Жителям Запорожской и Херсонской областей упростили получение гражданства РФ

21:45 25.05.2022

Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи гражданства РФ жителям Запорожской и Херсонской областей



25 мая 2022,

Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном порядке выдачи гражданства РФ жителям Запорожской и Херсонской областей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



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Как изменится порядок получения гражданства РФ

"Внести в указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке" следующие изменения: ‹...› заменить словами "на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области Украины либо Херсонской области Украины", - отмечается в документе.



Указ вступает в силу со дня его подписания.



Ранее в этот же день сообщалось, что Запорожская область после ее полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России. По словам представителя администрации региона Владимира Рогова, в планах создать в составе России полноценный субъект - Запорожскую Республику. Он отметил, что население Запорожской области - "абсолютно русское по ментальности".



Освобожденная от украинских националистов Херсонская область также заявляла о желании войти в состав РФ. Председатель военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов отмечал 7 мая, что Херсонская область будет максимально интегрироваться в состав Российской Федерации. Тогда же он отметил, что местные жители получат право на российское гражданство. А 28 апреля он исключил возвращение региона обратно под контроль Украины.



16 апреля в МВД России сообщили, что за I квартал текущего года граждане Украины чаще остальных получали российское гражданство. Кроме того, в ведомстве рассказали, что более 287,6 тыс. человек переехали с 2014 года в Россию с Украины в рамках программы по переселению соотечественников