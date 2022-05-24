Мирные времена закончились. Глобальная миссия России

14:00 25.05.2022 Сергей Зуев



Мир стремительно меняется, и мы являемся свидетелями и участниками бескомпромиссной борьбы за конфигурацию нового мироустройства. Эта борьба на уничтожение идет на всех фронтах - военном, экономическом, информационном, идеологическом. И России в этой борьбе нельзя проиграть, речь идет о ее существовании



Об этом говорили участники Международного форума "Новые смыслы новой реальности", который прошел в Москве 24 мая при участии представителей Государственной Думы и Совета Федерации, блогеров и лидеров мнений, а также руководителей и журналистов центральных СМИ. Среди главных тем форума - борьба с неонацизмом, информационными войнами, двойными стандартами в контексте прав человека, фактчегинг и необходимость противостояния попыткам искажения истории.



Говорили о вещах серьезных. Россия силой оружия и силой правды предотвратит сползание человечества к животному состоянию. Об этом заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, открывая форум.



"Россия - страна, глобальная миссия которой - спасение человечества от сползания к животному состоянию, оскотинивания со всеми низостями, недостойными духа просвещения, недостойными XXI века. В наших руках - сила. Сила оружия и сила правды. Так будем соответствовать", - сказал Киселев. Он также отметил, что перемены вдохновляют и бросают вызов осмысления происходящего - "возникает необходимость создания нового языка для написания новой конструкции мира".



Что касается международной повестки, то на форуме затронули, конечно, и тему украинского кризиса, и многих иных кризисов. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, страны Запада, вопреки своим обещаниям, не смогли выполнить и реализовать роль гаранта безопасности.



"У коллективного Запада ни в коллективном, ни в индивидуальном качестве ни разу за несколько десятилетий не было ни одного примера, где бы они смогли бы выполнить и реализовать роль обеспечения гарантий безопасности. Ни в теории, ни на практике", - сказала она, добавив, что Россия давала возможность Западу проявить себя в качестве гаранта безопасности в переговорном процессе еще в 2014 году, после проведения крымского референдума. Этот шанс, по словам Захаровой, все восемь лет Запад использовал по-своему, бросив силы "на пособничество преступлениям киевского режима".



Сенатор Алексей Пушков, выступая на форуме, отметил, что сегодня Запад предлагает в качестве идеала опасную модель мира. По его словам, вопреки распространенному мнению, миром на самом деле правит не экономика, но идеология. Что и подтверждается нерациональным поведением западных стран. Очевидно, что им ничего не угрожает, но они идут на все ради идеологического торжества их модели, пренебрегая экономическими выгодами.



Сенатор также отметил, что в западном мире торжествует идеологическая матрица, несовместимая со свободой слова, например, "правила сообщества" в соцсетях - по сути, "происходит узурпация общественного мнения". Вместо международного права предлагаются некие правила (а в правилах есть исключения), и т. д.



В качестве "вишенки на торте" нам предлагают идею конца истории, она закончилась торжеством либеральной модели. И чтобы России вписаться в этот новый мир, ей предлагается пренебречь своими национальными интересами и своей безопасностью. Сейчас определяется контур нового мира, и этим объясняется воинственность и ожесточенность Запада в ходе украинского конфликта, считает политик. По его мнению, сама Украина для Запада не имеет особой ценности, более того, она не усиливает, но, напротив, ослабляет безопасность и самих США. Но американцы на это идут, так как считают, что речь идет о порядке управления миром. Выиграет в этой борьбе та сторона, которая проявит большую устойчивость, заявил Пушков. Он добавил: сейчас против России объединился самый мощный блок в истории человечества, под угрозой само существование страны.



Участники форума отмечали, что столь серьезные вызовы требуют определиться с тем, какая у нас - у России - идеология, не пора ли объявить "Отечество в опасности". Это действительно так, и борьба на Украине - это борьба в рамках большого цивилизационного конфликта, отметил Пушков. Он добавил, что конфликт назревал долго и это можно было видеть на разных международных площадках, например, в ПАСЕ, где черное стали выдавать за белое…



Что касается идеологии, то она, по словам Пушкова, специально "не пишется", но складывается естественным путем. Частью идеологии можно считать, например, стремление к обеспечению суверенитета - "Россия может быть либо самостоятельным государством, либо ее вообще не будет". От старой коммунистической идеологии - политик считает, что она была "во многом порочной" - отказались, а новая сейчас складывается и формируется, ибо совсем без идеологии не устоять.



Идеология является и чем-то первичным, но одновременно является средством легитимизации политики, рассказал сенатор. Так, основа западного общества - идеология превосходства, которую Запад проецирует за свои пределы, западная политика исходит из идеологии Запада.



Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что в массовом сознании меняется парадигма восприятия мира. Вместо оптимистической парадигмы "завтра будет лучше, чем вчера", переходим к пессимистической - "завтра будет хуже, чем вчера". Началось это задолго до спецоперации, лет 10-12 лет тому назад, хотя, конечно, спецоперация такие ощущения усилила. Но еще раньше процесс объединения-глобализации развернулся в процесс деглобализации, причем, не по инициативе России, а по инициативе самого Запада, где поняли, что бенефициарами глобализации будут не они (а, например, Китай).



