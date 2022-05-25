 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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У Алии Назарбаевой отжали госпакет "Международного центра зеленых технологий и инвестпроектов"
00:05 26.05.2022

В госсобственность возвращены акции Международного центра зеленых технологий и инвестпроектов
В государственную собственность возвращены акции НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов". Соответствующее Постановление принято Правительством Республики Казахстан.

"Принять предложение объединения юридических лиц "Ассоциация экологических организаций Казахстана" о передаче в республиканскую собственность 50 (пятьдесят) процентов + 1 акция от общего пакета акций некоммерческого акционерного общества "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов" по договору дарения", - отмечается в тексте Постановления.

Отметим, Центр был создан в апреле 2018 года в целях продвижения зеленых технологий и поддержки бизнеса посредством внедрения принципов НДТ (наилучшие доступные технологии), которые направлены на повышение конкурентоспособности экономики, качества жизни населения и снижения негативного воздействия на окружающую среду.

В декабре 2018 года 50 процентов + 1 акция были переданы ОЮЛ "Ассоциация экологических организаций Казахстана" путем прямой адресной продажи.

Таким образом, 100% пакета акций НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов" будут находиться в собственности государства под управлением Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

25.05.2022

Источник - turanpress.kz
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