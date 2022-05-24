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Скончался казахстанский театральный режиссер Рубен АндриасянСкончался казахстанский театральный режиссер Рубен Андриасян
19:56 25.05.2022

Скончался известный театральный режиссер Рубен Андриасян

Скончался бывший художественный руководитель алматинского театра драмы имени Михаила Лермонтова Рубен Андриасян, сообщает Zakon.kz.

Народный артист Республики Казахстан, лауреат Государственной премии Республики Казахстан, лауреат Национальной премии "Алтын Адам", профессор Рубен Андриасян ушел на 84-м году жизни.

Информация об этом появилась в соцсетях.

Родился Рубен Суренович 31 октября 1938 года.

Образование высшее – Ереванский театрально-художественный институт, класс народного артиста СССР Вардана Аджемяна (окончил в 1963 году).

Начинал свою трудовую деятельность главным режиссером Кзыл-Ординского облказдрамтеатра (1963 г.), затем – главный режиссер Кустанайского облдрамтеатра имени М. Горького, главный режиссер Карагандинского облдрамтеатра имени К. Станиславского (1966 г.), режиссер Республиканского русского драмтеатра имени М. Лермонтова (1972 г.), главный режиссер ТЮЗа г. Алма-Аты (1974 г.), художественный руководитель Русского театра драмы имени М. Лермонтова (1983 г.).

Им поставлено около ста спектаклей в театрах Казахстана и СНГ.

Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Рубена Суреновича Андриасяна.

Константин Вноровский
Алматы

Источник - Zakon.kz
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