Сегодня процесс деглобализации набирает скорость, мы живем уже в его военной фазе, когда "мосты взрывают, строят стены", сказал эксперт, добавив, что это видно и по тому, как вроде бы мирные прежде объединения (вроде ЕС) становятся военными. Процесс будет долгим и нам необходимо понять, что "мирные времена действительно закончились". И сделать необходимые выводы.



Федоров отметил, что пока нам нечего сказать миру, и это необходимо изменить: мы должны говорить о неравенстве, о несправедливости, о безопасности - запрос на это в мире огромен, а "предложение - ничтожно". Информационная война внутри страны выиграна, сформирован "донбасский консенсус", но что касается мирового общественного мнения - тут о каких-то победах говорить мало, работа только начинается. И тут вопрос идеологии будет очень важен, нам надо определиться с тем, какие ценности мы несем миру, констатировал эксперт.



О двойных стандартах в подходах международных организаций рассказал исполнительный директор МИА "Россия Сегодня" Кирилл Вышинский, бывший главред РИА Новости-Украина, который полтора года провел в украинской тюрьме. Он отметил, что эти двойные стандарты особенно ярко проявились в ходе борьбы за освобождение украинских журналистов, репрессированных киевским режимом - так, в организации "Репортеры без границ" сочли, что "не все они журналисты".



"О принципах можно говорить с теми, кто готов их придерживаться", - сказал Вышинский, добавив, что общение с Европой по поводу прав человека теперь просто теряют смысл - "Запад говорит, что он формирует принципы, но сам живет по правилам". Что касается идеологии, добавил спикер, то переживаемые нами бурные времена способствуют ее быстрой выработке - примером является Донбасс. Хотя сформулировать новую идеологию только предстоит, пока она ощущается на эмпирическом опыте.



Сейчас борьба Запада с Россией идет на всех информационных фронтах. Участники форума отмечали внешние проявления этой борьбы - волну антироссийских фейков, создаваемых и поставляемых обществу на системной основе. Как отметила Екатерина Мизулина (Лига безопасного интернета), за информационными атаками и провокациями против РФ стоят США, Британия и страны блок НАТО. В России к такой информационной войне никто не готовился, даже многие крупные медиахолдинги и структуры не были к этому готовы - например, от атаки пострадал Рутуб. Фейки, кибератаки, продвижение определенного контента в соцсетях, в Википедии, даже звонки с угрозами - все это в рамках продуманной стратегии, к реализации которой в разных странах привлечено около шести тысяч специалистов, сказала эксперт, добавив, что на эту работу, по оценкам российских специалистов, уже потрачено более 2,5 млрд долларов.



По ее словам, цели этой работы таковы: посеять хаос и панику на территории России; осуществить расчеловечивание русских; выбить РФ из мирового информационного и экономического пространства. Посеять панику немного удалось (бегство "звезд" из России). Еще одна цель - скрыть преступления Киева и Запада в ЛДНР.



Иностранные IT-гиганты, такие как Ютьюб и Википедия, стали рупорами этой информационной войны против России. В Википедии статьи о России переписываются постоянно. Таким же атакам постоянно подвергается и Китай. Но Китай много делает для защиты цифрового суверенитета. Надо учитывать, что Россия находится в условиях технологического удушения, и это тоже вызов, на который необходимо найти ответ, сказала Мзиулина выразив уверенность в том, что такой ответ будет найден.



Эксперт по стратегическим коммуникациям Трофим Титаренко заявил, что закрытие Meta* было правильным решением: у нас есть свои соцсети, Россия - одна из трех стран в мире, которые могут работать в информационном поле самостоятельно. "И, если в дом Цукерберга никто не зовет, зачем этот дом на территории РФ?" - задал вопрос эксперт. И продолжил: но и в наших домах есть закрытые алгоритмы, и не всегда понятно, каким образом формируется лента новостей у некоторых российских медиакомпаний. Но в битве - "это на информационный Сталинград" - мы уже победили. Они (Запад. - Ред.) думали, что мы не сможем обойтись без их соцсетей, что мы и головы уже не поднимем, но просчитались, отметил спикер.



Общественный деятель Илья Ремесло отметил, что поток антироссийских фейков курируется иностранными спецслужбами, и тут мы видим системный подход. Цель - раскачать ситуацию в обществе, довести дело до свержения власти насильственным путем. По его мнению, в сложившихся условиях с концепцией "нельзя преследовать за слова" - нельзя согласиться. Слова опасны, стоит вспомнить Руанду и "Радио тысячи холмов". По словам эксперта, в борьбе с фейками не следует скатываться к формализму, но надо применять творческий подход. Не менее важно поднимать доверие к официальным ресурсам - чтобы граждане, когда в информационном пространстве появляется очередной фейк, могли бы сверить информацию и сделать выводы.



Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн также отметил, что ситуация опасна. По его словам, мы присутствуем при первом этапе "активного медиагеноцида", и эта информационная война обязательно перейдет в более горячую форму. Необходимы меры на законодательном уровне, но куда важнее то, что само общество сможет противопоставить потоку ложной информации, распространяемой Западом.



* Компания Meta признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена. Источник - Ukraina.ru

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