же доллары, а не отдавать за них нашу нефть… В Иране доллары уже стали как вода, и люди - как рыбы в этом долларовом море…

Источник - ИноСМИ
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